Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Bitmine bilançosunda 5.74 milyon ETH eşiği aşıldı! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitmine, 6 Temmuz itibarıyla 5.74 milyon ETH ile küresel arzın yaklaşık yüzde 4.8’ine ulaştı.
  • 📊 Şirket, elindeki 4.88 milyon ETH’yi stake ederek yılda 235 milyon dolar ile 277 milyon dolar arasında gelir üretiyor.
  • 🧭 Tom Lee, $ETH için yükselen ilginin Clarity Act beklentisi ve ağın gerçek kullanım alanlarıyla bağlantılı olduğunu savundu.
  • 💼 Aynı süreçte Strategy, 3,588 BTC’yi 216 milyon dolara satarak piyasada büyük oyuncuların yönüne dair tartışmayı artırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitmine Immersion Technologies, son şirket açıklamasına göre 12 aylık “Alchemy 5%” planında son aşamaya geldi. Şirket, 6 Temmuz tarihli faaliyet raporunda hedefin yüzde 95’inin tamamlandığını duyurdu. Bitmine’ın elindeki Ethereum miktarı 5.74 milyon ETH’ye ulaşırken, bu seviye 120.7 milyon ETH’lik küresel arzın yaklaşık yüzde 4.8’ine karşılık geliyor.

İçindekiler
1 Hedefte son yüzde 0.2’lik bölüm kaldı
2 Tom Lee, ETH ile BTC arasındaki değişimi değerlendirdi
3 Zarar büyüdü, strateji değişmedi
4 Büyük oyuncuların odağı yeniden tartışılıyor

Hedefte son yüzde 0.2’lik bölüm kaldı

Şirketin yüzde 5’lik pay hedefine ulaşması için piyasadan alması gereken bölüm yalnızca 0.2 puan düzeyinde kaldı. Bitmine’ın toplam varlıkları, nakit ve girişim yatırımlarıyla birlikte 11.1 milyar dolara yükseldi. Bu varlıkların önemli kısmı da gelir üretmeye devam ediyor.

Bitmine, elindeki 4.88 milyon ETH’yi kendi ABD doğrulayıcı ağı MAVAN üzerinden stake etti. Bu yapı, şirkete yıllık 235 milyon dolar ile 277 milyon dolar arasında pasif gelir sağlıyor.

Bitmine, 12 aylık planında yüzde 95 seviyesine ulaştı ve yüzde 5’lik Ethereum hedefi için son alım aşamasına yaklaştı.

Mini sözlük: Stake, bir blokzincir ağında varlıkların kilitlenerek ağ güvenliğine katkı vermesi ve bunun karşılığında getiri elde edilmesi yöntemidir. Doğrulayıcı ağı ise işlemleri onaylayan ve ağın çalışmasını sürdüren teknik altyapıyı ifade eder.

Tom Lee, ETH ile BTC arasındaki değişimi değerlendirdi

Aynı dönemde ETH/BTC oranı yukarı yönlü sert bir hareket sergiledi. Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, bu yükselişin ardından paylaştığı grafikle büyük yatırımcıların Ethereum’un kullanım alanlarını daha güçlü biçimde fiyatlamaya başladığını savundu. Tom Lee, aynı zamanda Fundstrat’ın kurucu ortağı olarak biliniyor.

Lee, bu hareketi Clarity Act beklentisiyle ilişkilendirdi. Ona göre söz konusu düzenleme, ETH’nin CFTC çatısı altında yasal bir dijital emtia olarak tanınmasının önünü açabilir ve projeye yönelik SEC incelemelerine dair belirsizliği kalıcı biçimde azaltabilir. Lee’nin öne çıkardığı temel unsur ise Ethereum ağının, Visa ve Shopify gibi ödeme şirketlerinin USDC işlemlerinde aktif biçimde kullanılıyor olmasıydı.

Zarar büyüdü, strateji değişmedi

Bitmine’ın agresif birikim hamlesi, bilanço tarafında ciddi bir baskı da oluşturdu. Şirket yıl boyunca ETH alımlarını ortalama 3,300 doların üzerinde yaptı. ETH fiyatının 6 Temmuz itibarıyla 1,740 dolar ile 1,800 dolar aralığına gerilemesi, gerçekleşmemiş zararın 9 milyar dolar ile 10 milyar dolar bandını aşmasına yol açtı.

Buna karşın şirketin borcu bulunmuyor. Temettü ödemeleri ile giderlerin stake gelirlerinden karşılandığı belirtilirken, finansal sonucun bundan sonra büyük ölçüde ETH fiyatındaki olası yükselişe bağlı kalacağı görülüyor. Bu nedenle BMNR hisseleri, Wall Street’te yüksek riskli bir dolaylı Ethereum aracı olarak öne çıkıyor.

Büyük oyuncuların odağı yeniden tartışılıyor

Bitmine Ethereum biriktirmeyi sürdürürken, piyasanın diğer büyük oyuncularında da dikkat çeken hareketler yaşandı. Kurumsal tarafta en büyük Bitcoin sahibi konumundaki Michael Saylor’ın şirketi Strategy, nadir görülen bir adım attı ve 3,588 BTC’yi 216 milyon dolara sattı.

Strategy’nin bilançosunda halen 843,775 BTC bulunuyor. Ancak kâr satışının, Bitmine’ın Ethereum tarafındaki kesintisiz alımlarıyla aynı döneme denk gelmesi, yatırımcıların büyük sermayenin odağının hangi varlıklara kaydığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Vitalik Buterin, Ethereum ağının çok yıllı Lean Ethereum planında öncelikleri güncelledi

Ethereum 2026 aralığındaki direnci aşarsa uzun vadeli yükseliş ivme kazanabilir

Ethereum, kuantum dayanıklı güvenlik planını 4 yıla yayılan yol haritasıyla açıkladı

Ethereum’da çift dip formasyonuyla $2,160 hedefi yeniden gündeme girdi

Glassnode verileri eşliğinde Ethereum, 1779 dolar direncinin aşılması halinde 1900 dolara yönelebilir

ETH/BTC paritesinde kritik eşik yaklaştı! Teknik sinyaller yatırımcıya ne anlatıyor?

Vitalik Buterin’den Ethereum için yeni yol haritası geldi! Ağda hangi büyük değişiklikler planlanıyor?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Analist Dark Defender, XRP’de Elliott dalga sayımında 5 inci fazın başladığını ve $10 hedefinin öne çıktığını belirtiyor
Bir Sonraki Yazı Peter Schiff, Strategy’nin 3.588 Bitcoin satışında 54 milyon dolar zarar oluştuğunu öne sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP’de kısa vadeli yön, $1.145 desteği ile $1.18 direnci arasındaki mücadeleye bağlı kalıyor
RIPPLE (XRP)
Peter Schiff, Strategy’nin 3.588 Bitcoin satışında 54 milyon dolar zarar oluştuğunu öne sürüyor
BITCOIN (BTC)
Analist Dark Defender, XRP’de Elliott dalga sayımında 5 inci fazın başladığını ve $10 hedefinin öne çıktığını belirtiyor
RIPPLE (XRP)
Güney Koreli konsorsiyum, dijital yerel para ödemelerini blokzincir üzerinde 1 saniyenin altında tamamladı
BLOCKCHAIN
Ethereum ağında düşük likiditeli havuzdan geçen 1.126 ETH’lik takas, yatırımcıya yaklaşık 2 milyon dolar kaybettirdi
Kripto Para
Lost your password?