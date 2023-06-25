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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 30.500 doların üstünde alıcı bulmaya devam ediyor. Öte yandan yüksek enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan ülkelerde BTC tarihi zirvelere ulaştı. Bu hem dolar karşısında zayıflayan yerel para birimleri hem de bölgesel taleple beslenen bir durumdu. Peki uzmanlar kripto paralar için neler bekliyor?

Kripto Paralar Tahmin Yorum

İlk popüler analist Rekt Capital kral kripto para biriminin 30.000 dolar üstünde yaptığı kapanışlar nedeniyle daha fazla yükseliş bekliyordu. Eğer haftalık kapanış bu şekilde olursa önümüzdeki günlerde kripto paralarda daha da ciddi yükselişler görebiliriz.

“Nisan ortasında BTC 30.000 dolar direncinden reddedildi. Bakalım BTC bu seviyeyi koruyabilecek mi?”

Crypto Tony ise BTC için 31.000 dolar üzerinde konsolidasyonu şart koşuyor. Ona göre bu mümkün ve eğer gerçekleşirse BTC yeni yıllık zirvesini 32.000 dolarda yapabilir.

Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, boğaların yukarı yönlü ivmeyi devam ettirme kabiliyetini sorguladı.

“Buradan koşmaya devam edip etmeyeceğimizden emin değilim, ancak yükseliş trendleri sırasında büyük olasılıkla derin düzeltmelerden ziyade fiyatın koşmaya devam ettiğini göreceksiniz. Eğer bir düzeltme yaşarsak, 28.500 dolardan alım yaparım.”

Poppe 30 bin doların altına düşüşleri yatırımcıların satın almaya hevesli olduğunu söyledi.

Bitcoin 3 Ülkede ATH Yaptı

ABD doları karşısında dalgalanmanın azalmasına rağmen Bitcoin bu hafta üç ülkede yeni rekorlar kırmayı başardı. Arjantin, Venezuela ve Lübnan’da BTC, yerel para birimi karşısında şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu ülkelerde, enflasyon ve makroekonomik politika tercihleri satın alma gücünü hızla erittiği için bu eğilim 2023 boyunca devam etti.

Türkiye‘de ise BTC 2021 yılındaki zirvesine (yaklaşık 850 bin TL) oldukça yaklaştı. Eğer BTC veya kur artmaya devam ederse yaklaşık %10’luk yükselişin ardından dördüncü ülke Türkiye olacak. Ülkemizde de yerel para biriminin istikrarlı biçimde değer kaybediyor olması BTC’nin TL cinsinden yükselmesine neden oluyor. Bu yılın başından beri TL dolar karşısında yaklaşık %35 değer kaybetti. Dolar enflasyonunun ortalama %6-7 olduğunu düşünürsek sadece kur kaynaklı alım gücü kaybının boyutu acı biçimde ortaya çıkıyor.