Strive cephesinde dikkat çeken alım! 759 BTC’lik hamle piyasaya ne söylüyor?

Bitcoin odaklı hazine şirketi Strive, 15 Haziran ile 21 Haziran arasında 759 BTC satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan son bildiriye göre alımın toplam tutarı yaklaşık 50 milyon dolar oldu. Şirket, bu işlemleri Bitcoin başına ortalama 65.850 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Böylece Strive’ın toplam Bitcoin varlığı 19.864 BTC’ye yükseldi.

Son aylardaki en büyük haftalık alım

Söz konusu alım, Strive’ın son birkaç aydaki en büyük haftalık Bitcoin birikimi olarak kayda geçti. Şirket, önceki iki raporlama döneminde yalnızca 32 BTC ve 73 BTC almıştı. Bu iki dönemde yapılan alımların toplamı yaklaşık 6,8 milyon dolar seviyesinde kalmıştı.

Strive, böylece Bitcoin birikim stratejisini belirgin biçimde hızlandırmış oldu. Dallas merkezli şirket, bilançosunda doğrudan Bitcoin tutan kurumsal yapılar arasında daha görünür bir konuma ilerliyor. Haberde geçen Bitcoin treasury ifadesi, şirketlerin nakit rezervlerinin bir bölümünü Bitcoin’de tutmaya dayalı bilanço yaklaşımını anlatıyor.

Mini sözlük: Bitcoin treasury, bir şirketin bilançosunda rezerv varlık olarak Bitcoin tutma stratejisidir. Bu modelde şirketler, nakit benzeri kaynaklarının bir kısmını uzun vadeli değer saklama veya sermaye yönetimi amacıyla Bitcoin’e ayırabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan bildiriye göre Strive, 15 Haziran ile 21 Haziran arasında ücretler ve ilgili masraflar dahil olmak üzere Bitcoin başına ortalama 65.850 dolardan 759 BTC satın aldı.

Strategy ile haftalık kıyaslamada öne çıktı

Küresel ölçekte en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olma konumunu Strategy korusa da, aynı raporlama döneminde haftalık alım miktarı bakımından Strive daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Strategy, bu süreçte 520 BTC satın aldığını açıkladı. Bu tablo, daha küçük bir Bitcoin hazine şirketinin sektör liderinden daha fazla haftalık alım yaptığı nadir dönemlerden birine işaret etti.

Strive’ın bilançosunda yalnızca doğrudan Bitcoin varlıkları yer almıyor. Şirket ayrıca Strategy’nin STRC koduyla bilinen Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock türündeki 505.000 adet hissesine de sahip bulunuyor. Bu yatırımın gerçeğe uygun değeri ise raporlama döneminde hafif gerileyerek yaklaşık 44,7 milyon dolara indi.

Nakit pozisyonu ve hisse sayısı arttı

Şirketin SEC bildiriminde genel mali görünümüne ilişkin güncel veriler de yer aldı. Buna göre Strive’ın nakit ve nakit benzerleri 141,4 milyon dolardan 144,5 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde tedavüldeki A sınıfı adi hisse sayısı da yaklaşık 1,9 milyon artarak 71,8 milyon seviyesine ulaştı.

Strive, halka açık Bitcoin hazine şirketleri arasına 2026 Ocak ayında Semler Scientific ile birleşmesi sonrasında katıldı. Bu işlem, şirket bilançosuna 5.048 BTC ekledi ve hazine odaklı iş modelinin temelini oluşturdu. Sonrasında Bitcoin rezervleri düzenli biçimde büyüdü ve mayıs ayı başında 15.000 BTC eşiği aşılmıştı.

Son alımla birlikte Strive, bilançosunda 20.000 BTC’ye yaklaşmış durumda. Şirketin son haftalardaki ivmesi, kurumsal Bitcoin sahipleri arasında daha hızlı büyüyen oyunculardan biri haline geldiğine işaret ediyor.