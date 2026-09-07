XRP vadeli işlemler hacmi 6 ayın zirvesine çıktı

XRP piyasasında son aylardaki durgunluk yerini daha hareketli bir görünüme bıraktı. CryptoQuant verilerine göre tokenın vadeli işlem hacmi yaz sonuna doğru son 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Bu artış, 15 Eylül’deki kritik Senato oylaması yaklaşırken piyasada yeniden güçlenen beklentilerle aynı döneme denk geldi.

Türev piyasasında ilgi yeniden canlandı

Uzun süren sakin dönemin ardından türev ürünlerde spekülatif ilgi yeniden yükseldi. Büyük yatırımcıların XRP tarafında agresif biçimde pozisyon biriktirdiği görülürken, Binance işlem hacminde belirgin üstünlükle başlıca likidite merkezi konumuna yerleşti. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak özellikle vadeli işlemlerde derin likiditesiyle öne çıkıyor.

Bu tablo yalnızca küçük yatırımcı hareketi olarak değerlendirilmiyor. Vadeli işlemlerdeki canlanma, ABD’de kurumsal talebin ilk işaretleriyle birlikte ortaya çıktı. ABD spot XRP ETF’leri 18,96 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece bu fonların toplam yönetilen varlık büyüklüğü 1,48 milyar dolara yükseldi.

CryptoQuant verileri, XRP’de hem vadeli işlem hacminin hem de büyük yatırımcı ilgisinin 15 Eylül öncesinde belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Fiyat sıkıştı, destek seviyesi korundu

Spot piyasada bu değişim ağustosta daha net hissedildi. Yılın başından beri süren düşüş eğilimi güçlü bir hareketle kırıldı ve XRP fiyatı 1,65 dolara kadar çıktı. 7 Eylül itibarıyla varlık 1,34 ile 1,48 dolar aralığında dengelenirken yaklaşık 1,40 dolar seviyesinde tutundu.

TradingView göstergeleri, mevcut yatay seyrin piyasa açısından olağan bir soluklanma alanı oluşturduğunu gösteriyor. Fiyat, 1,2739 dolardaki temel hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu seviye şu aşamada güçlü bir destek olarak izleniyor. Satıcılar, artan hacimlerin sindirildiği süreçte fiyatı bu eşiğin altına çekemedi.

XRP fiyatının 1,2739 dolar üzerindeki konumunu koruması, son yükselişin ardından piyasanın destek kaybetmeden dengelendiğine işaret ediyor.

Gözler 15 Eylül öncesindeki dirençte

Vadeli piyasalara büyük likiditenin geri dönmesi, çoğu zaman sert fiyat dalgalanmalarının habercisi olarak görülüyor. Mevcut tabloda büyük yatırımcıların olası hareket öncesinde pozisyon aldığı değerlendirmesi öne çıkıyor. ETF tarafındaki para girişi ile 1,40 dolar çevresindeki fiyat istikrarı birlikte ele alındığında, piyasada yeni bir güçlü hamle beklentisi güç kazanıyor.

Kısa vadede piyasanın izlediği en yakın eşik 1,50 dolar direnci olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde, ağustosta görülen 1,65 dolarlık tepenin yeniden test edilmesi gündeme gelebilir. 15 Eylül’e kadar oluşacak işlem hacmi ve kurumsal akışlar, XRP’nin yönü açısından belirleyici olacak.