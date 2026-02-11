BITCOIN (BTC)

Google Verileri Alarm Veriyor: Bitcoin Aramaları Bıçak Gibi Kesildi!

Özet

  • Bitcoin fiyatı 71 bin dolar direncini geçemeyince piyasada korku hakim oldu.
  • Bireysel yatırımcıların ilgisi ve sosyal medya iyimserliği son bir haftada dibe vurdu.
  • Fiyatın 66 bin doların altında kalması durumunda 62 bin dolar seviyeleri test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin dünyasında rüzgar tersine dönerken, en büyük kripto para 71 bin dolarlık kritik direnç seviyesini aşamamasının ardından 67 bin dolar bandına gerileyerek yatırımcılarını derin bir endişeye sevk etti. Santiment verilerine göre sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlar olumlu beklentileri geride bırakırken, Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin sert bir düşüşle 11 puana inmesi perakende yatırımcının piyasadan elini çektiğini kanıtlıyor. Sosyal mecralarda “satış” ve “düşüş” odaklı anlatılar güç kazanırken, 6 Şubat’taki geçici ilginin yerini sessizlik ve temkinli bir bekleyiş almış durumda.

İçindekiler
1 Piyasalarda Korku ve Sosyal Medya Çıkmazı
2 İlgi Kaybı ve Teknik Destek Seviyeleri

Piyasalarda Korku ve Sosyal Medya Çıkmazı

Kripto para piyasası, Bitcoin’in 60 bin dolar seviyelerinden gerçekleştirdiği kısmi toparlanmaya rağmen yatırımcı güvenini tam anlamıyla kazanabilmiş değil. Santiment tarafından paylaşılan güncel veriler, yatırımcıların büyük bir bölümünün hala “korku” modunda olduğunu ve fiyat artışlarına şüpheyle yaklaştığını ortaya koyuyor. Sosyal mecralarda yapılan analizler; “dip satın al” ya da “yükseliş” gibi iyimser ifadelerin yerini, “daha düşük seviyeler” ve “ayı beklentisi” gibi karamsar terimlere bıraktığını net bir şekilde belgeliyor.

Bireysel yatırımcıların bu isteksiz tavrı, piyasada ciddi bir hacim kaybına ve belirsizliğe yol açıyor. Bitcoin fiyatı 67 bin dolar civarında tutunmaya çalışırken, yatırımcıların büyük çoğunluğu yeni bir alım hamlesi yapmak yerine kenarda beklemeyi tercih ediyor. Sosyal medyadaki hakimiyetini koruyan korku odaklı anlatılar, fiyatın %10 oranında toparlanmasına rağmen piyasa katılımcılarının bir sonraki düşüş dalgasından çekindiğini gösteriyor.

İlgi Kaybı ve Teknik Destek Seviyeleri

Google Trends verileri, Bitcoin’e yönelik genel halk ilgisinin son bir hafta içinde keskin bir düşüş yaşayarak 20-25 aralığına gerilediğini gösteriyor. 6 Şubat tarihinde fiyatın 70 bin doları zorladığı dönemde 100 puana ulaşan arama hacmi, şimdilerde piyasanın heyecanını yitirdiğine işaret ediyor. Arama ilgisindeki bu zayıflama, genellikle piyasaların bir konsolidasyon sürecine girdiğinin veya bireyselde yatırımcının dikkatini başka alanlara kaydırdığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin için 66 bin dolar seviyesi hayati bir kale görevi görüyor. Analistler, fiyatın bu noktanın üzerinde kalıcı olamaması halinde 62.455 dolarlık destek bölgesine kadar sert bir geri çekilmenin yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan, tarihte aşırı karamsarlık dönemlerinin genellikle büyük oyuncular için toplama fırsatı yarattığı biliniyor. Eğer Bitcoin 71 bin dolarlık bariyeri güçlü bir hacimle aşmayı başarabilirse, rotanın 78.792 dolarlık yeni zirvelere doğru kırılması olasılık dahilinde kalmaya devam ediyor.

