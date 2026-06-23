XRP 24 saatte %1,8 düşerek $1,05 ile $1,10 destek bölgesini yeniden test etti

XRP, haziran ayı boyunca sıkıştığı dar bantta kalmayı sürdürürken son 24 saatte $1.1313 seviyesinden $1.1109 seviyesine geriledi. %1,8’lik düşüşün ardından piyasanın odağı bir kez daha $1,05 ile $1,10 aralığındaki destek bölgesine çevrildi. İşlem seyri, alıcıların bu alanı koruyup koruyamayacağı sorusunu öne çıkardı.

Destek bölgesi yeniden gündemde

Piyasada son haftalarda görülen zayıf hacim ve sınırlı toparlanmalar, XRP’nin alt banda yakın kalmasına yol açtı. Haziranın büyük bölümünde direnç bölgesinin altında ve $1,10 civarındaki desteğin üstünde işlem gören varlıkta yön arayışı sürüyor. Analistler, aynı desteğin tekrar tekrar test edilmesinin genellikle sert bir tepki yükselişi ya da aşağı yönlü kırılma ile sonuçlanabildiğine işaret ediyor.

XRP için $1,05 ile $1,10 aralığı grafikte en kritik destek bölgesi olmaya devam ediyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde dikkatlerin psikolojik $1,00 eşiğine kayabileceği belirtiliyor.

Yukarı yönde ise görünümün belirgin biçimde değişebilmesi için önce $1,18 seviyesinin geri alınması gerekiyor. Daha geniş ölçekte düşüş yapısının zayıflaması için bazı analistler $1,28 ile $1,30 bandını izliyor. Bu nedenle mevcut tablo, güçlü bir trendden çok bant içinde dalgalanan bir fiyat yapısına işaret ediyor.

Gösterge Seviye Ana destek $1,05 ile $1,10 Aşağı yönlü izlenen eşik $1,00 İlk toparlanma eşiği $1,18 Yapının değişmesi için izlenen bölge $1,28 ile $1,30

Kurumsal giriş sürerken zincir verileri zayıfladı

Fiyat baskısına karşın kurumsal tarafta ilginin tamamen kaybolmadığı görülüyor. 20 Haziran tarihinde XRP ETF’lerine $2,4 milyon tutarında yeni para girişi oldu. ETF, bir varlığın fiyatını izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonu olarak biliniyor. Bu veri, bireysel yatırımcı ilgisi ve vadeli işlem göstergeleri zayıflarken kurumsal talebin bir ölçüde dayanıklı kaldığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplamını ifade eder. Bu göstergenin gerilemesi, piyasaya yeni risk iştahının zayıfladığına veya mevcut pozisyonların azaltıldığına işaret edebilir.

Buna karşılık ağ etkinliğinde son haftalarda yavaşlama görüldü. Vadeli işlemlerdeki pozisyonlanma ve açık pozisyon miktarı da aşağı yönlü seyretti. Teknik görünümde ayrıca haftalık Ichimoku bulut desteğinin kaybedilmiş olması, grafikte temkinli yaklaşımın güçlenmesine neden oldu.

Kurumsal girişler sürse de ağ etkinliği, vadeli işlem pozisyonları ve bireysel yatırımcı duyarlılığındaki zayıflama, piyasada yön konusunda net bir üstünlük oluşmadığını gösteriyor.

Satış baskısı kısa sürede belirginleşti

En sert satışlardan biri 22 Haziran’daki dönüş sırasında görüldü. Bu bölümde hacim 65,4 milyon XRP’ye çıktı ve ortalamanın yaklaşık %84 üzerine yükseldi. Günün büyük bölümünde fiyat kademeli biçimde gerilerken kapanışa doğru $1,10 desteği yeniden test edildi.

Genel tabloya bakıldığında XRP, halen haziran ayı işlemlerinin büyük kısmını tanımlayan aynı bant içinde hareket ediyor. Hacimde zaman zaman sıçrama yaşansa da bu artışlar kalıcı bir yön teyidi üretmedi. Bu nedenle piyasa katılımcıları için asıl belirleyici unsur, $1,05 desteğinin korunup korunamayacağı ve olası yukarı harekette $1,18 seviyesinin aşılıp aşılamayacağı olacak.