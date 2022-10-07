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Terra Classic’te (LUNC) Kırmızı Alarm: Uyarılar Peş Peşe Geldi!

Terra Classic (LUNC), geliştirici grup Terra Rebels'in 'yeniden diriliş' için yol haritasını yayınlaması ve topluluğun aktif katılımıyla popülerlik kazanıyor.
22:00
7 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC), geliştirici grup Terra Rebels’in ‘yeniden diriliş’ için yol haritasını yayınlaması ve topluluğun aktif katılımıyla popülerlik kazanıyor.

Rug Pull ve Bilgi Kirliliği Uyarısı

Terra Rebels, topluluğun ‘rug pull‘ ve dolandırıcılıklara karşı temkinli kalması için son zamanlarda büyük çaba sarf ediyor. “Rug Pull”, ‘kötü niyetli geliştiricilerin, projelerinin değerini yükselttikten sonra, alım satım işlemlerine son verip elde ettikleri parayla kaçtığı dolandırıcılık yöntemi’ olarak tanımlanabilir. LUNC’a yönelik bilgi kirliliği devam ederken, Terra Rebels’in bir üyesi olan reXx, Lithosphere ve KaJ Labs Foundation’ın geliştirici grubuna bağlı olmadığı konusunda bir kez daha uyardıda bulundu. Yatırımcılara seslenen reXx, 7 Ekim’deki bir tweet’te Lithosphere ve KaJ Labs Foundation’ın Terra Rebels ile hiçbir anlaşması olmadığı konusunda topluluğu uyardı. Terra Rebels, bu firmaların LUNC’u destekleme ve 2,5 trilyon token yakacağına dair yakın zamanda ortaya çıkan söylentilerin doğru olmadığını vurguladı.  .

Terra tarafında yapılan açıklamada SuperLitho ve KaJLabs’ın neden TerraRebels adını kullandıklarına dair topluluğun hiç bir fikri olmadığı belirtildi. Lithosphere ile Terra arasında böyle bir anlaşma yapılmadı. Ortak duyuru kararı alınmadı ve bu şirketlerle hiçbir şekilde ortak bir proje girişimi bulunmuyor. Lithosphere ve KaJ Labs Foundation, Finesse P2E oyunlarında Terra Classic desteğini uygulamayı ve 2.5 trilyon LUNC yakmayı hedefliyor. Bununla birlikte, Terra Rebels üyeleri ve popüler topluluk üyeleri, bu tür projelerin muhtemelen rug pull veya dolandırıcılık olduğunu iddia ediyor.

Fırsatçılar İş Başında!

Son zamanlarda reXx, Baby Luna Classic’e dair de rug pull uyarısında bulunmuştu. Ayrıca, Terra Rebels’ın grupla bağlantılı olduğunu iddia eden projelerle hiçbir bağlantısı olmadığına dikkat çekti. Ayrıca, bu tür projelerin Terra blok zincirinde bile inşa edilmediğini söyledi. Bu projeler, aktif topluluğun dikkatini çekmek için kurnaz bir şekilde LUNC ve Terra Rebels’in isimlerini kullanıyor. Pazartesi günü, dünyanın en büyük kripto borsası Binance 5.5 milyardan fazla LUNC yaktı. 2.5 trilyon LUNC yaktığını iddia eden projelerin muhtemelen niyetleri iyi değil.

LUNC fiyatı, Güney Kore’nin Do Kwon’a karşı giderek artan baskısı nedeniyle düşmesinin ardından yeniden ivme kazandı. Ralli, Terra Rebels’in yol haritasını yayınlaması ve Binance yakımlarından yayınladıktan sonra geldi. LUNC fiyatı, önümüzdeki Pazartesi Binance  yakımlarından sonra tekrar bir ralliye tanık olabilir. LUNC fiyatı son 24 saatte yaklaşık %1 düşüşle 0,0028 ABD dolarından işlem görüyor.

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