Kayıt Banner
Zcash (ZEC)

Zcash 10 yıl sonra 1000 dolar eşiğini yeniden aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash, yaklaşık 10 yıl sonra 1000 dolar eşiğinin üzerine çıktı ve $ZEC güçlü yükseldi.
  • 📈 ZEC son 24 saatte %11,1, son 7 günde %45,2 ve son bir ayda %134’ten fazla arttı.
  • 🏦 Grayscale’in spot ZEC ETF’i, varlığa yönelik ilgiyi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.
  • 🔒 Gizlilik odaklı kripto paralara artan ilgi, son dönemdeki yükselişe ek destek sağladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Gizlilik odaklı kripto para Zcash, son yılların en sert yükselişlerinden birini kaydetti. ZEC fiyatı yaklaşık 10 yılın ardından yeniden 1000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre varlık son 24 saatte %11,1, son 7 günde %45,2 ve aylık görünümde %134’ten fazla yükseldi. Eylül 2025’ten bu yana artış ise yaklaşık %2432’ye ulaştı.

İçindekiler
1 Piyasadan ayrışan hareket
2 ETF etkisi öne çıktı
3 Gizlilik teması talebi destekliyor

Piyasadan ayrışan hareket

Zcash’taki son ivme, ağustos sonu ile eylül başında kripto para piyasasında görülen daha geniş çaplı toparlanma dönemine denk geldi. Bu süreçte yatırımcı güveninin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki etkinliği ve ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarını artırma kararının sağladığı likidite desteğiyle güç kazandığı aktarıldı.

Buna karşın genel piyasa yükselişinin hız kestiği görülürken, ZEC daha bağımsız bir görünüm sergiledi. Fiyat hareketi, daha geniş piyasa eğilimine rağmen güçlü kalmayı sürdürdü ve varlığı benzerlerinden ayrıştırdı.

Zcash, genel piyasa ivmesinin zayıfladığı bir dönemde 1000 doların üzerine çıkarak daha geniş eğilimden ayrışan bir performans ortaya koydu.

ETF etkisi öne çıktı

Yükselişi destekleyen başlıca unsurlardan biri olarak Grayscale’in kısa süre önce spot ZEC ETF’ini devreye alması gösteriliyor. Grayscale, dijital varlık odaklı yatırım ürünleriyle tanınan bir varlık yöneticisi olarak kripto piyasasında kurumsal erişimi artıran başlıca şirketler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Spot ETF, bir varlığın fiyatını doğrudan izleyen ve geleneksel borsalarda işlem gören yatırım fonudur. Bu yapı, yatırımcıların ilgili kripto parayı doğrudan saklamadan fiyatına erişmesini sağlar.

Kripto paralarda ETF ürünleri son dönemde önemli bir fiyat belirleyicisi haline geldi. Bitcoin ve Ethereum, 2025 yılında ETF girişlerinin desteğiyle yeni zirvelere taşınmıştı. Benzer bir mekanizmanın Zcash için de yatırımcı ilgisini artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Gizlilik teması talebi destekliyor

Zcash’taki çıkışın bir diğer nedeni olarak gizlilik odaklı varlıklara yönelen ilgi öne çıkıyor. Dijital işlemlerde izlenebilirliğe yönelik kaygıların artması, bazı yatırımcıların bu alandaki projelere daha fazla dikkat göstermesine yol açmış olabilir.

Bu tablo, ZEC’in yalnızca genel piyasa toparlanmasından değil, aynı zamanda kendi temasına bağlı talep artışından da destek bulduğuna işaret ediyor. Fiyatın 1000 doların üzerinde kalıcı olup olmayacağı ise daha geniş piyasa koşulları, ETF kaynaklı ilginin sürmesi ve gizlilik odaklı varlıklara yönelik talebin devamına bağlı olacak.

Grayscale’in spot ZEC ETF’ini başlatması, Zcash’e yönelik kurumsal ve bireysel ilgiyi güçlendiren başlıca gelişmeler arasında görülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Zcash 1000 dolar eşiğini aşarak yükselişini sürdürdü

Zcash, 900 dolar eşiği öncesinde kritik destek bölgesini koruyor

Zcash uyarısı, Bitcoin’de düzeltme riskini artırıyor

Grayscale, Zcash ETF’sini 25 Ağustos’ta NYSE Arca’da işleme açtı

Zcash’ta NU7 oylaması 25 ağustosta başlayacak

Zcash, ETF başvurusu sonrası 1.000 dolar eşiğine yaklaştı

Zcash 2018 zirvesini aşarak 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum için 3 güçlü sinyal: Alım baskısı güçleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Ethereum için 3 güçlü sinyal: Alım baskısı güçleniyor
Ethereum (ETH)
Liquid saldırısında 4 bin BTC’yi çeken grup iadenin çoğunu teklif etti
BITCOIN (BTC)
Lost your password?