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BITCOIN (BTC)

Peter Schiff, Strategy’nin 3.588 Bitcoin satışında 54 milyon dolar zarar oluştuğunu öne sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy’nin 3.588 Bitcoin satışında yaklaşık 54 milyon dolar zarar oluştuğu öne sürüldü.
  • 📉 Peter Schiff, satışların son iki haftada ortalama 60.196,73 dolardan yapıldığını savundu.
  • 🪙 Bazı yorumcular, $BTC satışının şirket bilançosu için daha dengeli bir adım olabileceğini düşünüyor.
  • 🔎 Tartışma, satışın tek seferlik bir hamle mi yoksa Strategy politikasında değişim mi olduğu sorusunda yoğunlaşıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla tanınan Peter Schiff, Michael Saylor’a yönelik eleştirilerini Strategy’nin yaklaşık 225 milyon dolarlık Bitcoin satışının ardından sertleştirdi. Yıllardır düzenli alımlarla öne çıkan şirketin bu hamlesi, kripto para piyasasında geniş yankı uyandırdı.

İçindekiler
1 Schiff’in zarar hesabı
2 Yeni satışlar için daha büyük zarar uyarısı
3 Piyasada farklı görüşler öne çıktı

Schiff’in zarar hesabı

Schiff, Strategy’nin son iki haftada Bitcoin başına ortalama 60.196,73 dolardan satış yaptığını savundu. Bu hesaplamaya göre şirketin 3.588 Bitcoin satışı, mevcut ortalama maliyet baz alındığında coin başına yaklaşık 15.000 dolar zarara işaret ediyor.

Bu çerçevede Schiff, toplam gerçekleşen zararın yaklaşık 54 milyon dolara ulaştığını öne sürdü. Peter Schiff, yatırım yorumları ve özellikle Bitcoin karşıtı çıkışlarıyla bilinen ABD’li bir ekonomist ve piyasa yorumcusu olarak tanınıyor.

Peter Schiff, Strategy’nin 3.588 Bitcoin satışında coin başına yaklaşık 15.000 dolar zarar yazdığını ve toplam kaybın 54 milyon dolar civarında oluştuğunu öne sürüyor.

Yeni satışlar için daha büyük zarar uyarısı

Schiff, şirketin elindeki Bitcoin varlıklarından ek satışlar yapması halinde zararın daha da büyüyebileceğini ileri sürdü. Bu değerlendirmesinde, piyasa koşullarının benzer şekilde sürmesi durumunda baskının artabileceğine dikkat çekti.

Strategy, son yıllarda agresif Bitcoin birikim politikası ve uzun vadeli elde tutma yaklaşımıyla öne çıkıyordu. Bu nedenle satış kararı, Michael Saylor’ın sıkça vurguladığı Bitcoin’i uzun süre elde tutma anlayışıyla çelişen bir adım olarak değerlendirildi.

Piyasada farklı görüşler öne çıktı

Buna karşın Schiff’in eleştirileri kripto para çevrelerinde tam destek görmedi. Bazı piyasa katılımcıları, Strategy’nin elindeki Bitcoin’in bir bölümünü satmasının şirket bilançosu açısından daha sağlıklı bir tercih olabileceğini savundu.

Aynı çevreler, bu tür satışların yalnızca şirket özelinde değil, daha geniş Bitcoin ekosistemi açısından da olağan bir portföy yönetimi adımı olarak görülebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, satışın doğrudan olumsuz bir sinyal olarak okunmaması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Strategy’nin satış kararı, bazı piyasa katılımcılarına göre şirket için daha dengeli bir adım sayılırken, bazıları bunu Bitcoin’i elde tutma stratejisinden önemli bir sapma olarak görüyor.

Tartışmanın odağında, satışın tek seferlik bir bilanço düzenlemesi mi olduğu, yoksa şirketin Bitcoin politikasında daha geniş bir değişime mi işaret ettiği sorusu bulunuyor. Şimdilik öne çıkan başlık, Schiff’in zarar hesabı ve olası yeni satışlar konusunda yaptığı uyarılar oldu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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