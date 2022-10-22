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Kahin Analist’in Bitcoin Açıklamaları Düşündürdü: Boğanın Şartı Bu!

Bitcoin ile ilgili yaptığı geçmiş analizlerinde başarılara ulaşmış olan ünlü analist yeni bir kehanette bulunarak yatırımcıyı heyecanlandırdı.
20:00
22 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zamanında yaptığı yüksek doğruluk oranına sahip Bitcoin (BTC) analizleriyle takipçi kazanmaya devam eden popüler kripto stratejisti Benjamin Cowen, Piyasa öncüsü olan Bitcoin’in büyük ölçüde değerinin altında olduğunu ifade ettiği bir dizi açıklamalarda bulundu.

Ünlü Analist Yorumladı

Bir Youtube kanalına verdiği yeni röportajda Cowen, logaritmik regresyon modeline dayanarak yaptığı açıklamada kripto varlıklarının büyük ölçüde değerinin altında kaldığını ifade etti.

Cowen şu açıklamayı yaptı:

Bu grafik geçmişte birkaç kez gösterdiğim bir şey. Mavi çizgi toplam kripto para piyasası kapitalizasyonunu gösteriyor. Kırmızı çizgi ise gerçeğe uygun değer logaritmik regresyon eğilim çizgisi olarak adlandırılıyor. Buradaki ana fikir, kripto varlık sınıfının gerçeğe uygun değerinin zamanla monoton bir şekilde artması ve bizim de bu gerçeğe uygun değer etrafında hareket ediyor olmamız. Şu anda veriler, adil değerin bulunduğu yere kıyasla yaklaşık %50 oranında değerimizin altında olduğumuzu gösteriyor.

Kriptonun mevcut değerlemesi uzun vadeli yatırımcılar için cazip görünse de Cowen, varlık sınıfının %15 daha düşebileceği konusunda uyarıyor.

Ancak incelediğimiz bu grafik aynı zamanda, başka bir boğa piyasasını gerçekten başlayabilmesi için yaşanan büyük diplerin genellikle %60 ila %65 değer düşüklüğüne daha yakın gerçekleştiğini de gösteriyor. Bu ayı piyasasından gerçekten çıkabilmemiz için hala biraz daha zamana ihtiyacımız var.

Açıklama Yatırımcıyı Üzebilir

Cowen, Bitcoin’e dönerek, öncü kripto varlığının hak ettiği değere geri dönmesinin sanıldığından fazla zaman alabileceğini ve bunun da 14 aydan fazla sürebileceğini belirtiyor.

Bitcoin’in fiyatı her zaman yarıya indiğinde adil değerinde olmuştur. Yani her ayı piyasasında adil değerin altına iniyoruz ve bir sonraki Bitcoin yarılanmasına geldiğimizde fiyat bu noktada oluyor. Yani demek istediğim, adil değere geri dönmemiz için, bunun muhtemelen gerçekleşeceğini söyleyebilirim, tahminim 2024 olacak. Benim tahminim 2024’ün başları.

Cowen, yaptığı bu açıklamalarla birlikte kısa dönemde yükseliş bekleyen yatırımcıları bir miktar üzmüş olabilir. Bunun yanı sıra yine açıklamalarına bakıldığında, Bitcoin ve altcoin yatırımcılarının geleceğe umutla bakmalarını sağlayabilecek bir dizi tahminde de bulunduğunu görebiliyoruz. Fiyatın hangi noktaya gideceğini ise zamanın ve dünyada yaşanan gelişmelerin gösterebileceğini söyleyebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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