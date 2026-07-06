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RIPPLE (XRP)

XRP’de kısa vadeli yön, $1.145 desteği ile $1.18 direnci arasındaki mücadeleye bağlı kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de kısa vadeli yön, 1.145 dolar desteği ile 1.18 dolar direnci arasındaki mücadeleye bağlı kalıyor.
  • 📊 Son bir haftada yükselen $XRP, günlük işlem hacmindeki düşüşe rağmen kritik teknik bölgelerde tutunmaya çalışıyor.
  • 🧭 Analistler, 1.20 doların aşılmasının alıcıları güçlendirebileceğini, 1.145 doların kaybının ise 1.05 ve 1.00 doları öne çıkarabileceğini söylüyor.
  • 📉 CoinGlass verileri, türev hacminin gerilediğini ancak açık pozisyonların büyük ölçüde korunabildiğini gösteriyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, 6 Temmuz Pazartesi günü kısa vadeli destek ile üst direnç bölgesi arasında sıkışık bir görünüm sergiledi. Alıcılar fiyatı belirli seviyelerin üzerinde tutmaya çalışırken, satıcılar daha yukarıdaki alanlarda baskıyı korudu. Piyasada son haftaki toparlanmanın ardından ivmenin sürüp sürmeyeceği izleniyor.

İçindekiler
1 Destek ve direnç bölgeleri öne çıkıyor
2 Kısa vadeli teknik görünümde 1.145 dolar seviyesi izleniyor
3 Türev verilerinde hacim zayıfladı

Destek ve direnç bölgeleri öne çıkıyor

XRP haber yazımı sırasında 1.13 dolardan işlem gördü. Günlük bazda artış yüzde 0.25 olurken, işlem hacmi yüzde 26.75 düşüşle 1.24 milyar dolara geriledi. Son yedi günde ise fiyat yüzde 8.46 yükseldi.

Analist Egrag Crypto, XRP’de son iki iki haftalık mumun alıcılar ile satıcılar arasındaki sert mücadeleyi ortaya koyduğunu belirtiyor. Bu mumlardan birinde uzun üst fitil görülürken, diğerinde belirgin bir alt fitil oluştu. Bu yapı, yukarı yönlü denemelerde satış baskısının sürdüğünü, aşağıda ise alımların devreye girdiğini gösteriyor.

Egrag Crypto, 1.20 dolar seviyesindeki mum gövdesi direncinin kritik olduğunu, bu alanın aşılması halinde kısa vadeli kontrolün yeniden alıcılara geçebileceğini vurguluyor.

Analiste göre 1.40 dolar, 1.65 dolar ve mavi makro bölge başlıca direnç alanları arasında yer alıyor. Aşağıda ise 1.00 ve 1.05 dolar seviyelerinde alıcı savunması dikkat çekiyor. Egrag Crypto ayrıca 200 EMA ile alt trend çizgisini destek bölgesi olarak izliyor. 0.96 doların altı düşüş senaryosunu güçlendirebilirken, 0.77 ile 0.78 dolar aralığı daha riskli bir eşik olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: 200 EMA, son 200 dönemin fiyatlarına daha fazla son veri ağırlığı vererek hesaplanan üssel hareketli ortalamadır. Teknik analizde uzun vadeli eğilimi ve olası destek direnç bölgelerini izlemek için sık kullanılır.

SeviyeÖnemi
1.00 ile 1.05 dolarYakın destek bölgesi
1.20 dolarKritik kısa vadeli direnç
1.40 ile 1.65 dolarÜst direnç alanları
0.96 dolarDüşüş senaryosunda kritik eşik

Kısa vadeli teknik görünümde 1.145 dolar seviyesi izleniyor

Bir diğer analist Diana, XRP’nin 1.145 dolar seviyesini kaybettikten sonra bu bölgeyi hızlı biçimde geri aldığını belirtiyor. Fiyat 1.18 dolar çevresindeki kırılımı koruyamadı ancak alıcılar yeniden devreye girerek pariteyi 1.145 doların üzerine taşıdı.

Diana’ya göre dört saatlik grafikte önemli bir teknik tepki oluştu. RSI göstergesi 80 civarından 60’lı seviyelerin ortasına çekildi. Böylece aşırı ısınan ivme bir miktar soğurken yükseliş görünümü tamamen bozulmadı.

Diana, XRP’nin 1.145 dolar üzerinde kalmasının bu seviyeyi destek olarak doğrulaması açısından önemli olduğunu, 1.18 doların aşılması halinde 1.20 dolar direncinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Türev verilerinde hacim zayıfladı

CoinGlass verileri, türev piyasalarda hacmin zayıfladığını ancak pozisyonlanmanın görece dengeli kaldığını gösteriyor. Vadeli işlem hacmi yüzde 30.96 düşüşle 1.71 milyar dolara indi. Açık pozisyon miktarı ise yüzde 0.53 artışla 2.43 milyar dolara çıktı. Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı yüzde 0.0049 seviyesinde bulunuyor. CoinGlass, kripto türev piyasalarına ilişkin veri sağlayan bir platform olarak biliniyor.

Kısa vadede yönün netleşmesi için piyasanın 1.145 dolar desteğini koruması ve 1.18 dolar direncini aşması gerekiyor. Bu bandın üzerine çıkılması halinde 1.20 dolar yeniden temel odak noktası olabilir. Aşağı yönlü bir kırılmada ise 1.05 ve 1.00 dolar seviyeleri tekrar öne çıkabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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