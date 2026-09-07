Bitcoin’de 83 bin dolar duvarı: Yükseliş sürecek mi?

Bitcoin, 83 bin dolardaki yoğun satış duvarını aşmakta zorlanırken toparlanmanın kalıcılığına ilişkin veriler karışık sinyaller veriyor. Spot talebin zayıflaması ve satış baskısı yükselişi sınırlarken zincir üstü sermaye göstergelerindeki iyileşme, toparlanma beklentilerini canlı tutuyor.

Bitcoin’de satış baskısı artarken balina verileri ayrışıyor

Bitcoin piyasası, haziran başından bu yana ilk kez tüm yatırımcı gruplarını kapsayan bir satış evresine girdi. Cüzdan büyüklükleri ve son 15 gündeki alımları izleyen Birikim Eğilim Skoru, toplamda 0,37 seviyesinde bulunuyor. Göstergede 1’e yaklaşılması birikimin, 0’a yaklaşılması ise satışın güçlendiğini ifade ediyor.

Önceki üç ayda neredeyse tüm gruplarda güçlü birikim görülürken mevcut satışlara 1.000 BTC’den fazla tutan balinalar öncülük ediyor. Buna karşılık CryptoQuant yazarı CW8900, kendi analizinde büyük yatırımcıların net alıcı kalmayı sürdürdüğünü, negatif spot talebin ağırlıklı olarak küçük yatırımcıların satışlarından kaynaklandığını belirtiyor. İki analiz, büyük yatırımcıların yönü konusunda farklı sonuçlar ortaya koyuyor.

CW8900’e göre küçük yatırımcılar, fiyat yükselişlerini kâr almak veya pozisyonlarını azaltmak için kullanıyor olabilir. Spot talep giderek daha negatif hale gelirken vadeli talep de hafif geriliyor. Analist, mevcut toparlanmanın esas olarak vadeli işlemlerden beslendiğini ve spot alımlar güçlenmeden kalıcı yükselişin sürdürülemeyeceğini vurguluyor.

Kaldıraç temizlendi ancak yeniden birikiyor

CryptoQuant analisti Darkfost, Bitcoin’in 2023’ten bu yana en güçlü kaldıraç azaltma sürecinden geçtiğini hesapladı. Binance’te açık pozisyonların 180 günlük ortalamanın belirgin biçimde altına inmesi, düzeltmenin hızını ve şiddetini ortaya koydu. Süreçte hem uzun hem kısa pozisyonları etkileyen, Bitcoin tarihinin en büyük tasfiye olaylarından biri yaşandı.

Bununla birlikte kaldıraç tamamen temizlenmiş değil. Binance’te Bitcoin açık pozisyonları şu anda yaklaşık 9,6 milyar dolarla 8,3 milyar dolarlık 180 günlük ortalamanın üzerinde bulunuyor. Toplam açık pozisyonların yaklaşık yüzde 37’sini barındıran borsada yatırımcıların yeniden piyasaya girmesi toparlanmaya katkı sağlıyor. Darkfost, aşırı kaldıraç birikiminin yeni ve sert bir tasfiye dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Sermaye göstergeleri toparlanmayı destekliyor

Axel Adler Jr.’a göre ise Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değerindeki büyüme, 87 günlük negatif dönemin ardından 24 Ağustos’ta pozitife döndü ve 6 Eylül’de yüzde 0,88’e ulaştı. Gerçekleşmiş piyasa değeri, son 30 günde yaklaşık 9,36 milyar dolar artarak 1,068 trilyon dolara yükseldi.

Gerçekleşmiş Prim Z-Skoru ise 19 Ağustos’taki 4,17 seviyesinden 6 Eylül’de 0,90’a geriledi. Adler, bu düşüşü doğrudan fiyat eğiliminin zayıflaması olarak değerlendirmiyor; yeni fiyatların 28 günlük ortalamaya dahil olmasıyla göstergedeki olağan dışılığın azaldığını belirtiyor. Ancak mayısta da kısa süreli pozitif büyüme görüldüğünü hatırlatarak sürdürülebilir boğa piyasasının henüz doğrulanmadığını söylüyor.

Teknik tarafta Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalamasının, 8 Eylül gibi erken bir tarihte 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi mümkün. “Altın kesişim” olarak adlandırılan bu oluşum, direnç bölgesinin aşılacağı beklentisini güçlendirebilir.

Jiang Zhuoer’in odağında 83 bin–84 bin dolar bölgesi var

BTC.TOP kurucusu Jiang Zhuoer ise 82.050 dolardan açtığı Bitcoin kısa pozisyonunu 79.480 dolarda kârla kapattığını ve tamamen spot Ethereum pozisyonuna döndüğünü açıkladı. Ethereum’un yükselişe öncülük ederek Bitcoin’i destekleyebileceğini düşünüyor. Buna rağmen Bitcoin 83 bin–84 bin dolara ulaşırsa kısa pozisyon stratejisini tekrarlamayı planlıyor.

ETF’lere kesintisiz net girişlerin sürdüğü dönemde kısa pozisyon aldığını belirten Jiang, büyük bir düzeltme beklemeye devam ediyor. Yeniden alım için Fibonacci yüzde 50–61,8 geri çekilme aralığı olan 71.255–73.361 doları izliyor; bu seviyeler görülmezse ekim sonuna kadar planladığı alımları yapmayı hedefliyor.