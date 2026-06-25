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CoinUp kurucusu Queenie Li, Yi He iddialarının ardından CPX’teki sert düşüş sonrası kullanıcıları sakinleştirmeye çalıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CoinUp, Yi He’nin iddialarının ardından CPX’te görülen sert dalgalanma sonrası kullanıcıları sakinleştirmeye çalıştı.
  • 📉 Şirket, düşüşte yoğun satış baskısının etkili olabileceğini söylerken $CPX için saldırı veya veri ihlali bulgusu paylaşmadı.
  • 🧾 CoinUp, Zhu Pan’ın yönetimde yer almadığını açıkladı ve sosyal medyadaki yanlış bilgilere karşı hukuki adım sinyali verdi.
  • 🎙️ Borsa, 25 Haziran’da kullanıcı sorularını yanıtlamak için X Space düzenleyeceğini duyurdu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

CoinUp kurucusu Queenie Li, 24 Haziran’da yaptığı açıklamayla platform kullanıcılarına güvence vermeye çalıştı. Gelişme, Binance kurucu ortağı Yi He’nin CoinUp ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin kimliğine bürünerek dolandırıcılık girişiminde bulunduğunu söylemesinin ardından yaşandı. Bu iddialar, borsanın CPX tokenında sert oynaklığa ve kullanıcılar arasında ciddi endişeye yol açtı.

İçindekiler
1 İddialar nasıl başladı
2 CoinUp, Zhu Pan ile arasına mesafe koydu
3 CPX neden düştü sorusu yanıt bekliyor
4 Kurucudan şeffaflık mesajı

İddialar nasıl başladı

CoinUp’ın resmi açıklamasına göre tartışma, Yi He’nin X üzerinden Zhu Pan adlı kişinin kendisini taklit ederek Tron kurucusu Justin Sun’ı dolandırmaya çalıştığını öne sürmesiyle başladı. Justin Sun da paylaşımı yeniden yayımlayarak bu iddiayı doğruladı ve sektörün bu tür dolandırıcılık girişimlerine birlikte karşı koyması gerektiğini belirtti. Tron, akıllı sözleşmeler ve dijital varlık transferleri için kullanılan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Justin Sun, paylaşımında sektörün bu tür hileli davranışlara karşı ortak tavır alması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu paylaşımların ardından CoinUp topluluğunda paniğe yakın bir hava oluştu. Kullanıcılar, Zhu Pan’ın platform yönetimiyle bağlantılı olup olmadığını ve varlıklarının risk altında bulunup bulunmadığını sorgulamaya başladı. Binance Square’de Foresight News kaynak gösterilerek yayımlanan habere göre CPX/USDT işlem çiftinde yoğun satış baskısıyla kısa süreli sert bir dalgalanma görüldü.

CoinUp, Zhu Pan ile arasına mesafe koydu

CoinUp, X üzerinden art arda yaptığı açıklamalarda Zhu Pan’ın platformun bir parçası olmadığını savundu. Borsa, söz konusu kişinin CoinUp yönetiminde yer almadığını, temel operasyonlara katılmadığını ve yalnızca platformda listelenen bir projeyle bağlantılı olduğunu aktardı.

CoinUp, Zhu Pan’ın CoinUp platformunun üyesi olmadığını, çekirdek operasyonlar veya yönetimde görev almadığını, bu nedenle kişisel eylemlerinin platformla doğrudan ilişkilendirilmesinin hatalı olacağını açıkladı.

Şirket ayrıca çekirdek işleyişin, risk yönetiminin ve günlük faaliyetlerin CoinUp ekibi tarafından bağımsız biçimde yürütüldüğünü duyurdu. Sosyal medyada ortaya atılan, platformun kullanıcı varlıklarını usulsüz biçimde taşıdığı yönündeki iddiaları da reddeden CoinUp, yanlış bilgi yayan hesaplara karşı hukuki yollara başvuracağını bildirdi.

CPX neden düştü sorusu yanıt bekliyor

CoinUp, CPX fiyatındaki sert düşüşün arkasında çok sayıda satıcının aynı dönemde elden çıkışa yönelmesinin bulunabileceğini belirtti. Şirket, yaptığı incelemede bir saldırı, veri sızıntısı ya da sistem açığından yararlanıldığına dair bulgu tespit etmediğini açıkladı.

Borsa; para yatırma, çekme ve alım satım işlemlerinin normal şekilde sürdüğünü, cüzdan sistemi, hesap altyapısı ve saklama düzeninin güvenli ve istikrarlı kaldığını duyurdu. Buna karşın yoğun satışın arkasındaki kişi ya da grubun kim olduğuna ilişkin herhangi bir sonuç paylaşılmadı.

KonuCoinUp’ın açıklaması
Zhu Pan bağlantısıYönetimde yer almadığı belirtildi
CPX satış dalgasıYoğun satış baskısından kaynaklanmış olabileceği aktarıldı
Sistem güvenliğiSaldırı veya veri ihlali bulgusu olmadığı açıklandı
İşlemlerYatırma, çekme ve alım satımın sürdüğü bildirildi

25 Haziran 2026 itibarıyla CoinUp, CPX’teki büyük satış dalgasının sorumlusunu henüz açıklamadı. Şirket ayrıca değer kaybının koordineli satıştan mı, panik kaynaklı çıkışlardan mı yoksa başka piyasa koşullarından mı kaynaklandığına ilişkin net bir çerçeve sunmadı.

Kurucudan şeffaflık mesajı

Queenie Li, 24 Haziran’da X üzerinden doğrudan kullanıcılara seslenerek yaşanan gelişmeler nedeniyle oluşan kaygıyı anladığını ifade etti. Ardından CoinUp’ın resmi hesabı, bu mesajın şirketin mevcut duruşunu ve bundan sonra atmayı planladığı adımları yansıttığını belirtti.

CoinUp, kullanıcı endişelerini ve tartışmanın merkezindeki istihdam ilişkilerine dair soruları ele almak için 25 Haziran’da TSİ farkıyla UTC+8 saat dilimine göre 20.00’de bir X Space düzenleyeceğini de duyurdu. Ancak platform, CPX fiyatındaki oynaklığa ilişkin incelemenin ne zaman tamamlanacağına dair henüz bir takvim paylaşmadı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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