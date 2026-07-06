Bitmine bilançosunda 5.74 milyon ETH eşiği aşıldı! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

Bitmine Immersion Technologies, son şirket açıklamasına göre 12 aylık “Alchemy 5%” planında son aşamaya geldi. Şirket, 6 Temmuz tarihli faaliyet raporunda hedefin yüzde 95’inin tamamlandığını duyurdu. Bitmine’ın elindeki Ethereum miktarı 5.74 milyon ETH’ye ulaşırken, bu seviye 120.7 milyon ETH’lik küresel arzın yaklaşık yüzde 4.8’ine karşılık geliyor.

Hedefte son yüzde 0.2’lik bölüm kaldı

Şirketin yüzde 5’lik pay hedefine ulaşması için piyasadan alması gereken bölüm yalnızca 0.2 puan düzeyinde kaldı. Bitmine’ın toplam varlıkları, nakit ve girişim yatırımlarıyla birlikte 11.1 milyar dolara yükseldi. Bu varlıkların önemli kısmı da gelir üretmeye devam ediyor.

Bitmine, elindeki 4.88 milyon ETH’yi kendi ABD doğrulayıcı ağı MAVAN üzerinden stake etti. Bu yapı, şirkete yıllık 235 milyon dolar ile 277 milyon dolar arasında pasif gelir sağlıyor.

Bitmine, 12 aylık planında yüzde 95 seviyesine ulaştı ve yüzde 5’lik Ethereum hedefi için son alım aşamasına yaklaştı.

Mini sözlük: Stake, bir blokzincir ağında varlıkların kilitlenerek ağ güvenliğine katkı vermesi ve bunun karşılığında getiri elde edilmesi yöntemidir. Doğrulayıcı ağı ise işlemleri onaylayan ve ağın çalışmasını sürdüren teknik altyapıyı ifade eder.

Tom Lee, ETH ile BTC arasındaki değişimi değerlendirdi

Aynı dönemde ETH/BTC oranı yukarı yönlü sert bir hareket sergiledi. Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, bu yükselişin ardından paylaştığı grafikle büyük yatırımcıların Ethereum’un kullanım alanlarını daha güçlü biçimde fiyatlamaya başladığını savundu. Tom Lee, aynı zamanda Fundstrat’ın kurucu ortağı olarak biliniyor.

Lee, bu hareketi Clarity Act beklentisiyle ilişkilendirdi. Ona göre söz konusu düzenleme, ETH’nin CFTC çatısı altında yasal bir dijital emtia olarak tanınmasının önünü açabilir ve projeye yönelik SEC incelemelerine dair belirsizliği kalıcı biçimde azaltabilir. Lee’nin öne çıkardığı temel unsur ise Ethereum ağının, Visa ve Shopify gibi ödeme şirketlerinin USDC işlemlerinde aktif biçimde kullanılıyor olmasıydı.

Zarar büyüdü, strateji değişmedi

Bitmine’ın agresif birikim hamlesi, bilanço tarafında ciddi bir baskı da oluşturdu. Şirket yıl boyunca ETH alımlarını ortalama 3,300 doların üzerinde yaptı. ETH fiyatının 6 Temmuz itibarıyla 1,740 dolar ile 1,800 dolar aralığına gerilemesi, gerçekleşmemiş zararın 9 milyar dolar ile 10 milyar dolar bandını aşmasına yol açtı.

Buna karşın şirketin borcu bulunmuyor. Temettü ödemeleri ile giderlerin stake gelirlerinden karşılandığı belirtilirken, finansal sonucun bundan sonra büyük ölçüde ETH fiyatındaki olası yükselişe bağlı kalacağı görülüyor. Bu nedenle BMNR hisseleri, Wall Street’te yüksek riskli bir dolaylı Ethereum aracı olarak öne çıkıyor.

Büyük oyuncuların odağı yeniden tartışılıyor

Bitmine Ethereum biriktirmeyi sürdürürken, piyasanın diğer büyük oyuncularında da dikkat çeken hareketler yaşandı. Kurumsal tarafta en büyük Bitcoin sahibi konumundaki Michael Saylor’ın şirketi Strategy, nadir görülen bir adım attı ve 3,588 BTC’yi 216 milyon dolara sattı.

Strategy’nin bilançosunda halen 843,775 BTC bulunuyor. Ancak kâr satışının, Bitmine’ın Ethereum tarafındaki kesintisiz alımlarıyla aynı döneme denk gelmesi, yatırımcıların büyük sermayenin odağının hangi varlıklara kaydığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.