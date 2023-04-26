2022 yılında yaşanan hack olayıyla beraber elde edilen gelirlerin nereye aktarıldığını duyduğunuzda siz de çok şaşıracaksınız!

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Wintermute’un 2022 hacker’ı, Curve Finance’in stablecoin likidite havuzundaki likiditenin %28’ini çalıntı fonlarla sağladı. Etherscan’a göre, bilgisayar korsanı Curve’ün 3pool’u arkasındaki 409 milyon doların yaklaşık 114 milyon dolarına katkıda bulunuyor.

Wintermute İle DeFi Tartışması Yeniden Canlandı

Hacker, Curve kullanıcıları suçlunun sağladığı token’ları takas ettiğinde ana likidite sağlayıcısı olarak yüklü bir ücret dilimini elinde bulunduruyor. Curve gibi havuzlar, aracılar yerine piyasa yapıcı algoritmalar aracılığıyla token takaslarını mümkün kılıyor. Likidite sağlayıcılar, algoritma tarafından belirlenen bir token fiyatındaki küçük dalgalanmaları dengeleyen yüksek işlem hacimlerine sahip token’ları yatırarak önemli ücretler kazanmakta.

Curve’ün 3pool’u, akıllı sözleşmesinde USDC, USDT ve DAI arasında takas yapılmasına olanak sağlamakta. Akıllı sözleşmenin değişmezliği, etkili bir takas veya depozitonun iptal edilemeyeceği anlamına gelir. Bu geri alınamazlık, suçluların çalınan fonlardan kurbanın adına başvurmadan yararlanabileceği anlamına geliyor.

Curve’ün kurucusu Michael Egorov, havuz üzerinde izin yetkisi olmadığı için kimsenin hacker’ın likidite sağlamasını engelleyemeyeceğini söylüyor. Ayrıca Curve, EVEN yönetim oylarının fonları tutan herhangi bir akıllı sözleşmeyi değiştiremeyeceğini savunuyor.

Bu yılın başlarında, bir Birleşik Krallık mahkemesi Oasis’e daha önceki bir saldırıdan kaynaklanan fonları kurtarmak için kodunu yeniden yazmasını emretti. Oasis, merkezi olmayan stablecoin DAI için bir ön uç uygulaması geliştirmişti. DeFi ilkeleri, özel anahtarlarıyla bir ödeme imzalamadıkları sürece fonların kullanıcıların cüzdanlarından çıkamayacağını belirttiği için bu hareket tartışmalıydı.

USDC Bankacılık Krizinin Ortasında Milyarca Dolar Düştü

Curve havuzundaki stablecoin’lerden biri olan USDC, artık ihraççısı Circle’ın zincirler arası transfer protokolü kullanılarak ağlar arasında transfer edilebiliyor. Yeni yöntem, USDC’yi kaynak blok zincirinde yakıp yenisinde basarak Avalanche ve Ethereum arasında USDC transferlerini mümkün kılıyor.

Yeni teknoloji, ABD bankacılık sektöründeki güven krizi ve belirsiz bir düzenleyici ortamın ortasında geldi ve madalyonun piyasa değerinde 13 milyar dolarlık bir düşüşe katkıda bulunarak 30,71 milyar dolara geriledi. CoinGecko, 20 Haziran 2022’de madeni paranın en yüksek piyasa değerini 56 milyar dolar olarak belirlemişti. Siyasi bölünmeler ABD kripto mevzuatının geçişini yavaşlattı. Bu düzenleyici sıkıntısı, Coinbase gibi kripto firmalarının daha net yasalara sahip alanlara taşınmaya ilgi gösterdiğini ortaya koydu.