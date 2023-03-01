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Sıkı Tutunun! Bitcoin ve Ethereum’da Ralli Habercisi Seviyeler!

Kripto para devlerinden Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) bu seviyeler ralli habercisi olabilir! BTC ve ETH'da fiyat analizi!
23:30
1 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’de (BTC) geçtiğimiz dönemlerde Mart ayı pek iç açıcı olmamıştı. Coinglass verileri, Bitcoin’in Mart ayını son on yılda yalnızca iki kez, 2013’te ve 2021’de çift haneli kazançlarla kapattığını gösteriyor. Bitcoin ve Ethereum’daki (ETH) beklenen toparlanma için önemli engeller olarak hareket edebilecek kritik seviyeler nelerdir? Öğrenmek için kripto para devlerinin tablolarını inceleyelim!

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in 22.800 dolar seviyesi son birkaç gün içerisinde sağlam bir destek görevi görüyor ve olumlu bir işaret olabileceği belirtiliyor. Bu durum duyarlılığın yükselişe devam ettiğini ve yatırımcıların düşüşleri bir satın alma fırsatı olarak gördüklerini gösterebilir. Kripto para biriminin boğaları, 20 günlük üstel hareketli ortalama seviyesi olan 23.435 dolar ile ilk engeli aştığı ve ardından fiyatı 25.250 dolardaki kritik dirence doğru itmeye çalışabileceği ön görülüyor. Bu durum ayıların savunması gereken önemli bir seviye çünkü bunun üzerinde bir kırılma ve kapanış, büyük alımları çekebilir. Ayrıca uzmanlara göre belirtilen aralıkta büyük bir direnç olmadığı için parite daha sonra 31.000 dolara fırlayabilir.

Varsayımın aksine Bitcoin fiyatı 25.250 dolardan gerilerse, parite birkaç gün boyunca konsolide olabilir. Yerel zirvelere yakın bir konsolidasyon, alıcıların çıkış için acele etmediğini gösterdiği için bir yükseliş işareti sayılabilir. Ayılar yükseliş hissiyatını kırmak için fiyatı 22.800 doların altına düşürmek ve sürdürmek zorunda kalabilir. Bu durum 20.000 dolara doğru bir düzeltme başlatabilir.

Ethereum (ETH)

Tekrarlanan denemelerden sonra ayılar Ethereum’u 50 günlük SMA olan 1.600 doların altına çekmeyi başaramadı. Bu durum kripto para biriminin boğalarını 50 günlük SMA’ya düşüşleri satın aldığını gösterebilir. Alıcılar ETH fiyatını 1.680 dolar ile 1.743 dolar arasındaki genel direnç bölgesinin üzerine fırlatarak konumlarını güçlendirmeye çalışabilir. Bu girişim başarılı olursa ETH/USDT paritesi 2.000 dolara doğru bir ralli başlatabilir. Ancak uzmanlara göre ayılar 1.800 dolarda güçlü bir meydan okuma oluşturabilir.

Ethereum’da zayıflığın ilk işareti ise 50 günlük SMA’nın altında bir kırılma ve kapanış olabilir. Bu durum gerçekleşirse, kısa vadeli boğalar kar elde etmeye yönelebilir. Parite daha sonra 1.500 dolar yakınındaki desteğe düşebilir.

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