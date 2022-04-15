Ünlü teknoloji şirketi Gateio'nun pazarlama şefi, hem BTC'yi hem de NFT'yi yorumlayarak piyasa değerinin bu noktalara ulaşacağına inanıyor.

NFT’ler, özellikle 2021’in sonlarında büyük bir piyasa büyümesi yaşadılar. Gateio pazarlama şefi Marie Tatibouet de bu konuda fikrini beyan ederek NFT’lerin gelecekte Bitcoin’in piyasa değerini %100 kadar aşacağını söylüyor. Tatibouet, NFT’ler ve metaverse hakkında dünyanın bir farkındalığının oluştuğunu ve dolayısıyla sürekli bir artış trendinde olduğunu belirtiyor. Ayrıca son haftalarda çoğu ünlü isimlerin ve şirketlerin bu gelişmekte olan finansal teknolojilere ve platformlara geçişleri de bir yandan hızlanıyor.

NFT’ler BTC’yi Geçecek!

Tatibouet, sadece NFT’lerin değil kripto piyasasının genel anlamda çok fazla yeni kullanıcı çektiğini belirtiyor. Buna ek olarak Tatibouet, artık geleceğimiz noktada fiat para birimleri yerine kriptoların geçeceğini ve hatta kriptoları geleneksel olarak adlandıracağımızı iletiyor. Bunun ışığında Tatibouet, NFT’lerin geleneksel kriptolara oranla Bitcoin’in kriptolarda önderliğinde olduğu gibi bir sektör önderi olacağını düşünüyor.

Dün ünlü yatırımcı Kevin O’Leary, BTC için 100.000 dolara kadar ulaşabileceğini belirtmişti. Tatibouet, bunu reddetmiyor ancak NFT’lerin daha değerli olacağını belirtiyor. Ayrıca Tatibouet, 10 yıl sonrası için her bir sanat eserinin mutlaka bir NFT ile ilişkilendirileceğine emin olduğunu söylüyor.

NFT’lerin Fiyatının Etkisi

Tüm bunların yanı sıra Tatibouet, NFT’lere aşırı abartılı değer biçenlerin aslında çevresel heyecanı etkilediklerini ve bunun pazarı orantısız hale getirdiğini de iletiyor. Bu orantısızlık, yatırımcıları da duyarlılıkta bir düşüş trendine çekiyor. Dolayısıyla Tatibouet, bu popülaritenin azalmaması için değeri kadar fiyat biçmenin hayati önem taşıdığını savunuyor.

Öte yandan Tatibouet, aslında koleksiyon ürünlerinin de altı dolu senaryolarla belli bir noktaya ulaşacağını düşündüğünü söylüyor. Yani Tatibouet, bir eleme döneminden geçildiğini ve piyasanın somut hale gelmesi için ham halinden kurtulması gerektiğini belirtiyor. Tüm bunlar yaşanırsa Tatibouet, NFT’lerin asıl gerçek patlamasını yaşayacağını düşünüyor.