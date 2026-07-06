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RIPPLE (XRP)

Ripple, AB MiCA düzenlemesi kapsamında CASP lisansı aldığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, AB MiCA kapsamında CASP lisansı aldığını açıkladı.
  • 📌 Şirket, bu yetkiyle Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 30 ülkede düzenlenmiş kripto hizmetleri sunabilecek.
  • 💶 Ripple, tek lisans yapısıyla özellikle ödeme çözümleri, stabilcoin hizmetleri ve dijital varlık uzlaşmasında $XRP ekosistemiyle bağlantılı talebe yanıt vermeyi amaçlıyor.
  • 🏛️ Gelişme, Avrupa Birliği’nin kripto düzenlemelerini uygulamaya aldığı döneme denk geldi.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında CASP lisansı aldığını duyurdu. Şirket, bu yetkiyle Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 30 ülkede finansal kurumlara ve şirketlere düzenlenmiş kripto hizmetleri sunabilecek.

İçindekiler
1 Avrupa genelinde tek lisansla faaliyet imkanı
2 Geçiş süreci ve mevcut lisanslarla uyum
3 Ödeme, stabilcoin ve dijital varlık uzlaşması öne çıkıyor
4 Düzenleyici strateji kurumsal talep dönemine denk geldi

Avrupa genelinde tek lisansla faaliyet imkanı

Ripple, aldığı onayın Avrupa’daki blokzincir tabanlı ödeme ve kripto para hizmetleri için ortak bir düzenleyici çerçeve sağladığını belirtti. Şirket, bu sayede farklı ülkelerde ayrı ayrı lisans alma zorunluluğu olmadan bölge genelinde faaliyet alanını genişletebilecek.

Ripple, AB CASP lisansını aldığını ve böylece MiCA kurallarıyla tam uyumlu hale geldiğini açıkladı. Şirket, Avrupa’da artan kripto talebine bu çerçevede yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi.

CASP, kripto varlık hizmet sağlayıcısı anlamına geliyor ve MiCA kapsamında lisanslanan şirketlerin belirli yükümlülükleri karşılamasını gerektiriyor. MiCA ise Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasasına yönelik ortak düzenleme seti olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: CASP, kripto varlıklarla ilgili saklama, alım satım, transfer ve benzeri hizmetleri sunan lisanslı kuruluşları ifade eder. MiCA ise Avrupa Birliği genelinde kripto şirketleri için ortak kurallar getirerek tek pazarda uyumlu bir denetim yapısı kurmayı amaçlar.

Geçiş süreci ve mevcut lisanslarla uyum

Şirket, tam CASP lisansının Haziran 2026’da geçici onayın tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini aktardı. Bu süreç tamamlandığında Ripple, Avrupa Ekonomik Alanı’nda kripto hizmetlerini tek bir lisans altında sunabilecek.

MiCA öncesinde kripto şirketleri her ülkede ayrı izin almak zorunda kalıyordu. Bu yapı, ek maliyet, zaman kaybı ve düzenleyici karmaşa yaratıyordu. Yeni sistemle birlikte yetkilendirilen şirketler için süreç daha sade hale gelmiş oldu.

Ödeme, stabilcoin ve dijital varlık uzlaşması öne çıkıyor

Ripple’ın mevcut Elektronik Para Kuruluşu lisansı da bu yeni yetkiyi tamamlıyor. Şirket, iki düzenleyici onay sayesinde dijital ödeme, stabilcoin çözümleri ve dijital varlık uzlaşma hizmetlerini tek bir düzenlenmiş platform üzerinden sunabilecek.

Ripple, sınır ötesi ödemeler ve dijital varlık uzlaşması için güvenli ve düzenlemelere uygun altyapı arayan kurumlara odaklanıyor. Bankalar, finans teknolojisi şirketleri, ödeme kuruluşları ve diğer finansal kurumların, bu çerçeve sayesinde şirketin blokzincir altyapısına daha kolay erişmesi bekleniyor.

MiCA kapsamındaki pasaport mekanizması, Ripple’ın farklı ülkelerde ayrı onay süreçleriyle uğraşmadan Avrupa genelinde tek lisansla büyümesine imkan tanıyor.

Düzenleyici strateji kurumsal talep dönemine denk geldi

Ripple, dünya genelinde 75’ten fazla düzenleyici lisansa sahip olduğunu açıkladı. Şirketin yeni pazarlara girmeden önce finansal otoritelerden gerekli izinleri alma yaklaşımını sürdürdüğü görülüyor.

Avrupa Birliği’nin kripto düzenlemelerini uygulamaya koyduğu dönemde gelen bu gelişme, özellikle euro destekli stabilcoinler, uluslararası ödemeler ve dijital varlık uzlaşma hizmetlerine yönelik kurumsal ilginin arttığı bir ortama denk geldi. Ripple, bu lisansla Avrupa pazarında rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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