Analistler, Ethereum için 2031 yılında $8.000 ile $12.000 aralığını temel senaryo olarak öngördü

Analistlerin beş yıllık değerlendirmesine göre Ethereum için 2031 yılına uzanan temel senaryo, fiyatın 8.000 dolar ile 12.000 dolar aralığında şekillenmesine işaret etti. Olasılığa göre ağırlıklandırılmış ortalama tahmin ise yaklaşık 10.500 dolar seviyesinde hesaplandı.

Temel senaryoda odak noktası ağın mevcut konumu

Değerlendirmede Ethereum’un artık yalnızca bir dijital varlık olmadığı, dijital dolar sistemleri, merkeziyetsiz finans uygulamaları, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve blokzincir tabanlı çok sayıda platform için altyapı işlevi gördüğü vurgulandı. Bu yapının, önümüzdeki beş yılda ETH için diğer ağlardan ayrışan bir temel oluşturduğu belirtildi.

Analistlerin ana senaryosuna göre Ethereum, akıllı sözleşme ağları arasındaki baskın konumunu korursa ETH fiyatı 2031 yılına kadar 8.000 dolar ile 12.000 dolar aralığında oluşabilir.

Rapora göre dijital dolar dolaşımındaki genişleme sürebilir. Blokzincir tabanlı menkul kıymetler, gayrimenkul tokenleri ve diğer finansal araçlarda büyüme beklenirken, Ethereum’un bu gelişmelerden anlamlı bir işlem hacmi çekebileceği değerlendirildi. Bu senaryoda ağın toplam piyasa değerinin 1 trilyon dolar ile 1,5 trilyon dolar bandına çıkması halinde, ETH fiyatının da söz konusu aralıkta yer bulabileceği aktarıldı.

Analizde bu görünümün, Ethereum tabanlı yatırım ürünlerinde kalıcı büyümeye, ölçekleme çözümlerinin daha geniş kullanımına ve şirketlerin ağa daha fazla entegrasyon sağlamasına bağlı olduğu kaydedildi.

İyimser senaryoda 30.000 dolara kadar alan açıldı

Daha güçlü senaryoda ETH için 20.000 dolar ile 30.000 dolar aralığı gündeme geldi. Bu tablonun gerçekleşmesi için Ethereum’un küresel dijital finans sisteminin temel altyapılarından biri haline gelmesi gerektiği belirtildi. Böyle bir durumda toplam ağ değerinin 3 trilyon doların üzerine çıkabileceği hesaplandı.

Dolaşımdaki yaklaşık 120 milyon ETH ve işlem ücretlerinin yakılmasıyla arzın zaman içinde azalması, bu seviyelerin matematiksel olarak mümkün görülmesinde etkili unsurlar arasında gösterildi.

Olasılığa göre ağırlıklandırılmış hesaplama, Ethereum için beş yıllık hedefi yaklaşık 10.500 dolar seviyesinde ortaya koydu.

Temkinli tahminde rekabet ve düzenleme riski öne çıktı

Temkinli senaryoda ise ETH için 2.500 dolar ile 4.000 dolar aralığı öngörüldü. Bu yaklaşım, Solana gibi rakip platformların daha güçlü benimsenme elde etmesi ve düzenleyici engellerin kurumsal entegrasyonu yavaşlatması varsayımına dayanıyor.

Buna karşın değerlendirmede, Ethereum’un ekosistem derinliği nedeniyle tam anlamıyla etkisiz kalmasının düşük ihtimal olduğu ifade edildi. Geliştirici topluluğunun büyüklüğü, finans kuruluşlarının tokenleştirilmiş ürünleri ağ üzerinde denemesi ve dijital dolar sistemlerinin Ethereum uyumlu altyapılardan yararlanması, ağın başlıca avantajları arasında sıralandı.

Analize göre kullanıcı tabanındaki genişleme yeni geliştiricileri çekiyor, artan geliştirici faaliyeti daha fazla uygulama ortaya çıkarıyor ve uygulama çeşitliliği de ek sermaye akışını destekliyor. 2026 ortası itibarıyla Ethereum’un, ekosistem derinliği ve geliştirici ilgisi bakımından akıllı sözleşme platformları arasında liderliğini sürdürdüğü belirtildi.