Asya piyasalarındaki en büyük kripto para alım satım borsası Huobi Global‘den yapılan açıklamada borsanın yeni sahibinin Hong Kong merkezli yatırım şirketi About Capital Management olacağı belirtildi. Açıklamanın etkisi ile kripto para borsasının yerel varlığı Huobi Token (HT) yönünü yukarı çevirerek hızla yükseldi.

Anlaşma Tamam

İşlem hacmine göre en büyük on kripto para borsasından biri olan Huobi Global’den yapılan açıklamada, Hong Kong merkezli yatırım şirketi About Capital Management‘ın kripto para borsasının çoğunluk hissesini satın alacağı belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kripto para borsasının yeni sahibi About Capital Management olacak. Açıklamada, satın alımın borsanın kripto para ticareti operasyonları üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağı belirtildi. About Capital Management ile yapılan anlaşmanın şartları açıklanmadı.

Huobi Global’den yapılan açıklamada, kripto para borsasının uluslararası genişleme planladığı ve marj ve risk sağlama fonunda yeterli sermaye enjeksiyonunu alacağı belirtildi. Huobi’yi 2013 yılında Çin’de kuran Leon Li konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kripto para borsasının 2021’in sonlarında Çin anakarasından ayrılmasının, şimdi About Capital altında hızlanacak bir küreselleşme hamlesini başlattığını söyledi.

Satın alım açıklaması, aylarca süren spekülasyonların ve kurucu Li’nin Huobi’deki yaklaşık yüzde 60 hissesi için bir alıcı aradığını ve hisseler için en az 1 milyar dolar istediğinin belirtilmesinin ardından geldi.

Huobi Token Yönünü Yukarı Çevirdi

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Huobi Global’in yeni sahibinin About Capital Management olacağının duyurulmasının ardından kripto para borsasının yerel varlığı Huobi Token yönünü yukarı çevirdi.

Haberin etkisi ile 4,50 dolara kadar yükselen HT, yazım sırasında bir miktar geri çekilme ile son 24 saatte yüzde 3,01 yükselişle 4,28 dolardan işlem görüyor. HT’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 12 Mayıs 2021 tarihinde 39,81 dolarla kaydedildi. Güncel fiyatlarla HT token ATH fiyatının yüzde 89,22 altında fiyatlanıyor.