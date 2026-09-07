XRP, SOL ve Bitcoin kritik dirençleri aşmaya hazırlanıyor

Kripto para piyasasında XRP, Solana, Hyperliquid ve Bitcoin için teknik görünümde yukarı yönlü yapı korunuyor. Ancak son yükselişlerin ardından fiyatların kritik direnç bölgelerinde yavaşlaması, alıcıların yeni bir ivme oluşturmakta zorlandığını gösteriyor. Buna karşın başlıca hareketli ortalamaların üzerinde kalınması, genel tablonun henüz bozulmadığına işaret ediyor.

XRP ve Solana’da kritik eşikler öne çıkıyor

XRP, ağustos ayındaki sert yükselişin ardından 1.42 dolar civarında işlem görürken önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Buna rağmen ilk sıçramadan sonraki fiyat davranışı, yükselişin aynı hızla devam etmediğini ortaya koyuyor. Özellikle 1.35 ile 1.36 dolar aralığı ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alan, yaklaşık 1.32 dolardaki 20 günlük hareketli ortalama ile de destekleniyor.

XRP için 1.35 ile 1.36 dolar bandı ana destek konumunda bulunurken, 1.45 doların aşılması halinde 1.50 ile 1.55 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

XRP’de 1.45 dolar ilk direnç seviyesi olarak izleniyor. Bu bölgenin üzerinde güçlü bir günlük kapanış gelmesi halinde daha önce yoğun satışla karşılaşılan 1.50 ile 1.55 dolar aralığı yeniden test edilebilir. Göreceli güç endeksi olan RSI ise 62 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, varlığın teknik olarak aşırı ısınmadan yükseliş alanı koruyabildiğini gösteriyor. Buna karşılık 1.35 doların altına inilmesi durumunda 1.32 ve ardından 1.23 dolar seviyeleri gündeme taşınabilir.

Solana ise mevcut seansta yüzde 3’ten fazla yükselerek yaklaşık 106.50 dolara çıktı ve grafikte daha düzenli toparlanma yapılarından birini korudu. SOL, haziran diplerinden sonraki toparlanmayla birlikte tüm temel hareketli ortalamaların üzerine yerleşti. Kısa vadede 108 ile 110 dolar bandı en önemli engel olarak görülüyor.

Alıcılar ağustos sonundaki ralli sırasında ulaşılan 110 dolar seviyesini henüz kalıcı biçimde aşamadı. Buna rağmen 100 ile 102 dolar aralığında destek oluşmuş durumda. Daha aşağıda yaklaşık 95.30 dolardaki yükselen 20 günlük ortalama ve 91 dolar civarındaki 200 günlük ortalama diğer önemli savunma bölgeleri olarak öne çıkıyor. RSI’ın 68’e yaklaşması ise momentumun güçlü kaldığını, ancak aşırı alım sınırına yeniden yaklaşıldığını gösteriyor.

Hyperliquid piyasadan pozitif ayrışıyor

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, yüzde 4’ü aşan günlük artışla 89 dolar civarına çıkarak genel piyasaya göre daha güçlü bir performans sergiledi. 18 Ağustos’ta 60 doların altında bulunan token, o tarihten bu yana dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir platform olarak biliniyor.

Fiyatın tüm önemli hareketli ortalamaların belirgin şekilde üzerinde kalması ve daha yüksek diplerle zirveler üretmesi, teknik yapının güçlü olduğunu gösteriyor. HYPE için 90 dolar seviyesi psikolojik eşik haline gelmiş durumda. Bu seviyenin yukarı kırılması halinde 92 ile 95 dolar aralığı yeni izleme bölgesi olabilir. Ancak fiyat ile ortalamalar arasındaki açılma, rallinin boyutunu da ortaya koyuyor.

HYPE için 84 ile 85 dolar bandı ilk güçlü destek bölgesi olarak izlenirken, 90 dolar üzerindeki kırılma fiyatın yeni aralık arayışına girmesine yol açabilir.

RSI 68.5 seviyesinde bulunuyor ve bu değer geleneksel aşırı alım eşiğinin hemen altında kalıyor. Yeni zirveler görülse de momentuma eşlik eden güçte bir miktar yavaşlama dikkat çekiyor. Bu durum kısa süreli yatay seyir ihtimalini artırırken, yukarı yönlü alanın tamamen kapanmadığını da gösteriyor. İlk önemli destek 84 ile 85 dolar aralığında, bunun altında ise 77 ile 80 dolar bölgesi önem kazanabilir.

Bitcoin 82 bin dolar eşiğini zorluyor

Bitcoin, ağustosta 63 bin dolar civarından gelen güçlü kırılmanın ardından 80 bin dolar çevresinde dengeleniyor. Fiyat son olarak 79 bin 960 dolar civarında seyrederken, 81 bin doların üzerinde kalıcı hareketler henüz oluşmadı. Buna rağmen yapı net bir dönüşten çok yüksek seviyede konsolidasyona benziyor.

77 bin ile 78 bin dolar bandında düzenli talep görülmesi, aşağı yönlü baskıyı sınırlıyor. Yukarıda ise 81 bin ile 82 bin dolar aralığı en yakın direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalaması 72 bin 638 dolarda, 20 günlük hareketli ortalaması ise 75 bin 124 dolarda bulunuyor. Bu tablo, fiyatın ana ortalamalara kıyasla güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor.

Varlık Ana destek Yakın direnç XRP 1.35 ile 1.36 dolar 1.45 dolar Solana 100 ile 102 dolar 108 ile 110 dolar HYPE 84 ile 85 dolar 90 dolar Bitcoin 77 bin dolar 81 bin ile 82 bin dolar

Bitcoin’de RSI yaklaşık 67 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, önceki aşırı alım bölgesinden sonra hâlâ güçlü momentuma işaret ediyor. 82 bin dolar üzerinde günlük kırılma görülmesi halinde 84 bin ile 85 bin dolar bandı yeni hedef alanı olabilir. Buna karşılık aşağı yönlü ilk kritik savunma seviyesi 77 bin dolar olarak izleniyor.