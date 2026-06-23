Ripple, AB genelinde kripto varlık ve stabilcoin hizmeti sunmak için Lüksemburg’da ön onay aldı

Blockchain tabanlı ödeme çözümleri geliştiren Ripple, Avrupa Birliği genelindeki faaliyetlerini genişletme yolunda önemli bir düzenleyici adım attı. Şirket, salı günü yaptığı açıklamada, Lüksemburg’un finansal denetim kurumu CSSF’den Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı için ön onay aldığını duyurdu.

Onay süreci henüz tamamlanmadı

Söz konusu izin henüz kesinleşmedi. Ripple’ın açıklamasına göre süreç, son idari şartların tamamlanmasına bağlı olarak ilerliyor. Nihai onayın verilmesi halinde şirket, Avrupa Ekonomik Alanı içindeki 30 ülkede Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi olan MiCA çerçevesinde düzenlenmiş kripto varlık ve stabilcoin hizmetleri sunabilecek.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarına yönelik ortak kurallar getiren düzenleme çerçevesidir. CASP lisansı ise şirketlerin kripto varlıkla ilgili belirli hizmetleri düzenlenmiş şekilde sunabilmesine imkan tanır.

Ripple, bölgede halihazırda Elektronik Para Kuruluşu lisansına da sahip bulunuyor. Şirket, bu iki düzenleyici statünün bir araya gelmesiyle Avrupa’daki ticari bankaların, finans kuruluşlarının ve finans teknolojisi şirketlerinin Ripple’ın ödeme altyapısına daha kolay erişebileceğini belirtti.

Şirketten kurumsal kullanım vurgusu

Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve dijital varlık tabanlı kurumsal çözümler geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirketin Birleşik Krallık ve Avrupa Başkanı Cassie Craddock, tam onayın alınması durumunda Avrupa’daki bankalar, finans kuruluşları ve finans teknolojisi şirketlerinin, düzenlenmiş tek bir entegrasyon üzerinden uçtan uca kripto varlık ve stabilcoin ödeme altyapısına erişebileceğini söyledi.

Ripple’ın Birleşik Krallık ve Avrupa Başkanı Cassie Craddock, tam onayın ardından Avrupa’daki bankalar, finans kuruluşları ve finans teknolojisi şirketlerinin şirketin uçtan uca kripto varlık ve stabilcoin ödeme altyapısına tek bir düzenlenmiş entegrasyonla ulaşabileceğini belirtti.

Craddock ayrıca Avrupa’da kurumsal dijital varlık benimsenmesinde yeni bir dönemin başladığını savundu. Bu değerlendirme, şirketin son dönemde bölgeye yönelik yatırım planlarıyla birlikte öne çıktı.

Avrupa yatırımları genişliyor

Ripple daha önce de Avrupa’ya güçlü biçimde yatırım yaptığını açıklamıştı. Şirketin küresel ölçekteki en büyük ikinci ofisi Londra’da bulunuyor. Ripple, bu ofisin üst düzey finans yeteneklerini çektiğini aktarmıştı.

Şirketin Avrupa operasyonlarında yaklaşık 200 kişi görev yapıyor. Ripple’ın ayrıca Lüksemburg, İzlanda ve İrlanda’da ofisleri bulunurken, Cenevre’de de bir mühendislik merkezi yer alıyor.

Şirket, mevcut Elektronik Para Kuruluşu lisansıyla CASP onayının birleşmesinin, Avrupa’daki bankalar ve finans teknolojisi şirketleri için Ripple ödeme çözümlerinin kullanımını mümkün kılacağını bildirdi.