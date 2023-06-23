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Kripto para sektörü son dönemde açılan davalar, yapılan başvurular ve atılan adımlar ile oldukça belirsiz bir duruma geçiş yaptı. SEC tarafından Binance ve Coinbase‘e açılan menkul kıymet davalarında aynı zamanda birçok kripto para da menkul kıymet olarak sınıflandırıldı. Bunun yansımaları hem olumsuz hem de birtakım kripto paralar için olumlu oldu.

Bitcoin ve Bitcoin’i Takip Eden Altcoinler

Son dönemde kripto para sektörü bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen yeniden yeşillendi ve yükselişe geçti. Bunun öncüsü ise lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) oldu. BTC, 30.000 doların üzerine yeniden çıkış yaparak piyasayı topladı. Bunun arkasındaki temel sebep ise BlackRock ile başlayan BTC ETF başvuruları oldu. Dünyaca ünlü birçok şirket BTC ETF başvurularına hız verirken sektörde de hafif çaplı bir FOMO oluştu.

Son 7 gün verisine bakıldığında da BTC’ye ek olarak STX, BCH, BSV ve yine BTC ile bağlantılı diğer altcoinlerin önemli yükselişler elde ettiği görülüyor. STX %40 ile bunlara liderlik ederken STX’i %37 ile BCH ve %20 ile BSV izliyor. Aslında bunların yükselişinin bir sebebi BTC ile olan bağları iken diğeri de nispeten risksiz görülmeleri. STX, resmen menkul kıymet olmadığı resmi merciler tarafından duyurulan bir kripto para birimi ve dava korkusunun arttığı şu günlerde yatırımcıların buna akın etme sebebi oldukça makul. BCH ve BSV ise, BTC ile aynı merkeziyetsizliğe sahip olmalarından dolayı menkul kıymet riskinden büyük oranda ayrışıyor gibi gözüküyor.

Tabii ki SEC veya diğer regülatörlerin atacakları adımlar kestirilemez olsa da yatırımcıların son 7 günde bu altcoinlere akın etmesinin altındaki temel sebep belli gibi gözüküyor.

BTC, Liderliğe Öncülük Ediyor

Kripto para sektörünün genel durumuna bakıldığında ise rota yeniden yukarıya çevrilmiş gibi gözüküyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon doların üzerine çıkarken, top 10 içerisindeki birçok altcoin de %8’lik ortalama yükselişe sahip. Top 10 içerisinde en çok dikkat çeken ise %18 ile lider kripto para birimi Bitcoin oldu.