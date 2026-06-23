XRP fonlarında 200 milyon dolar eşiği aşıldı! Kurumsal ilgi nereye gidiyor?

Ripple ile bağlantılı kripto varlık XRP’ye yönelik kurumsal talebin arttığı bildirildi. Bitwise Asset Management Üst Yöneticisi Hunter Horsley’nin paylaştığı verilere göre, ABD ve Avrupa’daki XRP borsa yatırım ürünleri yılbaşından bu yana 200 milyon doların üzerinde net giriş gördü.

Bitwise cephesinde öne çıkan tablo

Bitwise, son dönemde XRP yatırım ürünleri alanında öne çıkan şirketlerden biri haline geldi. Varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketin bu stratejisindeki en dikkat çekici ürün, 2025’in sonlarında New York Borsası’nda işleme açılan Bitwise XRP ETF oldu.

Söz konusu ürünün, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara düzenlemelere uygun biçimde XRP’ye erişim sağlamayı amaçladığı aktarıldı. ABD merkezli ETF’nin spot XRP’yi doğrudan soğuk cüzdanlarda tuttuğu, toplam piyasa değerinin ise 256.85 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Bitwise Asset Management Üst Yöneticisi Hunter Horsley’nin açıklamasına göre, ABD ve Avrupa’daki XRP borsa yatırım ürünlerinde yılbaşından bu yana net girişler 200 milyon doları aştı.

Avrupa ürünü daha önce devreye alınmıştı

Bitwise, ABD’deki ürün devreye girmeden önce Avrupa’da da XRP’ye dayalı bir yatırım ürünü sunuyordu. GXRP koduyla bilinen Bitwise Physical XRP ETP, Nisan 2022’de Almanya’daki Xetra gibi büyük borsalarda işlem görmeye başladı.

Avrupa’daki bu ürünün her bir payının, önceden belirlenmiş miktarda XRP üzerinde hak sunduğu ifade edildi. Böylece şirket, ABD’de spot ETF ürününü piyasaya sürmeden önce Avrupa tarafında da XRP odaklı yatırımcı talebini karşılayan bir yapı kurmuş oldu.

Haftalık girişler düşüş eğilimine rağmen sürüyor

Verilere göre XRP ETF’lerine para girişi haftalık bazda devam etti. Bu görünümün, daha geniş kripto piyasasında izlenen zayıf seyre rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti.

Son dönemde Franklin Templeton’ın XRPZ kodlu ürünü 6.69 milyon dolarla haftalık girişlerde ilk sırada yer aldı. Bitwise’ın ürünü ise 3.97 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Yalnızca 22 Haziran’da spot XRP ETF pazarında toplam 4.72 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Bundan önce 18 Haziran’da 2.15 milyon dolar, 16 Haziran’da ise 4.28 milyon dolar giriş kaydedildi.

Aylık veriler toplam piyasa değerini büyüttü

15 Haziran’da fonlara 2.38 milyon dolar, 12 Haziran’da ise 1.79 milyon dolar giriş oldu. Ay içindeki en güçlü günlük sermaye akışı 9 Haziran’da görüldü ve bu tarihte XRP ekosistemine 6.37 milyon dolar girdi.

Arka arkaya gelen bu günlük girişlerin ardından, dünya genelindeki tüm spot XRP ETF’lerinin toplam piyasa değeri 722 milyon doların üzerine çıktı. Veriler, XRP’ye bağlı yatırım ürünlerinin özellikle kurumsal yatırımcılar açısından yakından izlendiğine işaret ediyor.