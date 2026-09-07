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Ethereum (ETH)

Ethereum için 3 güçlü sinyal: Alım baskısı güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Ethereum’un Taker Buy/Sell Ratio göstergesi yaklaşık 1,11’e yükselerek alıcıların kısa vadede üstünlüğüne işaret ediyor.
  • 🏦 Son 48 saatte kripto para borsalarından yaklaşık 300 milyon dolar değerinde 116 binden fazla $ETH çekildi.
  • 💰 Spot Ethereum ETF’leri son beş işlem gününde toplam yaklaşık 215,3 milyon dolar net giriş kaydetti.
  • ⚠️ Yükselişin güçlenmesi için alım-satım oranının 1 seviyesinin üzerinde kalması, işlem hacmi ve fiyat artışıyla desteklenmesi gerekiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum cephesinde alım baskısının güçlendiğine işaret eden veriler öne çıkıyor. Binance’te piyasa alım emirlerinin satışların üzerine çıkması, son 48 saatte borsalardan 116 binden fazla ETH çekilmesi ve spot Ethereum ETF’lerinin haftayı net girişle tamamlaması, kısa vadeli fiyat hareketleri açısından yakından izleniyor. Bununla birlikte mevcut veriler henüz net bir yükseliş trendinin başladığını doğrulamıyor.

İçindekiler
1 Ethereum’da Piyasa Alımları Satışları Geçti
2 Borsalardan 116 Bin ETH Çekildi
3 Ethereum ETF’leri Haftayı 215 Milyon Dolar Net Girişle Kapattı

Ethereum’da Piyasa Alımları Satışları Geçti

CryptoQuant katkıcısı Arab Chain, 7 Eylül’de Binance verilerine dayanarak Ethereum’un Taker Buy/Sell Ratio göstergesinin yaklaşık 1,11 seviyesine yükseldiğini hesapladı.

Taker Buy/Sell Ratio, piyasa fiyatından gerçekleştirilen alım emirleri ile satış emirlerinin göreceli gücünü ölçüyor. Göstergenin 1’in üzerinde olması, agresif alım emirlerinin satış emirlerinden daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Oranın 1,11 seviyesine çıkması bu nedenle kısa vadede alıcıların daha güçlü olduğuna işaret ediyor.

Arab Chain’e göre Ethereum’un önümüzdeki günlerdeki yönünü belirleyecek temel unsurlardan biri, göstergenin 1 seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı olacak. Alıcı üstünlüğünün devam etmesi ve bunun artan işlem hacmi ile fiyat yükselişiyle desteklenmesi durumunda yukarı yönlü ivme güçlenebilir.

Ancak göstergenin yeniden ve tekrarlı biçimde 1’in altına gerilemesi satış baskısının yeniden artabileceğine işaret edecek. Nitekim oran son dönemde 1,10’un üzerine çıktıktan sonra tekrar 1’in altına geriledi. Bu nedenle analist, mevcut verilerin henüz belirgin bir yükseliş trendini doğrulamak için yeterli olmadığı görüşünde.

Borsalardan 116 Bin ETH Çekildi

Alım baskısındaki değişime paralel olarak Ethereum’un borsalardaki arzında da dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Kripto para analisti Ali Martinez’in 6 Eylül’de paylaştığı verilere göre son 48 saat içerisinde borsalardan 116 binden fazla ETH çekildi.

Çekilen Ethereum’ların toplam değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Dijital varlıkların borsalardan harici cüzdanlara taşınması, piyasada hemen satışa sunulabilecek miktarın azalması anlamına geliyor. Bu durum piyasa tarafından çoğunlukla satış baskısının hafiflemesine yönelik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Martinez, borsalarda tutulan ETH miktarındaki hızlı gerilemenin Ethereum’da büyük bir fiyat hareketi için koşullar oluşturabileceğini ifade etti.

Ethereum ETF’leri Haftayı 215 Milyon Dolar Net Girişle Kapattı

Spot Ethereum ETF verileri de geçen hafta boyunca dalgalı ancak toplamda pozitif bir tablo ortaya koydu. 31 Ağustos ile 4 Eylül arasındaki beş işlem gününde fonlara toplam yaklaşık 215,3 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Hafta 31 Ağustos’taki 87,6 milyon dolarlık girişle başladı. 1 Eylül’de 8,6 milyon dolar daha giriş kaydedilirken, 2 Eylül’de tablo tersine döndü ve fonlardan 48,2 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Bunun ardından 3 Eylül’de 141,4 milyon dolarla haftanın en güçlü günlük girişi kaydedildi. 4 Eylül’de ise fonlar günü 25,9 milyon dolar net girişle tamamladı.

Son işlem gününde BlackRock’ın ETHA fonuna 57,8 milyon dolar, ETHB fonuna ise 16,4 milyon dolar giriş gerçekleşirken Fidelity’nin FETH fonundan 48,3 milyon dolar çıkış kaydedildi.

Ethereum açısından bundan sonraki süreçte piyasa alımlarının satışlar karşısındaki üstünlüğünü koruyup koruyamayacağı öne çıkıyor. Taker Buy/Sell Ratio’nun kalıcı biçimde 1’in üzerinde seyretmesi ve bunun işlem hacmi ile fiyat hareketine yansıması, mevcut alım baskısının daha güçlü bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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