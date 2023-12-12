Sıcak Gelişme: Celestia Yeni Müjdesini Verdi, Dev Altcoinle Büyük Ortaklık

Bu haftanın en iyi performans gösteren kripto paraları arasında Celestia (TIA) Coin de bulunuyor. Öyle ki bugün ATH seviyesine ulaştı. Şimdiyse Polygon ile yeni entegrasyonunun duyurulduğunu gördük. Peki bu hamle ne anlama geliyor?

Celestia ve Polygon

Yazı hazırlandığı sırada BTCC fiyatı 41.000 doların altına indi ve 40.900 dolarda oyalanıyor. TIA Coin ise güne %18 artışla 12 doların üzerinde devam ediyor. Kısa sürede 2 dolardan 12 dolara tırmanan fiyat heyecan vericiydi ve airdrop döneminde erkenden satış yapanlar kesinlikle pişman oldu.

Celestia, veri kullanılabilirliği katmanını daha fazla layer2 çözümüne açmak için Polygon Labs’ın ağ geliştirme kitiyle entegre ediyor. Bu entegrasyon sayesinde OKX, Immutable, Astar, IDEX, Palm Network ve Polygon Kod Kütüphanesini (CDK) kullanan ağlar DA yeteneklerinden yararlanabilecek.

Polygon’un CDK’sı üzerinde geliştirilen layer2 ağları ZK (sıfır bilgi ispatı) teknolojisini kullanıyor. Bu ağlar verileri off-chain toplar ve ana blockchain’lere paketler halinde gönderir. Layer2 çözümlerinin Ethereum‘un DA katmanı için özel bir yürütme ortamına sahip olmaması birçok zorluğu beraberinde getiriyor. İşte bu noktada Celestia’nın veri çözümü problemi ortadan kaldırıyor.

Celestia’nın stratejisi, aynı anda birden fazla Layer 2 ağı için depolama bant genişliği sunabilen kendi veri kullanılabilirliği çözümünü içeriyor. Bu çözüm, ağların hafif düğümler çalıştırmasını sağlayarak, ağa aşırı yük bindirmeden DA doğrulamasını kolaylaştırır.

Polygon’un kurucu ortağı Sandeep Nailwal şunları söyledi;

“Polygon 2.0 tarafından sağlanan birlikte çalışabilirlik ve birleşik likidite ile birlikte Celestia’nın kullanıma hazır çözümü, yeni L2 zincirleri oluşturmayı akıllı bir sözleşme dağıtmak kadar basit ve uygun maliyetli hale getirecek”.

Hülasa teknik iyileştirmeler, artan destek ile Polygon ve Celestia arasındaki iş birliği önümüzdeki dönemde daha fazla kullanım alanıyla token fiyatları için destekleyici olabilir.

Celestia Nedir?

Ethereum, Solana, Avalanche gibi klasik layer1 çözümlerinden farklı olarak Celestia modüler bir blockchain olma hedefiyle yola çıktu. Mimarisi, ağlar arasında paralel ve ağ dışı şekilde yürütülen işlemler üzerinde fikir birliğine uygun olarak tasarlandı. Bu durum özellikle layer2 çözümlerinin işini kolaylaştırıyor.

Ekim 2022’de Celestia Labs, Bain Capital ve Polychain liderliğindeki bir finansman turunda 55 milyon dolar topladı. O günkü değerlemesi ise 1 milyar doların üzerindeydi.

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