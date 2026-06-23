Bitcoin 65 bin dolar eşiğinde sıkıştı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Bitcoin, 2024 yarılanma seviyesine yakın kritik bir bölgede işlem görüyor. Piyasada odak noktası, 64 bin ila 65.500 dolar aralığındaki desteğin korunup korunamayacağı oldu. Analistlerin paylaştığı senaryolarda, bu bölgenin elde tutulması halinde toparlanma ihtimali öne çıkarken, desteğin kaybedilmesi durumunda satış baskısının derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Yarılanma seviyesi yeniden gündemde

Kripto para analisti Yoddha, iki haftalık grafikte Bitcoin’in yaklaşık 64.865 dolar seviyesinde bulunduğunu, bunun da 2024 yarılanma seviyesi olarak işaretlenen 65.567 dolara oldukça yakın olduğunu belirtti. Yarılanma, Bitcoin ağında madencilere verilen blok ödülünün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesi sürecini ifade ediyor ve piyasada uzun vadeli döngüler açısından yakından izleniyor.

Mini sözlük: Yarılanma, Bitcoin ağında yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen ve yeni BTC üretim hızını azaltan mekanizmadır. Piyasada bu süreç, arz dinamikleri ve uzun vadeli fiyat döngüleri açısından önemli kabul edilir.

Yoddha’ya göre mevcut yapı, Bitcoin’in önceki döngüleriyle benzerlik taşıyor. Grafikte, 2018 ve 2022 gerilemelerinin ardından görülen birikim dönemleri ile sonraki kırılmalar dikkat çekiyor. Buna karşın analistin uzun vadeli alım için daha güçlü gördüğü bölge mevcut seviyelerin oldukça altında yer alıyor.

Yoddha, yatırımcıların 2028 yarılanması öncesinde düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini, ancak asıl uzun vadeli birikim bölgesinin 38.500 dolar civarında bulunduğunu aktardı.

Analistin grafiğinde 2028 yarılanma döngüsüne ilişkin referans seviyesi 123.552 dolar olarak işaretlense de bunun kesin bir hedef anlamına gelmediği vurgulanıyor. Bu seviye, daha çok Bitcoin’in dört yıllık döngüsünün etkisini sürdürebileceği yönündeki görüşü yansıtıyor. Kısa vadede ise 64 bin ila 65.500 dolar bandının korunması, olası bir toparlanma için temel eşik olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede 62.300 dolar ve altı izleniyor

Bir diğer analist Kaz ise Bitcoin’in direnç bölgesini yeniden test etmesinin ardından aşağı yönlü yeni bir hareket başlatabileceğini savundu. Analiste göre 65.500 ila 66.200 dolar aralığı, grafikte olası bir reddedilme bölgesi olarak öne çıkıyor. Kaz, 22 Haziran tarihli dönüş noktasının da son yükseliş denemesinin yerel zirveye ulaşmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kaz’ın senaryosunda ilk aşağı yönlü hedef 62.300 dolar seviyesi olarak gösterildi. Bu nokta, önceki haftalık dip bölgesine karşılık geliyor. Bunun altında ise yaklaşık 60.700 dolar ile 62.000 dolar arasında daha geniş bir destek ve likidite alanı bulunduğu ifade ediliyor.

Kaz, piyasa mevcut yatay bant içinde bir süre daha kalsa bile Bitcoin’in 61.200 ila 61.800 dolar sıçrama bölgesini test etmesini beklediğini, son diplerin altındaki likiditenin fiyatı aşağı çekebileceğini aktardı.

Analiste göre 60 bin doların altına inilmesi, düşüş yönlü görünümü güçlendirebilir. Böyle bir durumda önce 50 bin doların üst bölgesi, ardından da düşük 50 bin dolar seviyeleri daha geniş çaplı hedef alanı haline gelebilir. Buna karşılık Bitcoin’in direnç bölgesinin üzerine güçlü biçimde çıkması, bu olumsuz senaryoyu zayıflatabilir ve daha kuvvetli bir yükselişin önünü açabilir.

Şimdilik piyasada dikkatler, 65 bin dolar çevresindeki fiyat tepkisinde toplanmış durumda. Analistlerin paylaştığı görünüm, bu eşikte alınacak yönün kısa ve orta vadeli fiyatlamada belirleyici olabileceğine işaret ediyor.