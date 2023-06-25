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  •   Bu Altcoin Durdurulamıyor! Son Bir Hafta İçerisinde Yüzde 63 Artış!

Bu Altcoin Durdurulamıyor! Son Bir Hafta İçerisinde Yüzde 63 Artış!

Özet

  • PEPE, son 48 saatte yüzde 10 ve haftalık yüzde 63 artışla yatırımcıların ilgi odağı oldu.
  • Uzmanlara göre PEPE fiyatı 0,000002 dolar seviyelerinde seyredebilir.
  • Altcoinin 24 saatlik işlem hacmi 622,48 milyon dolara ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
23:00
25 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası son birkaç hafta içerisinde oldukça dikkat çeken bir performans gösterdi. Bu genel piyasa trendin de, göze çarpan performans gösterenler mevcut. Pepe (PEPE) yatırımcıları etkilemeye devam eden kripto para birimlerinden biri.

Yüzde 63 Artış!

Birçok altcoin kazançlar veya kayıplar grafiği çizerken, Pepe dikkat çekici bir performansla öne çıkıyor. Son 48 saatte, PEPE %10 arttı ve haftalık %63’lük etkileyici kazanımlarına katkıda bulundu. Bu durum Pepe’yi Bitcoin Cash’ten sonra haftanın en iyi ikinci kripto para birimi yapıyor. Piyasada görülen volatiliteli fiyat hareketinin aksine, Pepe’nin yukarı yönlü ivmesi, olumlu yatırımcı duyarlılığını ve token talebini yansıtan güçlü olmaya devam ediyor. Değerdeki bu artış, pazardaki son büyük ralli göz önüne alındığında özellikle dikkate değer olabilir.

Daha geniş piyasa durumuna bakıldığında, Bitcoin (BTC) şu anda 30.000 dolar gibi kritik bir seviyede işlem görüyor. Boğalar bu önemli psikolojik ve teknik desteği savunmak için kıyasıya mücadele ediyor. Bitcoin, son 24 saatte %0,3’lük hafif bir artış yaşarken, yine de haftalık %14,4’lük kayda değer bir kazanç kaydetti. Bitcoin’in pazardaki hakimiyeti de artarak önceki gün %47,7’den %48’e ulaştı. Bu, Bitcoin’in altcoin’lerden daha iyi performans gösterdiğini ve pazardaki önemini ve etkisini daha da vurguladığını gösteriyor.

PEPE Verileri!

PEPE’nin etkileyici kazanımları ve dayanıklılığı, mevcut pazar trendine meydan okumaya devam etme potansiyelini gösteriyor. Pepe ve diğer kripto para birimlerinin, alım satım faaliyetlerinin azaldığı bu dönemde nasıl performans gösterdiğini izlemek ilginç olabilir. Piyasanın mevcut zorluklarına rağmen, Pepe’nin devam eden olumlu gidişatı, Pepe’nin gücünü ve yatırımcıların Pepe’nin daha fazla büyüme potansiyeline duyduğu güvenin arttığını gösterebilir.

Meme token piyasada direnç gösterdi ve piyasa kripto kışından kurtulurken maksimum 0,000003 dolar fiyatına ulaşması uzmanlar tarafından bekleniyor. Analistlere göre, beklenen minimum fiyatın 0,000002 dolar civarında olması beklenirken, ortalama fiyatın muhtemelen 0,000002 dolar civarında seyretmesi ön görülüyor. Bu fiyat tahminleri, piyasa koşulları iyileştikçe ve yatırımcı güveni geri geldikçe Pepe için büyüme ve istikrara işaret edebilir.

Mevcut konum itibariyle Pepe, PEPE/USD başına 0,00000147 dolar değerinde, piyasa değeri 577,58 milyon USD ve 24 saatlik işlem hacmi 622,48 milyon USD. Pepe son 24 saatte %0,81’lik bir düşüş yaşamış olsa da, kripto para piyasasının oldukça değişken olabileceğini ve fiyat volatilitesine yaygın olduğunu unutmamak önemli olabilir. Bununla birlikte, Pepe önemli bir pazar varlığı sergiliyor ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

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