Strategy, bankalarda Bitcoin benimsenmesinin hızlanacağını açıkladı

Strategy Üst Yöneticisi Phong Le, önümüzdeki 12 ayda bankaların Bitcoin tabanlı hizmetleri benimsemesinde şimdiye kadarki en güçlü artışın görülebileceğini söyledi. Le’ye göre bankalar artık kripto varlıkların değerini tartışmıyor; enflasyon baskısı, daha net düzenlemeler ve müşterilerden gelen doğrudan talep nedeniyle bu alana yöneliyor.

Bankalarda Bitcoin hizmetleri genişliyor

Le, geleneksel finans ile kripto varlıklar arasındaki ilişkinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtiyor. Bankaların gelir tarafında öne çıkan başlıklar arasında kripto saklama hizmetleri, spot fon işlemleri ve Bitcoin teminatlı krediler yer alıyor. Bu tablo, dijital varlıkların artık yalnızca deneme alanı olarak görülmediğine işaret ediyor.

Phong Le, önümüzdeki 12 ayın Bitcoin bankacılığı benimsenmesinde tarihin en büyük artışına sahne olabileceğini, bankaların bu alana enflasyon, düzenleme netliği ve müşteri talebiyle yöneldiğini belirtiyor.

Bitcoin Banking Adoption Index verilerine göre 2026 yılının üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük 30 bankasında etkileşim oranı %34 seviyesine çıktı. Veriler, özellikle büyük finans kuruluşlarının kripto hizmetlerini daha görünür ve gelir üreten bir iş koluna dönüştürdüğünü gösteriyor.

ABD bankaları önde gidiyor

Coğrafi dağılımda belirgin bir fark oluştu. ABD merkezli finans devleri rakiplerinin önüne geçti. Fidelity %77 ile listenin başında yer alırken JPMorgan Chase %47, BNY %46, Goldman Sachs %45 ve Morgan Stanley %45 oranına ulaştı. Bu kurumlar, Bitcoin fiyatının 81.600 doların üzerinde seyrettiği dönemde kripto hizmetlerini büyütüyor.

Avrupa ve Asya tarafında ise daha temkinli bir görünüm sürüyor. Barclays %30, Deutsche Bank %27 ve MUFG %18 seviyesinde kaldı. Bu bankalar daha sınırlı ve hedef odaklı projelerle ilerlemeyi tercih ediyor.

Yapay zeka ve kıt varlık vurgusu

Le, yapay zekanın insan emek yoğun geleneksel şirket hisseleri üzerinde değer baskısı oluşturabileceğini de savunuyor. Bu görüşe göre yatırımcılar zamanla robotların çoğaltamayacağı kıt varlıklara daha fazla yönelebilir ve bu arayışta Bitcoin öne çıkabilir.

Michael Saylor, Bitcoin’in şirketlerin dijital krediye dönüştürdüğü ham bir finansal enerjiye dönüştüğünü söylüyor.

Le ayrıca yapay zeka ajanlarının finansal sistemde daha görünür hale gelmesinin blokzincir ağlarını öne çıkarabileceğini ifade ediyor. Robotların geleneksel bankalarda hesap açamaması, mutabakat ve ödeme işlemleri için blokzinciri daha doğal bir alan haline getirebilir. Piyasada teknik kırılımların ve kritik eşiklerin yakından izlendiği bu dönemde, ilginin yalnızca büyük varlıklarda değil daha spekülatif alanlarda da hızla biriktiği görülüyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Strategy cephesi, piyasanın halen erken aşamada bulunduğunu ancak tereddüt döneminin büyük ölçüde geride kaldığını savunuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa sermayesinin aradaki farkı kapatıp kapatamayacağı ve Wall Street kurumlarının sektördeki ağırlığını daha da artırıp artırmayacağı yakından izlenecek.