Eski Ethereum yatırımcısı 6.369 ETH’yi Kraken’a taşıdı

Uzun süredir hareketsiz kalan kripto varlıkların yeniden dolaşıma girdiği bir dönemde, erken dönem bir Ethereum yatırımcısının gerçekleştirdiği büyük transfer piyasada yakından izlendi. Zincir üstü veri platformu Lookonchain, söz konusu cüzdanın 6.369 ETH’yi Kraken borsasına gönderdiğini paylaştı.

Transferin büyüklüğü ve maliyeti

Gönderilen varlıkların toplam değeri yaklaşık 15,95 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. Aynı yatırımcının bu Ethereum’ları yaklaşık dokuz yıl önce, birim başına 14 dolar civarında topladığı aktarıldı. Bu tablo, elde tutulan pozisyonun yıllar içinde çok güçlü bir değer artışı yaşadığını gösteriyor.

Lookonchain, erken dönem bir Ethereum yatırımcısının 6.369 ETH’yi Kraken’a taşıdığını ve bu varlıkların yaklaşık dokuz yıl önce 14 dolar civarında alındığını paylaştı.

Maliyet ile mevcut değer karşılaştırıldığında yatırımcının kağıt üzerindeki kazancı yaklaşık 15,86 milyon dolara ulaşıyor. Bu da dokuz yıllık dönemde yaklaşık yüzde 17.786’lık bir artışa işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, ilk sermaye bu süre içinde yaklaşık 179 kat büyüdü.

Piyasa üzerindeki olası etkiler

Transferin doğrudan satış anlamına gelip gelmediği ise netleşmiş değil. Borsalara yapılan yüksek tutarlı coin hareketleri genelde olası satış ihtimaliyle birlikte değerlendirilse de, bazı yatırımcılar varlıklarını saklama, yeniden dağıtım ya da likidite planlaması amacıyla da taşıyabiliyor.

Kraken, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor ve yüksek hacimli işlemler nedeniyle zincir üstü analizlerde sık sık öne çıkıyor. Bu nedenle büyük cüzdanlardan Kraken’a yapılan transferler, kısa vadeli piyasa beklentileri açısından düzenli olarak takip ediliyor.

Ethereum fiyatı baskı altında kalmayı sürdürüyor

Söz konusu hareket, Ethereum fiyatının 2.500 dolar eşiğinin altında seyrettiği bir döneme denk geldi. Piyasadaki yön konusunda karışık sinyaller sürerken, bu ölçekte bir transfer dolaşımdaki arz beklentilerini etkileyebilir. Yine de tek bir cüzdan işleminin fiyat üzerinde ne kadar belirleyici olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Transfer, Ethereum üzerindeki kısa vadeli baskının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti, ancak işlemin satış mı yoksa iç transfer mi olduğu henüz kesinleşmedi.

Son dönemde eski cüzdanların yeniden aktif hale gelmesi, yatırımcıların kar alma eğilimine yönelip yönelmediği sorusunu da gündeme taşıdı. Buna rağmen mevcut veriler, bu işlemin tek başına daha geniş bir satış dalgasının işareti olduğunu doğrulamıyor.