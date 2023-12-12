Çin Hükümetinden Blockchain Adımı: RealDID İle Kimlik Doğrulaması Uygulaması Başlatılıyor

Blockchain teknolojisi gün geçtikçe hayatımıza entegre olmaya devam ediyor ve bu alanda önemli adımlar atılıyor. Buna göre Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, vatandaş kimliklerini doğrulamak için RealDID adlı yeni bir blockchain tabanlı platformu hayata geçirmeyi planladığını açıkladı. Çin merkezli bir blockchain şirketi olan Blockchain Tabanlı Hizmet Ağı (BSN) tarafından 12 Aralık’ta düzenlenen bir etkinlik için yapılan basın açıklamasında konuya yönelik detaylı bilgilere yer verildi.

RealDID Uygulamasına Dair Önemli Gelişmeler

Buna göre Çin merkezli şirket BSN, Çin hükümeti ile birlikte planlanan projenin birden fazla kullanım alanı olacağına dikkat çekti ve ilerleyen sürece dair önemli ipuçlarına yer verdi. Bu adımlar arasında kişisel verilerin yer alacağı gerçek isim onayı, kişisel verilerin şifrelenmiş olarak korunması ve sertifikalandırılması, özel yetkiler, iş kimlikleri, kişisel kimlik sertifikası hizmetleri ve kişisel kimliğe ilişkin bilgilendirmeler yer alıyor.

Uygulama, Çin vatandaşlarının DID adreslerini kullanarak anonim olarak çevrimiçi portallara kaydolmalarına ve oturum açmalarına olanak tanıyacak bu adımla ile birlikte işlemlerin ve verilerin bireyler ve işletmeler arasında gizli kalması sağlanacak.

Çin’in 1.4 milyarlık devasa nüfusu genelinde uygulamanın ne zaman hayata geçirileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı ve duyuruda bu uygulamanın kişisel gizliliğin garanti altına alınmasında büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtildi. BSN, Çin’in Ulusal Bilgi Merkezi tarafından işletiliyor ve China Mobile ve China UnionPay gibi Çin merkezli büyük teknoloji şirketleri ile çalışmaları devam ediyor.

Çin’den Önemli Adımlar Geliyor

Bu adım, Ekim ayı sonlarında aralarında popüler WeChat’in de bulunduğu altı Çinli sosyal medya platformunun 500.000 ila 1 milyondan fazla takipçisi olan içerik oluşturucularının gerçek isimlerini ve her türlü mali desteklerini kamuya açık bir şekilde göstermelerini öngören bir zorunluluk getirdiklerine dair haberlerin ardından atıldı.

Çin son dönemlerde yapay zeka, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) ve kripto para birimlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere gelişmekte olan teknolojilerle ilgili birçok girişimini ve düzenlemesini hızlandırarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca ülke yerli üretimi artırarak ABD’de üretilen yarı iletken çiplere daha az bağımlı hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.