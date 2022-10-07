Kripto paralarla ilgili fiyat beklentisine bugün farklı bir pencereden bakalım. ABD hisse senetleri ve ABD doları endeksi neden kripto paraları ilgilendiriyor?

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Bundan birkaç yıl önce kripto para yatırımcılarının güncel DXY, SPX grafiklerini izleyeceğini duysam bu bana komik gelirdi. Bugün Tarım Dışı İstihdam Verilerini izler hale geldik. Çünkü Bitcoin fiyatını etkiliyor. Bu gelişmeler bazı yeni yatırımcılara saçma gelse de Fed politikalarını ilgilendirdiği için direkt olarak kripto paraları da içine alan risk piyasalarını domine ediyor.

Kripto Para Yükselir Mi?

SPX (S&P 500) ile kripto paralar arasında yüksek korelasyon bulunuyor. ABD doları endeksi (DXY) ile de kripto paraların ters korelasyonu var. Yani sevsek de sevmesek de bunların yapacağı fiyat hareketleri bize kripto paraların yönüyle alakalı fikirler verecek. Ufak bir detay, hisse senedi riskli varlıklar grubuna girer. Kripto paralar da aynı grupta yer aldığı için makro ekonomik gelişmeler iki taraf için de benzer sonuçlar doğurur.

SPX (S&P 500) Yorum

30 Eylül tarihinde Haziran dibine inen SPX 3.636 seviyesinin altında kalıcı olmadı. Alıcılar fiyatı 3 Ekim tarihinde bu bölgenin üzerine taşıdılar. 4 Ekim tarihinde bu hızlı toparlanmanın ilk meyvesi alındı ve 3.779 seviyesi yeniden kazanıldı.

Ayı piyasalarının farkında olan traderlar rallilerde satış yapmaya devam ediyor. Ayılar, 20 günlük EMA’da toparlanmayı durdurdu ve fiyat 7 Ekim’de keskin bir şekilde düştü. SPX için 3.636 ile 3.584 arasındaki bölge boğaların savunması için hayati önem taşıyor çünkü bunun altında bir kırılma ve kapanış, düşüş trendinin yeniden başlamasına işaret edebilir. Endeks daha sonra 3.500 ve 3.325 seviyelerine kadar inecektir. Tersine, fiyat destek bölgesinden çıkarsa, boğaların daha düşük seviyelerde birikimine işaret eder. Alıcılar daha sonra fiyatı tekrar 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarmaya çalışacaklar. Sonrasında 4.100 bölgesine bir ralli başlayabilir. Eğer bu yükseliş senaryosu gerçekleşirse kripto paraların da toparlandığını görürüz.

ABD Doları Endeksi Tahminleri

ABD doları endeksi güçlü bir yükseliş eğiliminde. Satıcılar, 4 Ekim’de fiyatı 20 günlük EMA’nın (111) altına çekti ancak bu seviyenin altında tutamadı. Düşüşlerde agresif alım, endeksi 5 Ekim’de 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı.

Ayılar, 112,41 %50 Fibonacci düzelme seviyesi ile 112,46 %61.8’lik geri çekilme seviyesi arasındaki bölgede yukarı hareketi durdurmaya çalışıyor. Endeks bu bölgeden keskin bir şekilde düşerse, 0 günlük EMA’ya ve ardından 110.05 dolara iniş görebiliriz.

Eğer 110,5 seviyesi korunabilirse yükseliş momentumunun zayıfladığına işaret eder ve daha sonra yükseliş çizgisine düşebilir. Bu desteğin altında bir kapanış, endeksin zirve yapmış olabileceğini gösterebilir. Yani İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve diğerleri artık itibari para birimlerinin dolar karşısında daha fazla değer kaybetmeyeceği hususunda rahat bir nefes alabilir. En önemlisi kripto paraları da içine alan riskli varlıklar üzerindeki “güçlü dolar” baskısı zayıflar nihayetinde kripto paralar yükselir.

Bunun yerine, DXY 112,96 seviyesinin üzerine çıkarsa 114,77 seviyesi yeniden test edilebilir. Bu direncin üzerinde bir kırılma, yükseliş trendinin yeniden başlamasına işarettir ve ilk durak 117,14 olur. Muhtemel Bitcoin bu senaryoda 19.000 doların altında biraz zaman geçirecektir.