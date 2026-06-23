🚨 Stellar ağındaki gerçek dünya varlıkları $3 milyarı aşarken $XLM $0.2215 direncine yaklaştı.

Stellar ağının gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanında büyümesi, XLM fiyatındaki teknik görünümle birlikte yeniden gündeme geldi. XLM, haberin yazıldığı sırada 24 saatte %2.67 düşüşle $0.2042 seviyesinde işlem gördü. Buna karşın piyasa takibinde öne çıkan başlık, fiyatın kritik kabul edilen $0.2215 direnç bölgesine yeniden yaklaşıyor olması oldu.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıktı

TradingView verilerine göre XLM kısa süre önce $0.15 çevresindeki güçlü sıkışma alanını yukarı kırdı ve $0.26 bölgesine kadar yükseldi. Ancak bu hareketin ardından gelen kar satışları, fiyatın $0.2215 üzerindeki tutunmasını engelledi ve XLM yeniden $0.2042 seviyesine çekildi. Bu tablo, kısa vadede alıcıların gücünü koruyup koruyamayacağına dair soru işaretlerini artırdı.

Bununla birlikte fiyatın hem 50 günlük hareketli ortalamanın, yani yaklaşık $0.1850 seviyesinin, hem de 200 günlük hareketli ortalamanın, yani yaklaşık $0.1856 seviyesinin üzerinde kalması dikkat çekti. Bu durum, son geri çekilmeye rağmen daha geniş zaman diliminde olumlu eğilimin tamamen bozulmadığına işaret etti.

Gösterge Seviye Güncel fiyat $0.2042 Direnç $0.2215 50 günlük ortalama $0.1850 200 günlük ortalama $0.1856 Olası destek $0.19

Son yükseliş sırasında işlem hacminde belirgin artış görülmesi, fiyatı destekleyen güçlü bir alıcı kitlesine işaret etti. Buna karşılık son mumlarda hacmin zayıflaması, yukarı yönlü ivmenin bir miktar soğuduğunu gösterdi. Alıcılar yeniden $0.2215 alanına dönebilirse son tepe seviyelerine doğru yeni bir deneme görülebilir. Tersine, fiyatın iki hareketli ortalamanın da altına sarkması halinde $0.19 civarındaki destek bölgesi yeniden test edilebilir.

TradingView verileri, XLM’nin $0.15 çevresindeki sıkışma alanını aşmasının ardından $0.26 bölgesine yöneldiğini, ancak $0.2215 direnci üzerinde kalıcılık sağlayamayınca fiyatın yeniden $0.2042 seviyesine çekildiğini gösterdi.

Stellar ağında RWA büyüklüğü $3 milyarı geçti

Fiyat hareketinin yanı sıra, ağdaki temel gelişmeler de XLM’ye yönelik ilgiyi artırdı. StellarOrg tarafından yapılan paylaşımda, Stellar ağı üzerindeki gerçek dünya varlıklarının toplam değerinin $3 milyarı aştığı açıklandı. Paylaşımda, platformun 2026 başından bu yana önce $1 milyar, ardından $2 milyar ve şimdi de $3 milyar eşiğini geçtiği belirtildi.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları veya RWA, tahvil, fon, nakit benzeri araçlar ya da kredi ürünleri gibi geleneksel finans varlıklarının blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Tokenleştirme ise bu varlıkların blokzincire taşınarak daha hızlı transfer, şeffaf takip ve programlanabilir kullanım imkanına kavuşmasını ifade eder.

Paylaşımda Franklin Templeton, Ondo, Spiko, Centrifuge ve WisdomTree Prime gibi kurumlar da öne çıkarıldı. Stellar, ödemeler ve varlık transferleri için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki bu büyüme, tokenleştirme pazarında kurumsal katılımın arttığı bir dönemde geldi.

StellarOrg, ağ üzerinde artık $3 milyardan fazla gerçek dünya varlığı bulunduğunu duyurarak 2026 yılı içinde sırasıyla $1 milyar, $2 milyar ve $3 milyar eşiklerinin aşıldığını bildirdi.

Piyasa odağında hem temel veri hem fiyat seviyesi var

Ağdaki varlık büyüklüğünün artması, Stellar’ın hızla genişleyen tokenleştirme pazarındaki konumunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kurumsal ilginin sürmesi halinde ağ üzerindeki işlem faaliyetinin ve likiditenin destek bulabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte kripto para piyasasındaki genel oynaklık devam ettiği için, fiyat hareketlerinin piyasa duyarlılığına bağlı olarak kısa sürede değişebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle piyasada gözler bir yandan Stellar ağındaki RWA büyüklüğüne, diğer yandan da XLM için $0.2215 direnç seviyesine çevrilmiş durumda. Bu bölgenin aşılması ya da yeniden kırılamaması, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir.