Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin’de İnanılmaz Gelişme! Onlar Geri Döndü Ve Çalışmaya Başladı! Fiyat Hareketine Dikkat!

Bitcoin’de İnanılmaz Gelişme! Onlar Geri Döndü Ve Çalışmaya Başladı! Fiyat Hareketine Dikkat!

Bitcoin'de yılın başından bu yana farklı metriklerde gözle görülür artışlar yaşanmaya devam ederken bu önemli ekip ağa geri dönüş sinyalleri verdi.
22:00
25 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in hashrate’i son tırmanışını sürdürerek ciddi anlamda son 1 yılın en iyisi denilebilecek yeni zirvelere ulaştı. Piyasa değerine göre önde gelen kripto varlık büyük bir boğa koşusu yaşadı ve olumlu duyguları da beraberinde getirdi. Bu durum, Bitcoin ağına daha fazla madencinin bağlanmasına ve son 48 saat içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 400 EH/s’ye ulaşılmasına yol açtı.

Bitcoin Hash Oranı Uçtu

Bitcoin hashrate yılın başından bu yana sürekli olarak artmakta. Haftanın başlarında, ağ 40 EH/s hashrate ekleyerek 350 EH/s’lik bir zirveye ulaştı. Ancak, 23 Mart’ta madencilik zorluğu ayarlandıktan saatler sonra hashrate astronomik seviyelere yükseldi. Mempool’dan alınan verilere göre, 23 Mart ve 24 Mart tarihleri arasında bitcoin hashrate’i 400 EH/s’lik yeni bir zirve kaydetti.

Bu gelişme iki şeye işaret ediyor: ağın güvenliği arttı ve madenciler Bitcoin’in uzun vadede kârlılığına güveniyor. Başlangıcından bu yana ağın ayrılmaz bir parçası olan madenciler, son ralli nedeniyle lider kirpto paraya olan desteklerini artırmaya devam etti.

Buna ek olarak, Bitcoin madenciliği zorluğu rekor seviyeye ulaştı ve şu anda 46,84T seviyesinde bulunuyor. Bu, önceki seviyelerine göre %7,5’lik bir artışı temsil ediyor ve bu da bu dönemde hashrate’deki kademeli artışla ilişkili olabilir.

Hash Oranı Neden Yükseliyor?

Hashrate zorluğundaki artış büyük ölçüde madencileri Bitcoin ağına çeken BTC fiyatındaki artıştan kaynaklanmakta. BTC, 2023’te %50’den fazla bir artış yaşayarak hafta başında 28.000 dolarlık bir zirveye ulaştı. Bu fiyat artışı madencileri madencilik ekipmanlarını ağa bağlamaya teşvik etti. Birkaç madencinin 2022’deki genişletilmiş düşüş piyasasının ardından Bitcoin ağını terk ettiği unutulmamalı.

Piyasanın toparlanmasıyla birlikte, madencilik karlılığı artmış olsa da hala ideal seviyeden uzak. Bununla birlikte, madencilerin ağdan kazanç elde etmeye geri döndüğünü göstermekte. Bunun en önemli göstergelerinden biri, geçtiğimiz hafta hash fiyatında görülen %20’lik artıştır.

Hash fiyatı, bir madencilik ekipmanının Bitcoin ağında günlük olarak yaptığı ortalama fiyatı gösteren bir ölçü olarak bilinir. Hashrateindex verilerine göre şu anda hash fiyatı yaklaşık 0,077 dolar/TH/gün olarak hesaplanıyor. Daha yüksek madencilik zorluğu, Bitcoin ağında madencilik ödülleri için daha sert rekabet anlamına geldiğinden, bu fiyat önümüzdeki günlerde düşebilir. Madencilerin makinelerinden gelen daha fazla güçle hash oranı tırmanmaya devam etti. Bu da varlık için çok yönlü bir kazanç olan Bitcoin ağının güçlenmesine yardımcı oluyor.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin piyasada bir düzeltme yaşadı ve 27,455 dolardan işlem görüyor. Mevcut piyasa algısı, yükseliş piyasasında olduğumuz ve Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda 30.000 dolara doğru ilerleyebileceği yönünde.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Deneyim Konuşuyor! Dünyaca Ünlü İsimden Bitcoin İçin “Yok Artık” Dedirten Yorum!
Deneyim Konuşuyor! Dünyaca Ünlü İsimden Bitcoin İçin “Yok Artık” Dedirten Yorum!
Sakın Aldanmayın! Birçok Kez Bilen Analist Bitcoin İçin 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi!
Sakın Aldanmayın! Birçok Kez Bilen Analist Bitcoin İçin 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi!
Bitcoin İçin Umut Veren Gelişme! Dev Alman Bankası Bombayı Patlattı! İşte Ayrıntılar
Bitcoin İçin Umut Veren Gelişme! Dev Alman Bankası Bombayı Patlattı! İşte Ayrıntılar
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Uzun Vadede Bitcoin’i Neler Bekliyor? BTC Geleceği Nasıl, BTC Ne Olur?
Uzun Vadede Bitcoin’i Neler Bekliyor? BTC Geleceği Nasıl, BTC Ne Olur?
Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!
Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!
Tesla’ya 1 Adım Kaldı! Visa Ve JPMorgan Nal Topladı! Bitcoin Göz Doldurdu! Önlenemez Yükseliş!
Tesla’ya 1 Adım Kaldı! Visa Ve JPMorgan Nal Topladı! Bitcoin Göz Doldurdu! Önlenemez Yükseliş!
Sıcak Gelişme: Yeni Fed Açıklamaları! Bitcoin ve Kripto Paraların Sıradaki Durağı!
Sıcak Gelişme: Yeni Fed Açıklamaları! Bitcoin ve Kripto Paraların Sıradaki Durağı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023