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BITCOIN (BTC)

Bitcoin Asya borsalarındaki teknoloji satışlarıyla birlikte 62 bin doların altına geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Asya borsalarındaki teknoloji satışlarıyla birlikte $BTC 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviye olan 61.860 dolara geriledi.
  • 📉 Güney Kore borsası %10, Japonya’nın Nikkei 225 endeksi ise yaklaşık %4 düştü.
  • 🧭 Analistler, 65.500 dolar üzerindeki denemenin başarısız kaldığını ve 60 bin dolar altının yeniden izlenebileceğini belirtti.
  • 🧩 QCP Capital, cuma günkü çeyrek dönem opsiyon vadesi öncesinde oynaklık beklentisinin zayıf kaldığını aktardı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, salı günü Asya hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgasına paralel biçimde zayıfladı ve yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine indi. TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi gün içinde 61.860 dolara kadar çekildi. Bu seviye en son 11 Haziran’da görülmüştü.

İçindekiler
1 Asya piyasalarındaki satış baskısı öne çıktı
2 Analistler yeni dip seviyelere işaret etti
3 Opsiyon piyasasında oynaklık beklentisi zayıf kaldı

Asya piyasalarındaki satış baskısı öne çıktı

Piyasalardaki geri çekilmede özellikle teknoloji hisselerinde görülen yaygın satışlar etkili oldu. Güney Kore borsasının ana göstergesi Korea Composite endeksi haber sırasında %10 düşerken, Japonya’nın Nikkei 225 endeksi de yaklaşık %4 geriledi. Riskli varlıklardaki bu tablo, kripto para piyasasında da baskı yarattı.

The Kobeissi Letter verilerine göre, son aylarda Güney Kore ve Tayvan piyasalarına dikkat çekici ölçüde fon girişi olmuştu. Kurum, ocak 2024’ten bu yana Tayvan’daki hisse fonu girişlerinin yönetilen varlıkların %155’ine ulaştığını, Güney Kore’de ise aynı dönemde bu oranın %150 olarak kaydedildiğini aktardı. The Kobeissi Letter, makro piyasa akışları ve yatırımcı davranışlarına odaklanan bir piyasa analiz bülteni olarak biliniyor.

Ocak 2024’ten bu yana Tayvan’daki hisse fonu girişleri yönetilen varlıkların %155’ine ulaştı, Güney Kore ise aynı dönemde %150 ile yakından izledi.

Bitcoin tarafında ise bir gün önce 65.500 doların üzerine yerleşme girişimi başarısız oldu. Analist Lennaert Snyder, fiyatın 65 bin dolar çevresindeki likiditeyi aldıktan sonra sert biçimde geri döndüğünü belirtti. Snyder, 60 bin dolar bölgesini olası uzun pozisyon alanı olarak izlediğini, ancak önce daha düşük seviyelerin görülebileceğini değerlendirdi.

Varlık veya endeksSeviye veya değişim
Bitcoin61.860 dolar
Korea Composite%10 düşüş
Nikkei 225Yaklaşık %4 düşüş
Başarısız BTC denemesi65.500 dolar üzeri

Analistler yeni dip seviyelere işaret etti

Piyasayı izleyen CryptoReviewing hesabı da Bitcoin’in düşüş eğilimli bir teknik yapı içinde sıkıştığını savundu. Bu değerlendirmeler, son bir aydır yatay seyreden fiyat görünümünün bozulabileceğine işaret ediyor. Haberde yer alan analizlerde, olası yeni geri çekilmede 54.000 doların hedeflerden biri olarak öne çıktığı görüldü.

QCP Capital, hareketli geçmesi beklenen haftaya karşın kripto oynaklığının sınırlı tepki verdiğini ve genel görünümün büyük ölçüde değişmediğini belirtti.

Opsiyon piyasasında oynaklık beklentisi zayıf kaldı

QCP Capital’ın son piyasa değerlendirmesine göre, kripto varlıklarda beklenen oynaklık henüz belirgin biçimde artmış değil. Kurum, yoğun gündeme rağmen opsiyon piyasasında yorgunluk işaretleri görüldüğünü ve yatırımcıların güçlü bir tetikleyici aramayı sürdürdüğünü kaydetti. QCP Capital, dijital varlık piyasalarına odaklanan bir işlem ve analiz şirketi olarak takip ediliyor.

Şirket ayrıca cuma günkü çeyrek dönem opsiyon vadesi öncesinde mevsimsel etkilerin davranışları şekillendirebileceğini belirtti. Değerlendirmeye göre, büyük çeyrek sonu vadelerinin ardından ima edilen oynaklık tarihsel olarak yumuşama eğilimi gösteriyor. Bunun nedeni, opsiyon yazan tarafların sermayeyi yeniden dağıtması olabilir.

Bu tablo, Bitcoin’de kısa vadeli yön arayışının yalnızca spot piyasadaki fiyat hareketleriyle değil, türev piyasadaki beklentilerle de şekillendiğini gösteriyor. Şimdilik hem Asya borsalarındaki satış baskısı hem de opsiyon piyasasındaki temkinli görünüm, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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