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BITCOIN (BTC)

Liquid saldırısında 4 bin BTC’yi çeken grup iadenin çoğunu teklif etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Liquid’ten yaklaşık 4 bin BTC çeken grup, iadenin çoğunu teklif etti.
  • 📩 Taraflar OP_RETURN mesajları ve şifreli metinlerle zincir üstünde görüştü.
  • 🔧 Grup, $BTC iadesini ağdaki açığın tamamen kapatılması şartına bağladı.
  • 📌 Yaklaşık 320 milyon dolarlık varlığın büyük bölümü halen grubun kontrolünde bulunuyor.
Onur Atam
Onur Atam

Liquid Network’te yaklaşık 4 bin BTC’nin çekilmesiyle ortaya çıkan güvenlik olayında, saldırının arkasındaki ve kendilerini beyaz şapkalı olarak tanımlayan grup, varlıkların “büyük kısmını” geri vermeye hazır olduğunu bildirdi. Yaklaşık 320 milyon dolar değerindeki çekim, pazar günü federasyon cüzdanından yapıldı ve ağa kilitlenmiş Bitcoin’lerin yaklaşık %95’ini kapsadı.

İçindekiler
1 Zincir üstünde kurulan temas
2 Ağ durduruldu, köprü düğümleri kapatıldı
3 İade sözü belirsizliğini koruyor
4 Sektörden ilk tepkiler

Zincir üstünde kurulan temas

Taraflar arasındaki temasın Bitcoin üzerindeki OP_RETURN mesajları ve PGP ile şifrelenmiş metinler üzerinden kurulduğu aktarıldı. Blockstream, Liquid Network’ün geliştiricisi olarak biliniyor ve olay sonrası iletişimi zincir üstünde sürdürdü.

Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, Blockstream’in Bitcoin 965822 numaralı blokta 1.000 satoshi göndererek güvenlik ekibini uyaran bir OP_RETURN mesajı paylaştığını belirtti. Sonraki işlemde ise cüzdan sahibinin anahtarına yönelik şifreli içerik ile bir PGP imzası yer aldı. Thorn, bu imzanın Blockstream’in yayımlanmış açık anahtarıyla doğrulanabildiğini söyledi.

Grup, fonların büyük kısmının federasyon adresine geri gönderilmesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu ve ağ genelindeki açık giderilmeden Bitcoin’leri iade etmeyeceğini bildirdi.

Ağ durduruldu, köprü düğümleri kapatıldı

Olayın ardından Liquid, köprü düğümlerini devre dışı bıraktı ve ağı duraklattı. Daha sonra yaklaşık 320 milyon dolar değerindeki fonlar tek bir Bitcoin adresinde toplandı. Bu adresle birlikte paylaşılan mesajda, saldırıyı yapanlar kendilerini beyaz şapkalı olarak tanımlayarak zincir üstünden iletişim kurulmasını istedi.

Buna karşın Liquid, sorumlular için şu ana kadar yalnızca “beyaz şapkalı olduğu iddia edilen” kişiler ifadesini kullandı. Bu tercih, olayın niyet boyutunun henüz kesinleşmediğine işaret ediyor.

“Önce açığı düzeltin” mesajını ileten grup, geri ödeme adımını güvenlik sorununun ağ genelinde kapatılmasına bağladı.

İade sözü belirsizliğini koruyor

Saldırganların “büyük kısmı” ifadesini kullanması, ne kadar Bitcoin’i ellerinde tutmayı planladıkları sorusunu açık bıraktı. Ayrıca verilen sözün yerine getirilip getirilmeyeceğine dair herhangi bir güvence bulunmuyor. Şu aşamada Bitcoin’lerin neredeyse tamamı halen grubun kontrolünde duruyor.

Grup daha sonra 965869 numaralı blokta kendi bakiyesini hareket ettirdi ve federasyonun peg cüzdanına 1.000 satoshi göndererek yanıt verdi. Bu adım, görüşmenin tek taraflı olmadığını ve zincir üstü mesajlaşmanın sürdüğünü gösterdi.

Sektörden ilk tepkiler

Ledger Baş Teknoloji Sorumlusu Charles Guillemet, ilk değerlendirmesinde geleneksel anlamda beyaz şapkalı grupların bir köprüden yüz milyonlarca dolarlık varlığı çekmesinin olağan olmadığını savundu. Guillemet, durumu Ronin ve Euler gibi geçmiş kripto saldırılarıyla karşılaştırdı.

Ancak grubun iletişim kurma girişiminin ardından Guillemet’in yaklaşımını yumuşattığı görüldü. Kriminal yapıların genellikle mağdurlarıyla temas kurmak için bu tür çaba göstermediği değerlendirmesi öne çıktı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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