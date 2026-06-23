Glassnode göstergesi 86 seviyesine çıkarak altcoin sezonuna işaret ediyor

Kripto para piyasasında yakından izlenen bir gösterge, teknik olarak altcoin sezonuna girildiğine işaret etti. Ancak bu kez tablo, altcoinlerde güçlü bir yükselişten değil, bitcoinin daha sert değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Glassnode’un Altcoin Cycle Signal verisi 50 seviyesinin üzerine çıktığında altcoinlerin bitcoini göreli olarak geride bıraktığını gösteriyor. Son ölçümde bu göstergenin 86’ya yükseldiği görüldü.

Gösterge neden yükseldi

Verinin öne çıkmasının temel nedeni, alternatif kripto paraların güçlü bir ralli başlatması değil, bitcoinin daha hızlı düşmesi oldu. Gösterge göreli performansı izlediği için altcoinler iki farklı durumda öne geçebiliyor. Bunlardan ilki fiyatların yükselmesi, ikincisi ise bitcoin düşerken daha sınırlı kayıp verilmesi. Mevcut tabloda ikinci senaryonun öne çıktığı aktarılıyor.

Zincir üstü veri ve piyasa analizi alanında bilinen araştırma şirketlerinden Glassnode, değerlendirmesinde bitcoinin hala hareketin ana belirleyicisi olduğunu vurguladı.

Glassnode’a göre göstergenin altcoin sezonuna dönmesi, altcoinlerde güçlü talep oluştuğu anlamına gelmiyor; mevcut görünüm daha çok bitcoinin daha hızlı gerilemesinden kaynaklanıyor.

CoinDesk verilerine göre bitcoin fiyatı yeniden 63,600 dolar seviyesine doğru çekildi. Buna karşılık altcoinlerde yaklaşık iki yıla yayılan zayıf seyrin ardından satıcı baskısının azaldığı ve fiyatların daha dengeli bir görünüm sergilediği ifade ediliyor. Bu nedenle gösterge, altcoinlerin mutlak anlamda güçlendiğini değil, görece olarak daha dayanıklı kaldığını yansıtıyor.

Gerçek altcoin sezonundan farkı

Piyasada gerçek bir altcoin sezonu, sermayenin daha küçük tokenlere yönelmesi ve bu varlıkların fiyatlarında belirgin yükselişler görülmesiyle tanımlanıyor. Buradaki görünüm ise daha farklı. Gösterge yukarı dönmüş olsa da bu hareket, piyasa geneline yayılan iyimserlikten değil, bitcoin satışlarının hızlanmasından besleniyor. Bu da genel piyasa açısından destekleyici değil, daha temkinli okunabilecek bir işaret olarak öne çıkıyor.

Göreli güç, tek başına yükseliş anlamına gelmiyor; altcoinlerin yalnızca bitcoinden daha az düşmesi, piyasada geniş tabanlı bir toparlanma başladığını göstermiyor.

Analizde, altcoinlerin kendi başına yükseliş üretmeye başlamadığı sürece söz konusu sinyalin altcoin talebinden çok bitcoindeki zayıflığa işaret ettiği belirtiliyor. Başka bir ifadeyle, altcoinlerin şimdilik yalnızca yerini koruduğu, buna karşılık bitcoinin baskı altında kaldığı bir dönem yaşanıyor.

Bu nedenle mevcut 86 seviyesi ilk bakışta olumlu görünse de, göstergenin arkasındaki dinamikler dikkatle değerlendiriliyor. Piyasa oyuncuları açısından belirleyici unsur, altcoinlerin bundan sonraki süreçte bitcoinin düşüşüne eşlik etmeden bağımsız bir yükseliş eğilimi gösterip göstermeyeceği olacak.