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Son Çöküşü Bilen Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Tahmini: Ayı Tuzağı

Kripto para analisti ve trader'ı Capo, en büyük kripto para Bitcoin'in grafiğinde açık bir şekilde ayı tuzağı olduğunu ve BTC'nin toparlanmak için hazırlandığını söyledi.
08:30
8 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yıl yaşanan büyük Bitcoin çöküşünü öngörmesiyle yakından takip edilmeye başlanan anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, en büyük kripto para Bitcoin’in grafiğinde açıkça görünen bir ayı tuzağı bulunduğunu söyledi. Analiste göre BTC, hızla toparlanmak için hazırlanıyor.

BTC’de Ayı Tuzağı

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, 547 binden fazla Twitter takipçisine ABD Doları Endeksi‘nin (DXY) ve geleneksel hisse senetlerinin bir BTC toparlanması için hazırlandığını belirterek “DXY sıçraması son derece zayıf görünüyor ve tekrar düşmek istiyor. SPX tam destekte. BTC 20 bin 500 dolar ila 21 bin dolar için iyi görünüyor.” notunu düştü. Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,47 düşüşle 19 bin 486 dolardan işlem görüyor olsa da analiste göre BTC için sıçrama vaktine yaklaşıldı ve grafiğinde görünen tablo bir ayı tuzağından başka bir şey değil.

Capo, Bitcoin’in düşük zaman diliminde (LTF) hedefinin 21 bin dolar kaldığını “LTF’de BTC. Aynı plan geçerli. Fiyat destekte ve geç kalan long pozisyonlar tasfiye edildi. Yerel zirve için ana hedef 20 bin 500 dolar ila 21 bin dolar olmaya devam ediyor. Düşüşün teyidi ancak 19 bin dolar seviyesinin güçlü bir şekilde kırılımı ile olabilir.” şeklinde açıklıyor.

Bitcoin’i Çevreleyen Yatırımcı Duyarlılığı

Capo, Bitcoin‘in sıçrayacağına dair tezini desteklemek için Bitcoin duyarlılığına bakarak şunları ekliyor:

Fiyat LTF’de daha yüksek dipler görmeye devam etse de duyarlılık aşırı düşüş eğilimi gösteriyor. Fiyatın sıçrama olasılığı çok yüksek.

Her ne kadar en büyük kripto para Bitcoin son 24 saatte yüzde 3’e yakın değer kaybetmiş olsa da analist bu kayıpların tamamının geri kazanılacağını ve yaraların sarılacağını savunuyor. Bu konuda görüşünü “Bugünkü düşüş tamamen tersine dönmek üzere.” şeklinde açıklıyor.

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