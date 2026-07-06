Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, aralık ayında bankacılık uygulamalarına kripto cüzdan ekleyeceğini açıkladı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, dijital varlıklar için kripto cüzdanı aralık ayına kadar bankacılık uygulamalarına entegre etmeyi planlıyor. Sberbank Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Tsarev, bankanın uzun süredir Moskova’nın sıkı yaklaşımı altında kalan kripto piyasasına bu adımla daha doğrudan gireceğini açıkladı.

Yasal düzenleme 1 Eylül’de yürürlüğe girebilir

Cüzdanın devreye alınması, Rusya’da Dijital Para Birimi ve Dijital Haklar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek. Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Chistyukhin, söz konusu düzenlemenin 1 Eylül’de başlamasının beklendiğini söyledi.

Kirill Tsarev, yasa yürürlüğe girdikten sonra Sberbank’ın cüzdanı mevcut Sberbank Online ve SberInvestments platformlarına ekleyeceğini belirtti. Böylece müşteriler, bankanın kendi uygulamalarından çıkmadan yetkili tokenları saklayabilecek. Bu varlıkların tutulması ve muhasebeleştirilmesi için ayrı bir saklama yapısının 1 Aralık’ta hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Sberbank, kripto cüzdanı mevcut bankacılık ve yatırım uygulamalarına entegre ederek müşterilerin yetkili tokenları banka ekosistemi içinde tutmasına imkan vermeyi planlıyor.

Mini sözlük: Saklama hizmeti, dijital varlıkların güvenli biçimde tutulması ve kayıtlarının izlenmesini sağlayan altyapıyı ifade eder. Yetkili token ise düzenleyici çerçeve içinde işlem görmesine izin verilen dijital varlıkları anlatır.

Yeni çerçeve işlem ve saklama faaliyetlerini lisanslayacak

Hazırlanan yasal çerçevenin kripto alım satımı ve saklama hizmetleri, kriptodan itibari paraya dönüşüm ve sınır ötesi mutabakat gibi alanlarda lisanslama sistemi oluşturması öngörülüyor. Düzenleme, nitelikli olmayan yatırımcıların sisteme sınırlı erişimini de kapsıyor. Bu gruptaki yatırımcıların deneme koşulları altında işlem yapmasına izin verilecek ve yıllık üst sınır 300 bin ruble olacak.

Dijital varlık alanında faaliyet göstermek isteyen şirketlerin 1 Temmuz 2027’ye kadar resmi kayıt sürecini tamamlaması gerekecek. Tsarev, nihai lansman tarihinin ise yasanın son halinin ne zaman yayımlanacağına ve güncellenmiş Sber uygulamalarının uygulama mağazalarına ne zaman yükleneceğine bağlı olduğunu kaydetti. Android kullanıcılarının yeni arayüze iOS kullanıcılarından daha önce erişebilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Başlık Tarih veya sınır Yasanın beklenen başlangıcı 1 Eylül Ayrı saklama yapısının hedef tarihi 1 Aralık Nitelikli olmayan yatırımcı sınırı Yıllık 300 bin ruble Şirketler için kayıt son tarihi 1 Temmuz 2027

Sberbank daha geniş bir aracı rolü de istiyor

Tsarev, tasarıya eklenmesi önerilen bir değişiklik kapsamında Sberbank’ın Rus yatırımcılar için yabancı borsalarda işlemlere aracılık etmeyi de değerlendirdiğini söyledi. Ancak bu adımın, ülke içindeki kurallara ve döviz işlemlerine ilişkin diğer gerekliliklere bağlı kalacağını vurguladı.

Yabancı borsalara aracılık seçeneği masada bulunsa da karar, iç düzenlemeler ve döviz kurallarına bağlı olacak.

Rusya’nın yaklaşımı yasaktan kontrollü açılıma yöneldi

Rusya Merkez Bankası, Ocak 2022’de finansal istikrar ve para politikası üzerindeki riskleri gerekçe göstererek kripto varlıkların madenciliği, ticareti ve kullanımına yönelik kapsamlı bir yasak istemişti. Buna karşılık Maliye Bakanlığı daha yumuşak bir çizgi izledi ve Merkez Bankası’nın itirazlarına rağmen kendi düzenleme taslağını hazırladı.

Merkez Bankası’nın yaklaşımı, Ukrayna savaşı sonrasında Rus bankalarının küresel ödeme sistemlerinin önemli bölümlerinden dışlanmasının ardından değişmeye başladı. Rusya, 2024’te kripto madenciliğini yasallaştırdı ve dış ticarette seçili şirketlerin kullanımına açık deneysel bir sınır ötesi mutabakat rejimi kurdu.

Sberbank, ülkenin toplam bankacılık varlıklarının yaklaşık üçte birini kontrol ediyor. Banka, Rus hükümetinin çoğunluk hissesine sahip olduğu bir yapı olarak 100 milyondan fazla bireysel müşteriye hizmet veriyor. Bu nedenle planlanan kripto cüzdan adımı, yalnızca banka için değil, Rusya’daki dijital varlık pazarının genel yönü açısından da yakından izleniyor.

Rusya’daki diğer büyük bankalar da yasal değişikliklere hazırlanıyor. VTB ile T Bank’ın kendi dijital cüzdan ve saklama çözümleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Nakit uzlaşılı kripto vadeli işlemlerini başlatmış olan Moskova Borsası da 2026 sonuna kadar kripto operasyonlarını devreye almayı hedefliyor.