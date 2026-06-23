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Güney Kore borsası KOSPI %10 düştü, küresel piyasalarda satış baskısı derinleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Güney Kore’de KOSPI bir günde %10 düşerek bu ay ikinci kez devre kesiciyi tetikledi.
  • 📉 SK Hynix’in çip yatırımlarını yavaşlatması, teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı.
  • 🏦 JPMorgan, 30 Haziran’a kadar 165 milyar dolara varan hisse satışı riski bulunduğunu duyurdu.
  • 💱 Yen taşıma işlemlerindeki çözülme, altınla birlikte $BTC dışındaki riskli varlıklarda da baskıyı artırdı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Küresel piyasalarda aynı seansta altın, gümüş, teknoloji hisseleri ve kripto varlıkların birlikte gerilemesi dikkat çekti. Piyasa katılımcıları, bu eş zamanlı düşüşün tek bir nedene değil, üst üste binen birkaç baskı unsuruna bağlı olduğunu değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Güney Kore ve çip hisseleri satışın merkezine yerleşti
2 FED beklentileri risk iştahını zayıflattı
3 Çeyrek sonu dengelenmesi ve yen işlemleri etkili oldu
4 ABD teknoloji hisselerinde kayıplar genişledi

Güney Kore ve çip hisseleri satışın merkezine yerleşti

Satış dalgasının en görünür başlangıç noktalarından biri Güney Kore oldu. KOSPI endeksi gün içinde %10 gerileyerek bu ay ikinci kez devre kesiciyi çalıştırdı. Samsung ile SK Hynix hisseleri de aynı seansta %12’nin üzerinde değer kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre SK Hynix, yeni çip hattındaki kapasite artışını yavaşlatıyor ve gelir açığını dengelemek için daha düşük fiyatlı standart çiplere ağırlık veriyor. Yapay zeka belleği alanında öne çıkan şirketlerden biri olan SK Hynix için bu adım, talep beklentilerinin aşağı yönlü gözden geçirildiğine işaret eden bir gelişme olarak görülüyor.

Yerel haber akışında, SK Hynix’in yeni çip hattındaki genişlemeyi yavaşlattığı ve gelir açığını kapatmak amacıyla daha düşük fiyatlı standart çiplere yöneldiği aktarıldı.

Koreli yatırımcıların son dönemde çip hisselerinde yüksek miktarda krediyle pozisyon aldığı biliniyordu. Düzenleyiciler de gerileme başlamadan önce sektördeki yükselişin aşırı hızlandığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu tablo, ilk satışların ardından zorunlu pozisyon kapatmalarını artırmış olabilir.

FED beklentileri risk iştahını zayıflattı

Satış baskısını artıran bir diğer unsur ABD Merkez Bankası oldu. FED içindeki 19 politika yapıcısından 9’u bu yıl en az bir faiz artışı öngörüyor. Piyasalarda eylül ayına kadar faiz artışı olasılığı %70 olarak fiyatlanıyor. Daha yüksek faiz beklentisi, hisse senetleri ve kripto varlıklar gibi riskli varlıkların elde tutulma maliyetini artırıyor.

Bull Theory değerlendirmesinde, satışların başlamasının ardından kaldıraçlı pozisyonların ek satışları tetiklediği ve bu nedenle hareketin olağan bir düzeltmenin ötesine geçerek devre kesiciye dönüştüğü belirtildi.

Çeyrek sonu dengelenmesi ve yen işlemleri etkili oldu

JPMorgan, çeyrek sonu portföy dengelenmesi sürecinde dünya genelinde hisse piyasalarında 165 milyar dolara kadar zorunlu satış görülebileceği uyarısında bulundu. Banka, büyük emeklilik fonları ile varlık fonlarının hisse ve tahvil dağılımlarını hedef oranlara çekmek için pozisyon küçülttüğünü belirtti. Bu pencerenin 30 Haziran’a kadar açık kalması bekleniyor.

Buna ek olarak, dolar yen paritesinde önceki gün görülen sert gün içi hareketler Japonya’nın yeni savunmak için piyasaya müdahale etmiş olabileceği yorumlarını gündeme getirdi. Böyle bir adım, yatırımcıların düşük maliyetli yen borçlanarak küresel hisse ve diğer riskli varlıklara yöneldiği yen taşıma işlemlerini bozabilir.

Mini sözlük: Yen taşıma işlemi, yatırımcıların düşük faizli Japon yeni cinsinden borçlanıp daha yüksek getirili varlıklara yöneldiği stratejiyi ifade eder. Bu işlemin çözülmesi halinde farklı piyasalarda aynı anda satış baskısı oluşabilir.

Analistler, bu yapının çözülmesinin altın, gümüş ve hisseler gibi birbiriyle doğrudan bağlantılı olmayan varlıklarda eş zamanlı düşüşü açıklayabileceğini belirtiyor. ABD’de Nasdaq endeksi dünü %2.33 düşüşle tamamladı. Vadeli işlemler de yeni seansta %2.50 civarında ek gerilemeye işaret etti.

ABD teknoloji hisselerinde kayıplar genişledi

Şirket bazında bakıldığında Alphabet, yapay zeka alanındaki yetenek kayıplarına ilişkin haberlerin ardından %5 değer kaybetti. SpaceX ise art arda üç seansta %16 gerileyerek 176 dolardan 154 dolara indi. Amazon, Meta ve Microsoft hisseleri de aynı dalga içinde düşüş gösterdi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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