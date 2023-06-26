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Önde gelen bir kripto para analitik firması, Ethereum’un (ETH), en iyi altcoin yükseliş ivmesi gösterirken zincir üzerinde birkaç yükseliş okuması gösterdiğini belirtti. Santiment raporlarında ETH’a yönelik birçok verileri açıkladı. Ayrıca şirket bir diğer ralli yaşayan Bitcoin Cash’ı ele aldı.

Santiment Raporları!

Veri analitik platformu olan Santiment, Ethereum’un toplam arzının bir yüzdesi olarak kripto para borsalarındaki arzının tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını ve bunun da piyasa katılımcıları ETH yığınlarını açık piyasadan uzaklaştırdıkça lider altcoin üzerindeki satış baskısının sınırlı olabileceğini belirtiyor.

Analitik firması ayrıca, ETH’nin ortalama işlem ücretlerinin, Ethereum’un 2023’teki zirvelerine yükselmesinden önce tanık olunan bir seviyeye geriledikten sonra artık cazip göründüğünü açıkladı. Şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum şimdilik 1.900 dolar seviyesini koruyamasa da, arz seviyesi borsalardan uzaklaşmaya devam ediyor. Ek olarak, ortalama ücretler, ETH fiyatının 2.100 dolara yükselmesinden hemen önce Mart ayında görülen seviyelere geri döndü.

ETH, yazının kalem alındığı sırada Haziran ayının en düşük seviyesi olan 1.637 dolardan yaklaşık %15 artışla 1.880 dolardan işlem görüyor.

BCH Yükselişi!

Bununla birlikte Bitcoin (BTC) hard forku Bitcoin Cash’e (BCH) bakıldığında Santiment, piyasa değerine göre 20. en büyük altcoinin dijital varlık pazarı EDX Markets’ten destek aldıktan sonra sosyal medyada trend olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar, finansal ağır isimlerden Charles Schwab, Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital ve Virtu Financial’dan bir dizi finansman aldığı için EDX Piyasalarını yakından izliyor. Santiment konu hakkında şunları söyledi:

20 Haziran tarihinde başlatılan EDX Markets’ın yardımıyla BitcoinCash, dört gün içinde %79’luk muazzam bir fiyat artışıyla en büyük yararlanıcı oldu. Özellikle BCH, sosyal hacim oranlarında üç yılın en yüksek seviyesini gördü ve hacim, 2023’teki zirveleri kolayca gölgede bıraktı.

Bu yazının yazıldığı sırada BCH, Haziran’ın en düşük seviyesi olan 97,87 dolardan yaklaşık %120 artışla 213,47 dolar değerinde.