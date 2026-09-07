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RIPPLE (XRP)

BIS, resmi veri doğrulama için XRP Ledger testlerine başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BIS, resmi istatistikleri doğrulamak için XRP Ledger testlerine başladı.
  • 📌 Deneme, ödeme hizmetlerine değil, yayımlanan verinin sonradan değişip değişmediğinin kontrolüne odaklanıyor.
  • ⚙️ Sistem, veri özetlerini birleştirip kök değeri $XRP altyapısında zincire sabitliyor.
  • 🕒 BIS araştırmacıları testleri sürdürürken nihai kararın yakında netleşmesi bekleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Uluslararası Ödemeler Bankası BIS, resmi istatistiklerin doğrulanmasına yönelik bir sistem için XRP Ledger üzerinde test süreci başlattı. Çalışma, verilerin ne kadar hızlı sabitlenip doğrulanabileceğini ölçmeyi amaçlıyor. Blokzincire kaydedilen bilgilerin değiştirilememesi ve yayımlandıktan sonra kayıt izlerinin korunması, testin temel unsurları arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 XRP Ledger neden tercih edildi
2 Testin kapsamı ödeme değil veri güvenliği
3 Sonuçlar yakında netleşebilir

XRP Ledger neden tercih edildi

BIS, hazırladığı çalışma metninde XRP Ledger’ın iki özelliğine özellikle dikkat çekti. Kurum, düşük işlem maliyetleri ile hızlı mutabakat yapısını öne çıkarırken, ağın geçmiş performansını da değerlendirmeye aldı. Bu tercih, Ripple ekosisteminin kurumsal tarafta giderek daha fazla dikkate alındığını gösteriyor. Ripple, sınır ötesi ödeme ve blokzincir tabanlı finansal altyapı çözümleri geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, BIS’in XRP Ledger’ı test etmesinin şaşırtıcı olmadığını, düşük ücretler, hızlı kesinleşme ve kanıtlanmış geçmiş performansın bu ilgiyi desteklediğini vurguluyor.

Buna karşın mevcut aşama yalnızca bir test sürecinden oluşuyor. BIS, XRP Ledger hizmetlerini resmi olarak devreye almış değil. Kurumun bu denemeler sonrasında sistemi kalıcı biçimde kullanıp kullanmayacağına ilişkin kararını daha sonra vermesi bekleniyor.

Testin kapsamı ödeme değil veri güvenliği

Denemenin odağı ödeme hizmetleri değil, istatistiksel verilerin kaynağını ve bütünlüğünü doğrulamak. BIS araştırmacıları, meta veri değişimi üzerinden yayımlanan resmi istatistiklerin sonradan değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmeye yarayan bir kavram kanıtı sistemi sundu. Böylece kullanıcılar, yayımlanan bir bilginin ilk sürümünden sonra oynanıp oynanmadığını tespit edebilecek.

Mini sözlük: Merkle ağacı, çok sayıdaki veri özetini tek bir kök değerde birleştiren kriptografik yapıdır. Bu yöntem, büyük veri kümelerinin tamamını zincire yazmadan doğrulama yapılmasına imkan tanır.

Sistem işleyişinde her istatistik veri seti önce kriptografik bir parmak izine dönüştürülüyor. Ardından bu özetler Merkle ağacı yapısında birleştirilerek ortaya çıkan kök değer XRP Ledger’a sabitleniyor. Zincir üstünde yalnızca bu kök değer tutuluyor. XRP Ledger, iş ispatına dayalı madencilik yerine doğrulayıcı tabanlı bir mutabakat mekanizması kullandığı için bu yapının daha verimli çalışabileceği değerlendiriliyor.

Sonuçlar yakında netleşebilir

Araştırmacılar testleri sürdürürken, BIS’in uygulamayı ilerletip ilerletmeyeceğine ilişkin sonuçların kısa süre içinde ortaya çıkması bekleniyor. Kurumun incelemesi, blokzincirin yalnızca ödeme alanında değil, resmi veri altyapısında da nasıl kullanılabileceğine yönelik yeni bir örnek oluşturabilir.

Bu süreç, XRP Ledger’ın kurumsal kullanım alanlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak mevcut tablo, doğrudan bir entegrasyon kararından çok, teknik uygunluk ve hız odaklı bir değerlendirmeye işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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