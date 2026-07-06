CoinGecko verilerine göre 26 ocak ile 2 şubat haftasında piyasaya 1,4 milyar doları aşan token kilidi açılımı girecek

CoinGecko verilerine göre 26 Ocak ile 2 Şubat 2026 haftasında kripto para piyasasında toplam 1,4 milyar doların üzerinde token kilidi açılımı gerçekleşecek. Bu tutarın 154,95 milyon dolarlık bölümü, tek seferde dolaşıma giren cliff açılımlarından oluşuyor. Bu modelde tokenler kademeli dağıtım yerine belirli bir tarihte toplu biçimde serbest bırakılıyor.

Sui haftanın en büyük açılımına hazırlanıyor

Haftanın en büyük kilit açılımı 62,68 milyon dolar ile Sui cephesinde görülüyor. Buna karşın bu miktar, mevcut arzı yalnızca %1,14 artırıyor. Bu nedenle arz tarafındaki değişimin fiyat üzerinde sınırlı bir etki yaratabileceği değerlendiriliyor. Sui, uzun vadeye yayılan bir hak ediş takvimi kullanıyor ve her açılımda erken dönem yatırımcılar, ekip ve topluluk girişimlerine ayrılan tokenlerin bir bölümü serbest kalıyor.

Sui, kendi blokzinciri üzerinde çalışan bir katman 1 ağı olarak biliniyor. Piyasada bu tür açılımlar genellikle olası satış baskısını ölçmek için yakından izleniyor. Ancak yeni arzın toplam dolaşıma oranı düşük kaldığında, grafiklerde belirgin bir baskı oluşmayabilir.

Sui tarafında 62,68 milyon dolarlık token açılımı öne çıkarken, mevcut arzın yalnızca %1,14 artacak olması nedeniyle fiyat etkisinin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Orta ölçekli açılımlarda Sign oranıyla ayrışıyor

Sui’nin ardından 10 milyon dolar ile 12 milyon dolar bandında dört proje sıralanıyor. EigenCloud için 11,82 milyon dolarlık token dolaşıma girecek ve bu miktar toplam arzın %6,71’ine karşılık geliyor. Sign tarafında ise 11,72 milyon dolarlık açılım bulunuyor.

Bu grupta en dikkat çekici oran Sign’da görülüyor. Açılacak tokenlerin toplam arza oranı %17,61 ile listenin en yüksek seviyesinde yer alıyor. Kamino 10,51 milyon dolar ile arzın %6,12’sini, Jupiter ise 10,15 milyon dolar ile %3,95’ini serbest bırakacak. Dolar bazında Sui daha büyük görünse de arz üzerindeki baskı açısından Sign daha yakından izlenebilir.

Proje Açılım tutarı Toplam arza oranı Sui 62,68 milyon dolar %1,14 EigenCloud 11,82 milyon dolar %6,71 Sign 11,72 milyon dolar %17,61 Kamino 10,51 milyon dolar %6,12 Jupiter 10,15 milyon dolar %3,95

Listenin alt bölümünde arz oranı öne çıkıyor

Haftanın daha küçük çaplı açılımları Optimism ile başlıyor ve Gunz ile tamamlanıyor. Optimism’te 9,15 milyon dolarlık token serbest kalacak; bu rakam toplam arzın %1,62’sine denk geliyor. Ethena 6,73 milyon dolarlık açılımla ikinci sırada yer alırken, bunun arz etkisi %0,56 seviyesinde kalıyor.

Sahara AI tarafında 5,54 milyon dolarlık açılım planlanıyor ve bu miktar arzın %8,30’una karşılık geliyor. ZetaChain 3,47 milyon dolar ile %2,10, Gunz ise 2,63 milyon dolar ile %5,70 oranında yeni arz ekleyecek. Dolar tutarı tek başına tabloyu anlatmıyor; bazı projelerde daha küçük açılımlar, dolaşımdaki arz üzerinde daha güçlü etki yaratabiliyor.

Piyasa etkisinde tutardan çok oran izleniyor

Token kilidi açılımlarında asıl belirleyici unsur, piyasaya giren yeni arzın mevcut dolaşıma oranı ve bunun hangi yöntemle serbest bırakıldığı oluyor. Tek seferde yapılan cliff açılımları, taksitli dağıtıma kıyasla daha dikkatli takip ediliyor. Bu hafta 154,95 milyon dolarlık bölümün toplu biçimde piyasaya girecek olması bu nedenle öne çıkıyor.

Yüksek dolar tutarı tek başına satış baskısı anlamına gelmiyor; yeni arzın mevcut dolaşıma oranı ve piyasaya bir anda mı yoksa kademeli mi girdiği daha belirleyici kabul ediliyor.

Oransal açıdan Sign ve Sahara AI haftanın en dikkat çekici projeleri arasında yer alıyor. Sui, dolar bazında listenin zirvesinde bulunsa da arz artışı daha sınırlı kaldığı için etkisinin daha sakin seyretmesi beklenebilir. Diğer açılımlar ise daha düşük hızlarda yeni arz ekliyor. Bu tür gelişmeler tek başına kesin bir satış sinyali olarak görülmüyor.