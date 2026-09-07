Bitcoin’de 80 bin dolar mücadelesi: Para akışı hızlandı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal talepteki toparlanmanın sürdüğüne işaret ederek üst üste üçüncü haftada net para girişi kaydetti. SoSoValue verilerine göre fonlara geçen hafta toplam 986,9 milyon dolar girerken, bir önceki haftadaki 924,5 milyon dolarlık seviyenin üzerine çıkıldı.

Haftanın en güçlü performansı BlackRock’ın IBIT fonundan geldi. IBIT tek başına 691,5 milyon dolarlık net giriş çekerek Bitcoin ETF’lerine yönelen sermayenin büyük bölümünü topladı. Buna karşın işlem hacimlerindeki gerileme dikkat çekti. Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam işlem hacmi yaklaşık 19 milyar dolardan 14,5 milyar dolara düştü.

Bitcoin ETF’lerinde Üç Haftalık Seri

Aylık veriler, ETF tarafındaki talebin daha geniş bir zaman diliminde de güçlendiğini gösterdi. Spot Bitcoin ETF’leri Ağustos ayında 3,52 milyar dolarlık net girişle geçen yılın Eylül ayından bu yana en yüksek aylık seviyeye ulaştı. Spot Ethereum ETF’leri de Ağustos ayında 1,85 milyar dolarlık net girişle geçen yılın aynı ayından bu yana en güçlü aylık performansını kaydetti.

Zeus Research analisti Dominic John’a göre ETF’lere devam eden para girişleri, kurumsal yatırımcıların Bitcoin pozisyonlarını yeniden artırdığını gösteriyor. John, talebin kaldıraçlı spekülatif pozisyonlardan ziyade doğrudan spot alımlardan kaynaklandığını belirtti.

Bitcoin 3 Eylül’de yaklaşık 81.700 dolara kadar yükseldikten sonra 80.000 dolar civarında işlem görüyor. John’a göre Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesini koruması halinde piyasa yapısı pozitif kalabilir ve fiyat kademeli olarak 82.000 ila 85.000 dolar bölgesine ilerleyebilir. Bununla birlikte analist, sonraki hareketin ABD enflasyon verileri gibi makroekonomik değişkenlere büyük ölçüde bağlı olacağını vurguladı.

Altcoin Vadeli İşlemlerinde Kaldıraç Hızla Artıyor

Bitcoin tarafında ETF kaynaklı spot talep öne çıkarken altcoin piyasasında farklı bir tablo oluşuyor. Coinalyze verilerine göre altcoin perpetual vadeli işlemlerindeki toplam açık pozisyon miktarı, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez Bitcoin’deki açık pozisyonların üzerine çıktı. Bu gelişme, kaldıraçlı sermayenin hızla altcoin piyasasına yöneldiğini gösteriyor.

Hareket yalnızca türev piyasalarla sınırlı değil. İlk 10 dışındaki altcoinlerin toplam piyasa değeri 200 milyar doların üzerine çıkarken, bu ayki yükseliş yüzde 10’u aştı. Aynı dönemde Bitcoin ise 80.000 doların üzerinde işlem gördü.

Kaldıraç kullanımının en belirgin olduğu varlıklardan biri Zcash oldu. ZEC vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar bu ay 2,4 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Token fiyatının 1.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte yaklaşık 34 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.

Likidasyon Riski Yakından İzleniyor

Altcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonların hızla artması, oynaklığın da yükselme ihtimalini beraberinde getiriyor. Bir analize göre toplam açık pozisyonların kripto para piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 4,42’sine yaklaşması halinde fiyat hareketlerine bağlı zincirleme likidasyonların hızlanma eğilimi gösterdiği belirtiliyor.

Altcoin açık pozisyonlarının Bitcoin’i son kez geçtiği Aralık 2024 döneminin ardından bazı orta ölçekli altcoinlerde sert düzeltmeler görülmüştü. Ancak mevcut dönemde türev piyasasındaki büyümeye spot altcoin piyasa değerindeki yükseliş de eşlik ediyor. Bu nedenle piyasa açısından kritik göstergelerden biri, açık pozisyonların toplam piyasa değerine oranının önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edip etmeyeceği olacak.