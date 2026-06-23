SHIB rezervleri 80,5 trilyona çıktı! Piyasada hangi sinyal güçleniyor?

Shiba Inu cephesinde zincir üstü veriler, yatırımcıların yakından izlediği kritik bir eşiğe yeniden yaklaşıldığını gösteriyor. Son verilere göre borsalardaki SHIB rezervi yaklaşık 80,5 trilyon token düzeyine ulaştı. Bu seviye, piyasa likiditesi ve olası satış baskısı açısından geçmişte de dikkat çeken göstergeler arasında yer alıyordu.

Borsalara girişler hızlandı

En güncel veriler, SHIB rezervlerinin son aylardaki en yüksek düzeylerden birine çıktığını ortaya koydu. Son raporlama döneminde 959 milyardan fazla SHIB işlem platformlarına aktı. Piyasa katılımcıları, özel cüzdanlardan borsalara taşınan varlıkların satışa daha yakın hale geldiğini düşündüğü için bu tür hareketleri yakından izliyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve özellikle bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkmış bir meme coin olarak biliniyor. Bu nedenle zincir üstü hareketlerdeki sert değişimler, zaman zaman fiyat üzerindeki kısa vadeli beklentileri doğrudan etkileyebiliyor.

Son veriler, borsa rezervlerinin yaklaşık 80,5 trilyon SHIB seviyesine yükseldiğini ve yalnızca son dönemde 959 milyardan fazla SHIB’in işlem platformlarına taşındığını ortaya koyuyor.

Teknik görünümde baskı sürüyor

Bu hareketin zamanlaması, SHIB’in mevcut teknik yapısı nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Token kısa süre önce yükselen kama formasyonunun altına sarktı ve fiyat önemli hareketli ortalamaların altında kalmaya devam etti. SHIB, yaklaşık 0.0000045 dolar seviyesinde işlem görürken 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların daha yukarıda bulunması, genel eğilimde baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Geçmiş dönemlerde artan borsa rezervleri SHIB üzerinde her zaman aynı sonucu doğurmadı. Bazı örneklerde büyük rezerv artışlarının ardından kar satışı ya da risk azaltma eğilimi öne çıktı. Bazı dönemlerde ise bu yükseliş, sert fiyat düşüşü yerine piyasadaki işlem ilgisinin ve likiditenin arttığını gösterdi.

80 trilyon eşiği neden yakından izleniyor

Mevcut tabloyu farklı kılan unsur, daha geniş piyasa koşulları olarak öne çıkıyor. SHIB, aylar süren zayıf seyrin ardından zaten yerel dip seviyelere yakın işlem görüyor. Bu da spekülatif yatırımcıların önemli bir bölümünün daha önce pozisyon kapatmış olabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle 80 trilyon eşiğine dönüş, tek başına yeni bir satış dalgasının kesin habercisi sayılmıyor.

Buna karşın rezervlerdeki artışın sürmesi ve borsalara girişlerin hızlanması halinde, piyasaya çıkmaya hazırlanan arzın büyüdüğü yönünde yorumlar güçlenebilir. Ters senaryoda ise rezervler dengelenir ve fiyat toparlanmaya başlarsa, mevcut likidite artışının piyasa tarafından daha sınırlı etkiyle karşılanması mümkün olabilir.

Sonuç olarak SHIB, hem teknik hem de zincir üstü göstergeler açısından baskı altında kalmayı sürdürüyor. Borsa rezervlerinin 80 trilyon seviyesinin üzerine dönmesi önemli bir değişim olarak görülse de, bu gelişme tek başına düşüş sinyali üretmiyor. Piyasanın bir sonraki yönü, bu arzın satış baskısına mı dönüşeceğine yoksa artan işlem aktivitesinin bir parçası olarak mı kalacağına bağlı olacak.