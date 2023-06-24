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Ukrayna Savaşı’nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner‘in lideri Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun ‘Wagner savaşçılarını yok etmekle’ suçlamasıyla Rus askeri yönetimine savaş açması sonrası Rus Ethereum’u (ETH) olarak gösterilen Waves’i (WAVES) uçurdu. Altcoin’in fiyatı yüzde 40’ın üzerinde yükseldi.

Wagner, Rus Askeri Yönetimine Savaş Açtı

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin‘in “Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı” diyerek Rus askeri yönetimine karşı harekete geçmesi sonrası patlak veren kriz giderek derinleşiyor. Wagner’in Rus askeri yönetimine savaş açması sonrası halka seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in kalkışmasını toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirerek “Rusya’yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız. Şu an karşımızda olan herkes haindir.” açıklaması yaptı.

Putin’in konuşmasına yanıt veren Wagner’in kurucusu Prigojin, “Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB’nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Vatana ihanet hususunda Putin tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz” dedi.

Kaynaklar, Wagner grubu ile Moskova arasında krizin ardından Rus paralı asker grubunun Moskova’ya doğru ilerlediğini aktarıyorlar.

Rusya’daki Gerilim WAVES’e Yaradı

Rus paralı asker grubu Wagner’in Rus askeri yönetimine savaş açması 125’nci en büyük altcoin olan WAVES’e yaradı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre WAVES, son 24 saatte yüzde 41,83 yükselişle 2,13 dolara yükseldi. Rusya’daki gerilimin her geçen dakika artması altcoin’deki yükselişi besleyerek artırıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ilk çıktığında da WAVES’te benzer bir yükseliş olmuş, altcoin’in fiyatı 8 dolardan 63 dolara çıktığı görülmüştü.

Öte yandan en büyük kripto para Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 1,92 yükselişle 30 bin doların hemen altında, 30 bin 678 dolardan işlem görüyor.

Enflasyon Yeniden Hortlayabilir

Piyasa gözlemcileri, Rusya’da yaşananların küresel piyasaları olumsuz etkileyeceği, bu etkinin kripto para piyasasını da vurabileceği konusunda uyarıyorlar. Dünyadaki tüm merkez bankaları artan enflasyonla mücadele ederken Katar, kısa süre önce Rusya’daki durumun enerji ve gıda tedariği üzerinde sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Bu uyarı baskı altına aldığı değerlendirilen enflasyonun tüm dünyada yeniden sert şekilde artacağı yorumlarının yapılmasına neden oldu.