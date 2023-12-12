BLOCKCHAIN

Çin Hükümetinden Blockchain Adımı: RealDID İle Kimlik Doğrulaması Uygulaması Başlatılıyor

Özet

  • Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, güvenlik alanında dikkat çeken bir adım attı.
  • Buna göre bakanlık, vatandaş kimliklerini doğrulamak için RealDID planını açıkladı.
  • Blockchain tabanlı platform ile vatandaşlar kimlik doğrulaması yapabilecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Blockchain teknolojisi gün geçtikçe hayatımıza entegre olmaya devam ediyor ve bu alanda önemli adımlar atılıyor. Buna göre Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, vatandaş kimliklerini doğrulamak için RealDID adlı yeni bir blockchain tabanlı platformu hayata geçirmeyi planladığını açıkladı. Çin merkezli bir blockchain şirketi olan Blockchain Tabanlı Hizmet Ağı (BSN) tarafından 12 Aralık’ta düzenlenen bir etkinlik için yapılan basın açıklamasında konuya yönelik detaylı bilgilere yer verildi.

Alt Başlıklar
RealDID Uygulamasına Dair Önemli GelişmelerÇin’den Önemli Adımlar Geliyor

RealDID Uygulamasına Dair Önemli Gelişmeler

Buna göre Çin merkezli şirket BSN, Çin hükümeti ile birlikte planlanan projenin birden fazla kullanım alanı olacağına dikkat çekti ve ilerleyen sürece dair önemli ipuçlarına yer verdi. Bu adımlar arasında kişisel verilerin yer alacağı gerçek isim onayı, kişisel verilerin şifrelenmiş olarak korunması ve sertifikalandırılması, özel yetkiler, iş kimlikleri, kişisel kimlik sertifikası hizmetleri ve kişisel kimliğe ilişkin bilgilendirmeler yer alıyor.

Uygulama, Çin vatandaşlarının DID adreslerini kullanarak anonim olarak çevrimiçi portallara kaydolmalarına ve oturum açmalarına olanak tanıyacak bu adımla ile birlikte işlemlerin ve verilerin bireyler ve işletmeler arasında gizli kalması sağlanacak.

Çin’in 1.4 milyarlık devasa nüfusu genelinde uygulamanın ne zaman hayata geçirileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı ve duyuruda bu uygulamanın kişisel gizliliğin garanti altına alınmasında büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtildi. BSN, Çin’in Ulusal Bilgi Merkezi tarafından işletiliyor ve China Mobile ve China UnionPay gibi Çin merkezli büyük teknoloji şirketleri ile çalışmaları devam ediyor.

Çin’den Önemli Adımlar Geliyor

Bu adım, Ekim ayı sonlarında aralarında popüler WeChat’in de bulunduğu altı Çinli sosyal medya platformunun 500.000 ila 1 milyondan fazla takipçisi olan içerik oluşturucularının gerçek isimlerini ve her türlü mali desteklerini kamuya açık bir şekilde göstermelerini öngören bir zorunluluk getirdiklerine dair haberlerin ardından atıldı.

Çin son dönemlerde yapay zeka, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) ve kripto para birimlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere gelişmekte olan teknolojilerle ilgili birçok girişimini ve düzenlemesini hızlandırarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca ülke yerli üretimi artırarak ABD’de üretilen yarı iletken çiplere daha az bağımlı hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Oyun Odaklı Blockchain Ağı Oasys Ekibinden Dikkat Çeken Ortaklık: AltLayer İle İşbirlik Sağlandı

Web3 Oyun Şirketi Immutable’dan Oyun Platformlarına Yönelik Adım: Transak Ekosisteme Dahil Edilecek

Önemli Gelişme: Dünyanın En Büyük İkinci Şirketinden Önemli Adım

Compund DAO’dan Tepki Çeken Oylama: Güvenlik Açığına Yönelik Ödül Teşviği Reddedildi

Starknet Vakfın’dan Heyecan Yaratan Duyuru: 1.8 Milyar STRK Token Dağıtılacak

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Takip Et:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Binance CEO’sundan Kripto Dünyasına Dair Sıcak Açıklamalar! Eleştiri De Var
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binance CEO’sundan Kripto Dünyasına Dair Sıcak Açıklamalar! Eleştiri De Var
BINANCE
Bu Altcoin Geri Dönüyor! 5x’lik Potansiyel Hareket Başladı Mı?
Cardano (ADA)
Detaylı ABD Enflasyon Analizi ve 13 Aralık Fed Toplantısı Beklentileri
Ekonomi
Oyun Odaklı Blockchain Ağı Oasys Ekibinden Dikkat Çeken Ortaklık: AltLayer İle İşbirlik Sağlandı
BLOCKCHAIN
Lost your password?