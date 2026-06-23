TRON hazinesi 152 bin 316 TRX alırken, fiyat için $0.40 ile $0.42 aralığı direnç olarak öne çıktı

TRON’un yerel varlığı TRX, son geri çekilmeye karşın uzun vadeli yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Piyasadaki ivmenin bir miktar zayıflaması ise yükseliş görünümünü bozmak yerine daha dengeli bir yapıya işaret etti. Haber yazımı sırasında TRX, $0.3297 seviyesinde işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi $507.84 milyon, piyasa değeri ise $31.26 milyar olarak kaydedildi.

Teknik görünümde ana destek korunuyor

Kripto analisti Aman’ın değerlendirmesine göre TRX fiyatı, son düzeltmeye rağmen uzun vadeli yükselen trend çizgisine bağlı kalıyor. Bu görünüm, daha geniş zaman dilimindeki olumlu yapının korunduğunu düşündürüyor. Fiyatın daha önce de bu dinamik destek bölgesinden tepki verdiği, bunun da alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı.

Analist Aman’ın değerlendirmesinde, TRX fiyatının son geri çekilmeye rağmen uzun vadeli yükselen trend çizgisini koruduğu ve bu nedenle genel yükseliş yapısının henüz bozulmadığı belirtildi.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinden geri çekilmesi de dikkat çekti. Bu gösterge, bir varlıktaki fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçmek için kullanılıyor. Teknik görünümde bu soğuma, yükseliş ivmesinin daha sağlıklı bir zeminde yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin ne kadar hızlı ve güçlü gerçekleştiğini ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini değerlendirmede kullanılır.

Mevcut trend çizgisinin korunması halinde fiyatın yeniden yukarı yönlü bir deneme yapabileceği, bu senaryoda $0.40 ile $0.42 aralığının ana direnç bölgesi olarak izlendiği ifade ediliyor. Buna karşılık destek seviyesinin aşağı kırılması durumunda mevcut teknik kurulumun geçerliliğini yitirebileceği belirtiliyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat $0.3297 Yakın direnç $0.40 ile $0.42 24 saatlik değişim %1.21 artış

Tron Inc alımları dikkat çekti

Şirket verilerine göre Tron Inc, piyasadan ortalama $0.3283 maliyetle 152 bin 316 adet TRX daha satın aldı. Bu son alımla birlikte şirketin toplam TRX varlığı 701.7 milyon adedin üzerine çıktı. Söz konusu adım, firmanın dijital varlık hazinesini büyütme yönündeki stratejisini sürdürdüğünü gösterdi.

Tron Inc’in son alımıyla toplam TRX varlığının 701.7 milyon adedin üzerine çıktığı ve şirketin uzun vadeli dijital varlık hazinesi stratejisini güçlendirdiği aktarıldı.

Tron Inc, TRON ekosistemine odaklanan dijital varlık birikimiyle öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirketin son hamlesi, kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok daha uzun vadeli değer oluşturma yaklaşımının sürdüğüne işaret etti. Düzenli alımların, ağın gelişimine ve token performansına duyulan güveni desteklediği değerlendiriliyor.

Piyasa verileri ile şirket alımları birlikte ele alındığında, teknik yapının korunması ve kurumsal nitelikteki birikimin devam etmesi TRX için yakından izlenen iki başlık olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte kaynak metinde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi niteliği taşıyor ve kesin sonuç anlamına gelmiyor.