XRP Ledger’da ödeme hacmi 24 saatte yüzde 119,6 arttı

XRP Ledger üzerindeki ödeme hacmi son ölçümde 770,6 milyon XRP’ye yükseldi. XRPScan verilerine göre bu rakam son 24 saatte yüzde 119,6 artışa işaret ediyor. Son 30 günün ortalaması 601,9 milyon XRP seviyesinde bulunurken, güncel veri yakın dönem ortalamasının üzerine çıktı.

Ödeme trafiğinde toparlanma görüldü

XRP Ledger, Ripple ekosisteminde işlemlerin kaydedildiği açık blokzincir ağı olarak biliniyor. Bir yıllık görünüm, ödeme hacminin yıl boyunca keskin sıçramalarla ilerlediğini gösteriyor. Kasım ve şubat dönemlerinde hacim 2,6 milyar XRP civarına kadar çıkarken, çoğu gün 300 milyon ile 700 milyon XRP bandında kaldı.

Sessiz geçen günlerde hacmin sıfıra yakın seviyelere indiği de görüldü. Son yükselişin, bu zayıf okumaların hemen ardından gelmesi artış oranını büyüttü. Bu nedenle yüzde 119,6’lık sıçrama tek başına kalıcı bir eğilim değişimi anlamına gelmeyebilir.

Ödeme hacmi, XRP’nin hesaplar arasında gerçekten ne kadar taşındığını gösterdiği için, yalnızca borsa işlemlerine bakmaktan daha doğrudan bir kullanım sinyali veriyor.

Buna karşın verideki toparlanma yine de önem taşıyor. Çünkü bu gösterge yükseldiğinde ağ üzerinde daha fazla transfer, mutabakat ve kullanım oluştuğu anlaşılabiliyor. Son haftalarda zayıflayan ağ etkinliğinin ardından görülen bu toparlanma, kullanım tarafında yeniden canlanmaya işaret etti.

Fiyat görünümü zayıf kaldı

Ağ verileri güçlenirken XRP fiyatı aynı ölçüde karşılık vermedi. XRP 1,31 dolar civarında işlem görürken 100 günlük ortalama olan 1,34 doların ve 200 günlük ortalama olan 1,37 doların altında kaldı. Hafta içinde bu bölgeden gelen satışlarla fiyat 1,27 ile 1,30 dolar aralığına geri çekildi.

Göreceli güç endeksi yaklaşık 40 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, momentumun zayıf kaldığını ancak piyasanın aşırı satım bölgesine de inmediğini gösteriyor. Fiyat tarafındaki işlem hacminde görülen gerileme ise yatırımcıların beklemede kaldığına işaret ediyor.

Gerçek bir toparlanma için hem ağ kullanımının güçlenmesi hem de borsalarda alım iştahının artması gerekiyor.

İzlenen seviyeler öne çıktı

Kısa vadede 1,25 dolar civarındaki son dip bölgesi korunması gereken ilk eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 1,15 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Yukarı yönlü senaryoda ise 1,37 dolar üzerinde günlük kapanış, alıcıların elini güçlendirebilir. Bu durumda 1,45 ve 1,55 dolar seviyeleri sonraki bölgeler olarak öne çıkabilir.

Önümüzdeki birkaç günde ödeme hacmi 30 günlük ortalama olan 601,9 milyon XRP’nin üzerinde kalırsa, fiyatın 1,37 doların üzerine yerleşme ihtimali artabilir. Buna karşılık son sıçrama kısa süreli kalırsa XRP’nin mevcut bantta hareket etmeyi sürdürmesi beklenebilir.