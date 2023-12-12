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Animoca Brands CEO’sundan Önemli Açıklamalar: 2024 Yılında Web3 Alanına Yönelik Adımlar

Özet

  • Animoca Brands CEO'su Robby Yung, Web3 alanına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
  • Yung, Web3 alanında içerik üreticilerine özel teşviklere dikkat çekti.
  • Bu adım ile Web2 alanında içerik üreten kişilerin Web3'e yönelmesi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Animoca Brands CEO’su Robby Yung, Hong Kong merkezli oyun şirketinin Web3 alanının kitlesel olarak benimsenmesini teşvik etmek için 2024 odaklı yatırımları ve birçok girişim aracılığı ile sektöre yönelik ekonomiyi desteklemeye ve birlikte çalışabilirliği teşvik etmeye devam etmeyi planladıklarını açıkladı. Dubai’deki 12. Küresel Blockchain Kongresi etkinliğinde konuşan Yung, Animoca’nın başarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Animoca Brands CEO’sundan Önemli Açıklamalarİçerik Üreticilerine Yönelik Çözümler

Animoca Brands CEO’sundan Önemli Açıklamalar

Robby Yung, oyun alanının Web3 sektörünün benimsenmesi için birincil itici güç olacağına inandığını açıkladı. Bununla birlikte şirket, yaratıcıları verimli altyapı ve ağ etkileri yolu ile desteklemek için eğitim kursu gibi birçok teşvik programını da araştırıyor. Yung, NFT‘ler gibi Web3 araçlarının içerik oluşturucuların daha adil ve kazançlı bir platformu teşvik eden merkezi olmayan bir ortamda çalışmalarından para kazanmalarını sağladığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

“Örneğin bu teşvik NFT’leri aracılığıyla öğretmenleri güçlendirerek onlara halihazırda ürettikleri içerikten para kazanmalarını ve bunu daha düşük maliyetlerle ve onlara daha doğrudan fayda sağlayacak bir şekilde yapmalarını sağlayan bir dizi araç veriyoruz.”

Eğitim odaklı NFT’ler, Animoca eğitim teknolojisi iştiraki TinyTap tarafından tanıtılan ve TinyTap platformunda yapılan ve paylaşılan belirli eğitim içeriğinin ortak yayıncılık haklarını birleştirmek için tasarlanmış bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yung, bu tür Web3 platformlarının eğitimcilere içeriği eşler arası dağıtma ve öğrencileri ile doğrudan ilişki kurma imkanı verdiğini de sözlerine ekledi.

İçerik Üreticilerine Yönelik Çözümler

Yung, konuya yönelik devam eden açıklamalarında Web2 platformlarında içerik üreticilerinin karşılaştığı zorlukların altını çizerek kontrol ve adil ücretlendirme eksikliğine dikkat çekti. Yung konuya yönelik şu ifadelere yer verdi:

“Yaratıcı odaklı her türlü platformda sanatçılar genellikle önceki modellerde elde ettikleri geliri elde edemiyorlar. Bunun gerçekten adaletsiz olduğunu düşünüyoruz. Yaratıcıların izleyicileriyle doğrudan ilişki kurabilmeleri için daha kapsamlı bir deneyime ihtiyacımız var.”

Animoca ayrıca içerik üreticilerinin Web3 alanı içinde birlikte çalışabilirlik yoluyla benimsenmesini de vurguluyor. Yung, bu çabanın önemli bir parçasının farklı Web3 uygulamaları arasında oyunlaştırma ve kimlik sistemlerine yönelik gelişmeler yapan Mocaverse projesi olduğunu söyledi. Ayrıca Yung, sektör genelinde birlikte çalışabilirlik standartlarını teşvik etmek için Web3 için Açık Metaverse İttifakı’na aktif olarak katıldığını açıkladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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