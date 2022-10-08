Altcoin Sherpa, en büyük altcoin Ethereum'un (ETH) bir sonraki büyük hamlesi için hazırlandığı öngörüsünde bulunurken bir altcoin için yatırımcıları uyardı.

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Analizleri yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) bir sonraki büyük hamlesi için hazırlandığı öngörüsünde bulunurken, hack saldırısına uğrayan BNB (BNB) için yatırımcıları uyardı.

Analistin BNB Uyarısı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, 184 binden fazla Twitter takipçisine, hack saldırısına uğrayan ve 100-110 milyon dolar değerinde coin’in çalınmasının ardından BNB almak için doğru zamanda olunmadığını söyledi. Bununla birlikte, BNB’nin teknik özelliklerinde yanlış bir şey olmadığı ve elinde kripto paradan tutmaya devam ettiğini belirtti:

BNB: Açıkçası şu anda bunun hakkında çok konuşuluyor ve hack olayının etkileri devam ediyor. Korkutucu şeyler söz konusu. Bunun ticaretini yapmamak muhtemelen en iyisi, ancak saf teknik analiz açısından bakıldığında üstel hareketli ortalamalar ve destek/direnç dönüşü göz önüne alındığında bu bölgeden alım yapmak yerinde olacaktır. Elimde hala tuttuğum bir miktar BNB var.

BNB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,66 düşüşle 281,46 dolardan işlem görüyor. BNB, hack saldırısının ardından sert düşse de güçlü pozisyonunu korumaya devam ediyor. Altcoin, 45.4 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 5’nci kripto para olarak hareket etmeye devam ediyor. BNB’nin hemen altında, ona en yakın XRP’nin piyasa değeri ise 26.1 milyar dolarda.

Ethereum (ETH) için Yükseliş Öngörüsü

Binance’ın kripto parasının ardından en büyük altcoin Ethereum‘u değerlendiren Altcoin Sherpa, ETH’nin bir sonraki yükselişi ile Kasım ayından önce bin 500 doların üzerinde bir noktaya gidebileceğini söyledi. Altcoin’in fiyatının bin 500 doların üzerine çıkmasının ardından ise ETH‘nin ne yapacağını bilmediğini de ekledi:

ETH: Hala buraların görece bir dip olduğunu ve bir sonraki büyük hareketin bin 500 dolar seviyesinin üzerinde olacağını düşünüyorum. Ancak bundan sonrası hakkında hiçbir fikrim yok.

ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,81 düşüşle bin 329 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin’in analistin işaret ettiği bin 500 dolar ve üzerine çıkması güncel fiyatlarla en az yüzde 13’lük potansiyel yükselişe işaret ediyor.