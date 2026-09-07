Zcash 10 yıl sonra 1000 dolar eşiğini yeniden aştı

Gizlilik odaklı kripto para Zcash, son yılların en sert yükselişlerinden birini kaydetti. ZEC fiyatı yaklaşık 10 yılın ardından yeniden 1000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre varlık son 24 saatte %11,1, son 7 günde %45,2 ve aylık görünümde %134’ten fazla yükseldi. Eylül 2025’ten bu yana artış ise yaklaşık %2432’ye ulaştı.

Piyasadan ayrışan hareket

Zcash’taki son ivme, ağustos sonu ile eylül başında kripto para piyasasında görülen daha geniş çaplı toparlanma dönemine denk geldi. Bu süreçte yatırımcı güveninin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki etkinliği ve ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarını artırma kararının sağladığı likidite desteğiyle güç kazandığı aktarıldı.

Buna karşın genel piyasa yükselişinin hız kestiği görülürken, ZEC daha bağımsız bir görünüm sergiledi. Fiyat hareketi, daha geniş piyasa eğilimine rağmen güçlü kalmayı sürdürdü ve varlığı benzerlerinden ayrıştırdı.

Zcash, genel piyasa ivmesinin zayıfladığı bir dönemde 1000 doların üzerine çıkarak daha geniş eğilimden ayrışan bir performans ortaya koydu.

ETF etkisi öne çıktı

Yükselişi destekleyen başlıca unsurlardan biri olarak Grayscale’in kısa süre önce spot ZEC ETF’ini devreye alması gösteriliyor. Grayscale, dijital varlık odaklı yatırım ürünleriyle tanınan bir varlık yöneticisi olarak kripto piyasasında kurumsal erişimi artıran başlıca şirketler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Spot ETF, bir varlığın fiyatını doğrudan izleyen ve geleneksel borsalarda işlem gören yatırım fonudur. Bu yapı, yatırımcıların ilgili kripto parayı doğrudan saklamadan fiyatına erişmesini sağlar.

Kripto paralarda ETF ürünleri son dönemde önemli bir fiyat belirleyicisi haline geldi. Bitcoin ve Ethereum, 2025 yılında ETF girişlerinin desteğiyle yeni zirvelere taşınmıştı. Benzer bir mekanizmanın Zcash için de yatırımcı ilgisini artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Gizlilik teması talebi destekliyor

Zcash’taki çıkışın bir diğer nedeni olarak gizlilik odaklı varlıklara yönelen ilgi öne çıkıyor. Dijital işlemlerde izlenebilirliğe yönelik kaygıların artması, bazı yatırımcıların bu alandaki projelere daha fazla dikkat göstermesine yol açmış olabilir.

Bu tablo, ZEC’in yalnızca genel piyasa toparlanmasından değil, aynı zamanda kendi temasına bağlı talep artışından da destek bulduğuna işaret ediyor. Fiyatın 1000 doların üzerinde kalıcı olup olmayacağı ise daha geniş piyasa koşulları, ETF kaynaklı ilginin sürmesi ve gizlilik odaklı varlıklara yönelik talebin devamına bağlı olacak.

Grayscale’in spot ZEC ETF’ini başlatması, Zcash’e yönelik kurumsal ve bireysel ilgiyi güçlendiren başlıca gelişmeler arasında görülüyor.