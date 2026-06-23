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RIPPLE (XRP)

Ripple Avrupa’da kritik onaya yaklaştı! Kurumsal kripto adımında neler değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Lüksemburg’da CASP lisansı için ön onay aldığını açıkladı.
  • 🏦 Tam onay gelirse Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki kurumlar Ripple altyapısına tek entegrasyonla erişebilecek ve bu süreçte $XRP ekosistemi de daha yakından izlenebilecek.
  • 📍 Şirket, Ocak 2026’da Birleşik Krallık’ta EMI lisansı ve kripto varlık kaydı almıştı.
  • 🌍 Ripple, dünya genelinde 75’ten fazla düzenleyici lisansa sahip olduğunu bildirdi.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple, Avrupa’daki düzenleyici sürecinde önemli bir eşiği geçti. Şirket, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında, Lüksemburg Finansal Sektör Denetim Komisyonu’ndan CASP lisansı için ön onay aldığını duyurdu.

İçindekiler
1 Ön onay Avrupa Ekonomik Alanı için kapı aralayabilir
2 Avrupa’daki bankalar ve fintek şirketleri öne çıkıyor

Ön onay Avrupa Ekonomik Alanı için kapı aralayabilir

Açıklamaya göre bu ön onay, Green Light Letter olarak adlandırılan aşama üzerinden verildi. Söz konusu adımın, Ripple’ın Avrupa Ekonomik Alanı içindeki 30 ülkede finans kuruluşları ve şirketlere yönelik düzenlenmiş kripto varlık hizmetlerini büyütmesine imkan tanıyabileceği belirtildi.

Ripple, blockchain tabanlı ödeme altyapıları ve kurumsal dijital varlık çözümleri geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirket, tam onayın ardından Ripple Payments hizmetini Avrupa Ekonomik Alanı genelinde daha kapsamlı biçimde devreye almayı hedefliyor.

Mini sözlük: CASP, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı anlamına gelir ve saklama, alım satım, transfer ile emir iletimi gibi hizmetleri kapsayan düzenlenmiş lisans çerçevesini ifade eder. MiCA ise Avrupa Birliği’nin kripto varlık şirketleri için ortak kurallar getiren düzenleme setidir.

Şirket, Ocak 2026’da Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi’nden EMI lisansı ile kripto varlık kaydı aldığını da hatırlattı. Ripple’a göre CASP ve EMI lisanslarının birlikte tamamlanması, şirketin MiCA ile tam uyumlu hale gelmesini sağlayacak. Açıklamada, şirketin dünya genelinde 75’ten fazla düzenleyici lisansa sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Avrupa’daki bankalar ve fintek şirketleri öne çıkıyor

Ripple’ın Birleşik Krallık ve Avrupa CEO’su Cassie Craddock, gelişmeyi değerlendirdiği açıklamasında, tam onayın ardından Avrupa’daki bankalar ve fintek şirketlerinin şirketin uçtan uca kripto varlık ve stabilcoin ödeme altyapısına tek bir düzenlenmiş entegrasyon üzerinden erişebileceğini söyledi.

Craddock, tam onay sonrasında Avrupa’daki bankalar, fintek şirketleri ve kurumsal işletmelerin Ripple’ın kripto varlık ve stabilcoin ödeme altyapısına tek bir düzenlenmiş entegrasyonla ilk kez erişebileceğini, böylece tahsilat, dönüşüm ve ödeme süreçlerinin aynı yapı içinde yürütülebileceğini belirtti.

Açıklamada, bu yapının özellikle bankalar, fintek şirketleri ve büyük ölçekli işletmeler açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı. Ripple, mevcut Avrupa Birliği Elektronik Para Kuruluşu lisansıyla birlikte bu yeni sürecin, bölgedeki daha geniş kripto varlık faaliyetleri için de zemin hazırlayacağını aktardı.

Şirket ayrıca Avrupa’nın halihazırda kendi ürünleri açısından önde gelen bölgelerden biri olduğunu, müşteri tabanının da büyük finans kuruluşlarını kapsadığını bildirdi. Craddock, son gelişmenin Avrupa’da kurumsal dijital varlık kullanımında yeni bir dönemin işareti olduğunu ifade etti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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