Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 83 bin dolar duvarı: Yükseliş sürecek mi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Glassnode verileri, Bitcoin’de tüm yatırımcı gruplarının net satışa geçtiğini gösterirken spot talepteki zayıflık dikkat çekiyor.
  • ⚡ Piyasa, 2023’ten bu yana en sert kaldıraç azaltma sürecini yaşadı; yeniden artan vadeli pozisyonlar izleniyor.
  • 📈 Gerçekleşmiş piyasa değerindeki toparlanma ve olası “altın kesişim”, yükseliş beklentilerini destekliyor.
  • 🎯 Jiang Zhuoer, $BTC için 83 bin–84 bin dolar bölgesinin kısa vadede aşılmasını zor görüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, 83 bin dolardaki yoğun satış duvarını aşmakta zorlanırken toparlanmanın kalıcılığına ilişkin veriler karışık sinyaller veriyor. Spot talebin zayıflaması ve satış baskısı yükselişi sınırlarken zincir üstü sermaye göstergelerindeki iyileşme, toparlanma beklentilerini canlı tutuyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’de satış baskısı artarken balina verileri ayrışıyor
2 Kaldıraç temizlendi ancak yeniden birikiyor
3 Sermaye göstergeleri toparlanmayı destekliyor
4 Jiang Zhuoer’in odağında 83 bin–84 bin dolar bölgesi var

Bitcoin’de satış baskısı artarken balina verileri ayrışıyor

Bitcoin piyasası, haziran başından bu yana ilk kez tüm yatırımcı gruplarını kapsayan bir satış evresine girdi. Cüzdan büyüklükleri ve son 15 gündeki alımları izleyen Birikim Eğilim Skoru, toplamda 0,37 seviyesinde bulunuyor. Göstergede 1’e yaklaşılması birikimin, 0’a yaklaşılması ise satışın güçlendiğini ifade ediyor.

Önceki üç ayda neredeyse tüm gruplarda güçlü birikim görülürken mevcut satışlara 1.000 BTC’den fazla tutan balinalar öncülük ediyor. Buna karşılık CryptoQuant yazarı CW8900, kendi analizinde büyük yatırımcıların net alıcı kalmayı sürdürdüğünü, negatif spot talebin ağırlıklı olarak küçük yatırımcıların satışlarından kaynaklandığını belirtiyor. İki analiz, büyük yatırımcıların yönü konusunda farklı sonuçlar ortaya koyuyor.

CW8900’e göre küçük yatırımcılar, fiyat yükselişlerini kâr almak veya pozisyonlarını azaltmak için kullanıyor olabilir. Spot talep giderek daha negatif hale gelirken vadeli talep de hafif geriliyor. Analist, mevcut toparlanmanın esas olarak vadeli işlemlerden beslendiğini ve spot alımlar güçlenmeden kalıcı yükselişin sürdürülemeyeceğini vurguluyor.

Kaldıraç temizlendi ancak yeniden birikiyor

CryptoQuant analisti Darkfost, Bitcoin’in 2023’ten bu yana en güçlü kaldıraç azaltma sürecinden geçtiğini hesapladı. Binance’te açık pozisyonların 180 günlük ortalamanın belirgin biçimde altına inmesi, düzeltmenin hızını ve şiddetini ortaya koydu. Süreçte hem uzun hem kısa pozisyonları etkileyen, Bitcoin tarihinin en büyük tasfiye olaylarından biri yaşandı.

Bununla birlikte kaldıraç tamamen temizlenmiş değil. Binance’te Bitcoin açık pozisyonları şu anda yaklaşık 9,6 milyar dolarla 8,3 milyar dolarlık 180 günlük ortalamanın üzerinde bulunuyor. Toplam açık pozisyonların yaklaşık yüzde 37’sini barındıran borsada yatırımcıların yeniden piyasaya girmesi toparlanmaya katkı sağlıyor. Darkfost, aşırı kaldıraç birikiminin yeni ve sert bir tasfiye dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Sermaye göstergeleri toparlanmayı destekliyor

Axel Adler Jr.’a göre ise Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değerindeki büyüme, 87 günlük negatif dönemin ardından 24 Ağustos’ta pozitife döndü ve 6 Eylül’de yüzde 0,88’e ulaştı. Gerçekleşmiş piyasa değeri, son 30 günde yaklaşık 9,36 milyar dolar artarak 1,068 trilyon dolara yükseldi.

Gerçekleşmiş Prim Z-Skoru ise 19 Ağustos’taki 4,17 seviyesinden 6 Eylül’de 0,90’a geriledi. Adler, bu düşüşü doğrudan fiyat eğiliminin zayıflaması olarak değerlendirmiyor; yeni fiyatların 28 günlük ortalamaya dahil olmasıyla göstergedeki olağan dışılığın azaldığını belirtiyor. Ancak mayısta da kısa süreli pozitif büyüme görüldüğünü hatırlatarak sürdürülebilir boğa piyasasının henüz doğrulanmadığını söylüyor.

Teknik tarafta Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalamasının, 8 Eylül gibi erken bir tarihte 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi mümkün. “Altın kesişim” olarak adlandırılan bu oluşum, direnç bölgesinin aşılacağı beklentisini güçlendirebilir.

Jiang Zhuoer’in odağında 83 bin–84 bin dolar bölgesi var

BTC.TOP kurucusu Jiang Zhuoer ise 82.050 dolardan açtığı Bitcoin kısa pozisyonunu 79.480 dolarda kârla kapattığını ve tamamen spot Ethereum pozisyonuna döndüğünü açıkladı. Ethereum’un yükselişe öncülük ederek Bitcoin’i destekleyebileceğini düşünüyor. Buna rağmen Bitcoin 83 bin–84 bin dolara ulaşırsa kısa pozisyon stratejisini tekrarlamayı planlıyor.

ETF’lere kesintisiz net girişlerin sürdüğü dönemde kısa pozisyon aldığını belirten Jiang, büyük bir düzeltme beklemeye devam ediyor. Yeniden alım için Fibonacci yüzde 50–61,8 geri çekilme aralığı olan 71.255–73.361 doları izliyor; bu seviyeler görülmezse ekim sonuna kadar planladığı alımları yapmayı hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Liquid saldırısında 4 bin BTC’yi çeken grup iadenin çoğunu teklif etti

Bitcoin’de 80 bin dolar mücadelesi: Para akışı hızlandı

Peter Brandt, Bitcoin için 2019’daki 100 bin dolar hedefini yeniden gündeme taşıdı

ABD Hazine Bakanlığı 9 Eylül’de 16,5 milyar dolarlık alım yapacak

Satoshi döneminden 7 Bitcoin cüzdanı 16,5 yıl sonra hareket etti

Zcash 8 yıl 8 ay sonra 1.025 dolarla yeni zirvesine ulaştı

ABD istihdam verisi Bitcoin’i vurdu: BTC 80 bin doların altına İndi

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Zcash 10 yıl sonra 1000 dolar eşiğini yeniden aştı
Bir Sonraki Yazı XRP vadeli işlemler hacmi 6 ayın zirvesine çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

XRP vadeli işlemler hacmi 6 ayın zirvesine çıktı
RIPPLE (XRP)
Zcash 10 yıl sonra 1000 dolar eşiğini yeniden aştı
Zcash (ZEC)
Lost your password?