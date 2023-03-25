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Bitcoin’in hashrate’i son tırmanışını sürdürerek ciddi anlamda son 1 yılın en iyisi denilebilecek yeni zirvelere ulaştı. Piyasa değerine göre önde gelen kripto varlık büyük bir boğa koşusu yaşadı ve olumlu duyguları da beraberinde getirdi. Bu durum, Bitcoin ağına daha fazla madencinin bağlanmasına ve son 48 saat içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 400 EH/s’ye ulaşılmasına yol açtı.

Bitcoin Hash Oranı Uçtu

Bitcoin hashrate yılın başından bu yana sürekli olarak artmakta. Haftanın başlarında, ağ 40 EH/s hashrate ekleyerek 350 EH/s’lik bir zirveye ulaştı. Ancak, 23 Mart’ta madencilik zorluğu ayarlandıktan saatler sonra hashrate astronomik seviyelere yükseldi. Mempool’dan alınan verilere göre, 23 Mart ve 24 Mart tarihleri arasında bitcoin hashrate’i 400 EH/s’lik yeni bir zirve kaydetti.

Bu gelişme iki şeye işaret ediyor: ağın güvenliği arttı ve madenciler Bitcoin’in uzun vadede kârlılığına güveniyor. Başlangıcından bu yana ağın ayrılmaz bir parçası olan madenciler, son ralli nedeniyle lider kirpto paraya olan desteklerini artırmaya devam etti.

Buna ek olarak, Bitcoin madenciliği zorluğu rekor seviyeye ulaştı ve şu anda 46,84T seviyesinde bulunuyor. Bu, önceki seviyelerine göre %7,5’lik bir artışı temsil ediyor ve bu da bu dönemde hashrate’deki kademeli artışla ilişkili olabilir.

Hash Oranı Neden Yükseliyor?

Hashrate zorluğundaki artış büyük ölçüde madencileri Bitcoin ağına çeken BTC fiyatındaki artıştan kaynaklanmakta. BTC, 2023’te %50’den fazla bir artış yaşayarak hafta başında 28.000 dolarlık bir zirveye ulaştı. Bu fiyat artışı madencileri madencilik ekipmanlarını ağa bağlamaya teşvik etti. Birkaç madencinin 2022’deki genişletilmiş düşüş piyasasının ardından Bitcoin ağını terk ettiği unutulmamalı.

Piyasanın toparlanmasıyla birlikte, madencilik karlılığı artmış olsa da hala ideal seviyeden uzak. Bununla birlikte, madencilerin ağdan kazanç elde etmeye geri döndüğünü göstermekte. Bunun en önemli göstergelerinden biri, geçtiğimiz hafta hash fiyatında görülen %20’lik artıştır.

Hash fiyatı, bir madencilik ekipmanının Bitcoin ağında günlük olarak yaptığı ortalama fiyatı gösteren bir ölçü olarak bilinir. Hashrateindex verilerine göre şu anda hash fiyatı yaklaşık 0,077 dolar/TH/gün olarak hesaplanıyor. Daha yüksek madencilik zorluğu, Bitcoin ağında madencilik ödülleri için daha sert rekabet anlamına geldiğinden, bu fiyat önümüzdeki günlerde düşebilir. Madencilerin makinelerinden gelen daha fazla güçle hash oranı tırmanmaya devam etti. Bu da varlık için çok yönlü bir kazanç olan Bitcoin ağının güçlenmesine yardımcı oluyor.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin piyasada bir düzeltme yaşadı ve 27,455 dolardan işlem görüyor. Mevcut piyasa algısı, yükseliş piyasasında olduğumuz ve Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda 30.000 dolara doğru ilerleyebileceği yönünde.